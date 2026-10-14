Bu Testi Ancak Gerçek Rihanna Hayranları Bitirebilecek!
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Rihanna'yı sadece Umbrella ve Diamonds şarkılarından ibaret sanıyorsan bu test biraz canını yakabilir! Barbados'tan dünya sahnelerine uzanan kariyerinde sekiz albüm, sayısız hit şarkı, Grammy ödülleri ve Fenty imparatorluğu biriktiren Rihanna hakkında ne kadar bilgili olduğunu test ediyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Rihanna'nın tam adı nedir?
2. Rihanna hangi ülkede doğdu?
3. Rihanna'nın ilk stüdyo albümünün adı nedir?
4. Rihanna'yı müzik dünyasında keşfeden yapımcı kimdir?
5. Rihanna'nın ilk büyük çıkışını yaptığı şarkı hangisidir?
6. Umbrella şarkısında Rihanna'ya kim eşlik etmiştir?
7. Rihanna'nın 2010 yılında yayımladığı albüm hangisidir?
8. Rihanna'nın güzellik markasının adı nedir?
Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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