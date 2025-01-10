onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Arkadaşlık Üzerine Linç Edilme Riskine Rağmen Gerçekleri Söyleyen Kişiler!

Arkadaşlık Üzerine Linç Edilme Riskine Rağmen Gerçekleri Söyleyen Kişiler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 11:24

Arkadaşlık… Çocukluktan beri hayatımızın merkezinde yer alan, kimi zaman aileden bile önemli görülen ama aynı zamanda insanı en çok sorgulatan bağlardan biri. Herkesin arkadaşlık üzerine bir fikri var ama bazı insanlar öyle şeyler söylüyor ki duyanlar ikiye ayrılıyor: “Bunu ben de düşündüm ama söyleyemedim” diyenler ve “Yok artık bu kadar da olmaz” diye tepki verenler. İşte o cesur yüreklerin paylaştığı, arkadaşlık kavramını sorgulatan bazı fikirler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bu soruyla başladı👇

Her şey bu soruyla başladı👇
twitter.com

Farklı şehirlerde olunca değil bağlar kuvvetli olmayınca biter...

Farklı şehirlerde olunca değil bağlar kuvvetli olmayınca biter...
twitter.com

Genç yaşta edinilmiş ve eski arkadaşlıklar yenilerine göre her zaman daha güvenilirdir...

Genç yaşta edinilmiş ve eski arkadaşlıklar yenilerine göre her zaman daha güvenilirdir...
twitter.com

👍

👍
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçek arkadaşlar isterler.

Gerçek arkadaşlar isterler.
twitter.com

👍

👍
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın