Arkadaşlık Üzerine Linç Edilme Riskine Rağmen Gerçekleri Söyleyen Kişiler!

Arkadaşlık… Çocukluktan beri hayatımızın merkezinde yer alan, kimi zaman aileden bile önemli görülen ama aynı zamanda insanı en çok sorgulatan bağlardan biri. Herkesin arkadaşlık üzerine bir fikri var ama bazı insanlar öyle şeyler söylüyor ki duyanlar ikiye ayrılıyor: “Bunu ben de düşündüm ama söyleyemedim” diyenler ve “Yok artık bu kadar da olmaz” diye tepki verenler. İşte o cesur yüreklerin paylaştığı, arkadaşlık kavramını sorgulatan bazı fikirler...