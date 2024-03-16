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KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?

etiket KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir? Kimler KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Katılabilir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 12:01

KPSS'ye girecek olanların akıllarında pek çok soru var. Alan Bilgisi Sınavı da bunların başında geliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir ve kimler girebilir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım...

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Kamu personeli seçme sınavı olarak bilinen KPSS’ye girişte adayların çeşitli soruları yanıtlamasına gerek olurken alan bilgisi adayın eğitim gördüğü alana yönelik olarak yapması gereken soruları içeriyor.

Kamu personeli seçme sınavı olarak bilinen KPSS’ye girişte adayların çeşitli soruları yanıtlamasına gerek olurken alan bilgisi adayın eğitim gördüğü alana yönelik olarak yapması gereken soruları içeriyor.

Örneğin öğretmen adaylarının branşını ilgilendiren konuları içeren soruları yapması zorunluluk olarak adayın karşısına çıkıyor.

Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?

Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekiyor. Alan Bilgisi sınavı, adayların mezun oldukları alana ilişkin bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınav. Bu sınav, özellikle kamu kurumlarına alınacak personelin niteliklerini belirlemek için önemli bir basamak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, genellikle adayların mezun oldukları alana ait konuları içerir ve bu konular, adayların mezun oldukları lisans veya lisansüstü programın içeriğine göre belirlenir.

KPSS - A kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşuyor.

KPSS - A kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşuyor.

Örneğin kimi kamu kurumları Mühendislik Fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği), kimileri Fen/Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE), kimileri de Tabip, Dış Tabibi, Eczacı, Kimyager ve ya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir. Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen/Fen Edebiyat, Tıp gibi fakülte ve bölümlerden ve yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS A Grubu için yaş sınırı var mı?

KPSS A Grubu için yaş sınırı var mı?

A tipi memurluk alımlarında genel olarak 35 yaş sınırı konulmakla birlikte bu durum her atama döneminde değişebilir ve alım şartlarının içerisine eklenir. Her memuriyet çeşidinin kendine özel şartları olduğundan yaş sınırı da her memuriyette değişecektir. Bu nedenle adayların, başvuracakları memuriyetler için ilanda belirtilen şartları kontrol etmeleri gerekiyor.

Tüm bunların yanı sıra öğretmenler için de ayrı bir sınav bulunuyor .

Tüm bunların yanı sıra öğretmenler için de ayrı bir sınav bulunuyor .

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

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ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir.

ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

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