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KPSS İçin Sende Doping Etkisi Yaratacak Şey Ne?

etiket KPSS İçin Sende Doping Etkisi Yaratacak Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 12:03

KPSS'ye hazırlananlar buraya! Bir türlü odaklanamıyor veya istediğin gibi çalışamıyorsan cevabı bu testin sonunda!

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1. Zor bir soruyla karşılaştığında hangi emoji gibi oluyorsun?

2. Peki sınav stresin var mı?

3. Sınav stresiyle başa çıkmak için hangi yöntemi kullanıyorsun?

4. Günde kaç saat çalışıyorsun?

5. Peki anlamadığın bir konu veya soru olduğunda ne yapıyorsun?

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6. Çalışırken sık sık odağın dağılıyor mu?

7. Genellikle çalışırken ne içiyorsun?

8. Son olarak hangisinde asla çalışamazsın?

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Çözemediğin sorular için yardım almalısın!

Sen aslında oldukça düzenli çalışıyorsun ama takıldığın konu olduğu zaman ekstra panik yapıyorsun. İşte tam böyle anlarda alanında uzman birinden destek almak senin hayatını kolaylaştıracak ve daha keyifli şekilde KPSS çalışmanı sağlayacak. Yapamadığın, takıldığın konu ve sorular için yardım aldıkça daha da hızlı ilerlediğini fark edeceksin!

Konuları not almalısın!

Ama bu bildiğimiz not değil tabii ki! Post-it'ler ile takıldığın veya eksik olduğun konuları not almalısın. Belki bir çizim veya kelime oyunu yapabilirsin not alırken. Sonrasında da bu not kağıtlarını hep görebileceğin yerlere yapıştırmalısın. Onları sık sık gördüğün için bu konularla ilgili sorunlarını çok daha rahat şekilde çözebilirsin!

Program yapmalısın!

KPSS'ye çalışırken sana bir anda doping etkisi verecek en en önemli şey kesinlikle program yapmak çünkü sen biraz kafana göre çalışıyorsun. Olursa olur, olmazsa olmaz kafasıyla baktığın için tamamen odaklanıp kapanarak çalışmıyorsun. Hatta bazen bazı konuları atladığın bile oluyor. Kendine hangi gün kaç konu çalışacağın ve kaç test çözeceğini kapsayan bir plan yaparsan etkisini çok çabuk görebilirsin!

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