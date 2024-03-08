KPSS İçin Sende Doping Etkisi Yaratacak Şey Ne?
KPSS İçin Sende Doping Etkisi Yaratacak Şey Ne?
KPSS'ye hazırlananlar buraya! Bir türlü odaklanamıyor veya istediğin gibi çalışamıyorsan cevabı bu testin sonunda!
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1. Zor bir soruyla karşılaştığında hangi emoji gibi oluyorsun?
2. Peki sınav stresin var mı?
3. Sınav stresiyle başa çıkmak için hangi yöntemi kullanıyorsun?
4. Günde kaç saat çalışıyorsun?
5. Peki anlamadığın bir konu veya soru olduğunda ne yapıyorsun?
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6. Çalışırken sık sık odağın dağılıyor mu?
7. Genellikle çalışırken ne içiyorsun?
8. Son olarak hangisinde asla çalışamazsın?
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