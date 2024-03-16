KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?
KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?
KPSS'ye girecek olanların akıllarında pek çok soru var. Alan Bilgisi Sınavı da bunların başında geliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir ve kimler girebilir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım...
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Kamu personeli seçme sınavı olarak bilinen KPSS’ye girişte adayların çeşitli soruları yanıtlamasına gerek olurken alan bilgisi adayın eğitim gördüğü alana yönelik olarak yapması gereken soruları içeriyor.
Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?
KPSS - A kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşuyor.
KPSS A Grubu için yaş sınırı var mı?
Tüm bunların yanı sıra öğretmenler için de ayrı bir sınav bulunuyor .
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ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir.
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