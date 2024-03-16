KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?

Örneğin kimi kamu kurumları Mühendislik Fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği), kimileri Fen/Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE), kimileri de Tabip, Dış Tabibi, Eczacı, Kimyager ve ya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir. Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen/Fen Edebiyat, Tıp gibi fakülte ve bölümlerden ve yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.