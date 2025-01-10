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BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.01.2025 - 11:10

17 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL

  • Kumtel Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.490 TL

  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL

  • İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 8.050 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL,

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.690 TL

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Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

  • Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

  • Arzum Çubuk Blender 890 TL

  • Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL

  • Philips Süpürge 5.795 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.499 TL

  • Philips Su Isıtıcı 499 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL

Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL

  • Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL

  • Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL

  • Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL

  • Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL

  • DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İlk Arabam 399 TL

İlk Arabam 399 TL

  • Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL

  • Hareketli Kitaplar 39 TL

  • Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL

BabyCo Ana Kucağı 799 TL

BabyCo Ana Kucağı 799 TL

  • Mama Sandalyesi 479 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL

  • Bebek Nevresim Seti 199 TL

  • Bebek Kırlent 59 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL

  • Chef's Derin Tencere 379 TL

  • Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL

  • Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL

  • Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL

  • Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL

  • LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL

  • LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL

  • Köşegen Raf 159 TL

  • Melamin Tepsi 99 TL

  • Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL

  • Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL

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Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 169 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

  • Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 59 TL

  • Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL

  • Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL

  • Oioi Basics Kase 229 TL

  • Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL

  • Oioi Porsiyon Mama Tabağı 399 TL

  • Oioi Nam Nam Mama Kaşığı 99 TL

  • Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 59 TL

  • Çocuk Alıştırma Klozeti 399 TL

  • Melamin Mama Tabağı 109 TL

  • Desenli Çocuk Çerezlik 49 TL

  • Mama / Süt Kabı 4'lü 45 TL

  • Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL

  • Bebek Elbise Askısı 6'lı 49 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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