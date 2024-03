KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?

A tipi memurluk alımlarında genel olarak 35 yaş sınırı konulmakla birlikte bu durum her atama döneminde değişebilir ve alım şartlarının içerisine eklenir. Her memuriyet çeşidinin kendine özel şartları olduğundan yaş sınırı da her memuriyette değişecektir. Bu nedenle adayların, başvuracakları memuriyetler için ilanda belirtilen şartları kontrol etmeleri gerekiyor.