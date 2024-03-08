KPSS İçin Sende Doping Etkisi Yaratacak Şey Ne?

KPSS'ye çalışırken sana bir anda doping etkisi verecek en en önemli şey kesinlikle program yapmak çünkü sen biraz kafana göre çalışıyorsun. Olursa olur, olmazsa olmaz kafasıyla baktığın için tamamen odaklanıp kapanarak çalışmıyorsun. Hatta bazen bazı konuları atladığın bile oluyor. Kendine hangi gün kaç konu çalışacağın ve kaç test çözeceğini kapsayan bir plan yaparsan etkisini çok çabuk görebilirsin!