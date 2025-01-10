BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
17 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL
Led Yüz Maskesi 1.890 TL
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Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL
Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL
İlk Arabam 399 TL
BabyCo Ana Kucağı 799 TL
Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL
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Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
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