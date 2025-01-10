Arkadaşlık Üzerine Linç Edilme Riskine Rağmen Gerçekleri Söyleyen Kişiler!
Arkadaşlık Üzerine Linç Edilme Riskine Rağmen Gerçekleri Söyleyen Kişiler!
Arkadaşlık… Çocukluktan beri hayatımızın merkezinde yer alan, kimi zaman aileden bile önemli görülen ama aynı zamanda insanı en çok sorgulatan bağlardan biri. Herkesin arkadaşlık üzerine bir fikri var ama bazı insanlar öyle şeyler söylüyor ki duyanlar ikiye ayrılıyor: “Bunu ben de düşündüm ama söyleyemedim” diyenler ve “Yok artık bu kadar da olmaz” diye tepki verenler. İşte o cesur yüreklerin paylaştığı, arkadaşlık kavramını sorgulatan bazı fikirler...
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Farklı şehirlerde olunca değil bağlar kuvvetli olmayınca biter...
Genç yaşta edinilmiş ve eski arkadaşlıklar yenilerine göre her zaman daha güvenilirdir...
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Gerçek arkadaşlar isterler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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