Köpeğinin Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Köpeğinin Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Patili dostlarımızın yaşını tahmin etmek bazen gerçek bir bulmaca olabilir! Köpeğinin yaşını doğru tahmin etmek için bazı ipuçlarına ihtiyacın var mı? O zaman doğru yerdesin! Köpeğinin enerjisi, tüylerindeki beyazlamalar, hatta davranışları bile yaşını gösterebilir.
Peki ya senin tüylü dostun kaç yaşında dersin?
Gel, birlikte bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuz! Sabahları seni uyandırma şekli nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. En sevdiği oyuncak ne?
3. Peki, en sevdiği aktivite ne?
4. Patili dostun yabancı insanlara karşı nasıl davranır?
5. Patili dostunun en komik huyu ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın