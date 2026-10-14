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Fırın Tellerindeki Yanmış Yağları Temizlemenin En Kolay Yolu

Fırın Tellerindeki Yanmış Yağları Temizlemenin En Kolay Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 22:01
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Fırın tellerini temizlemek çoğu kişinin en sevmediği ev işlerinden biri. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, yağlı ve yanık telleri saatlerce ovalamadan temizlemenin yolunu anlattı.

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Bulaşık deterjanı ve ılık su işin büyük kısmını hallediyor.

Bulaşık deterjanı ve ılık su işin büyük kısmını hallediyor.

Uzmanlar en sık yapılan hatanın temizleyiciye yağı çözmesi için yeterince zaman tanımamak olduğunu söylüyor. Teller lavaboda ılık ve deterjanlı suyla yıkanabiliyor, lavabo yetmezse altına havlu serilmiş küvet de kullanılabiliyor.

İnatçı kirler için yağ çözücü sprey deterjan tellere sıkılıp birkaç dakika bekletiliyor. Ardından kirin durumuna göre orta ya da sert bir bulaşık teliyle ovalanıp duruluyor, teller kuruduktan sonra fırına geri takılıyor.

Çok kirli tellerde fırın temizleyicisi daha etkili oluyor, ama önce teller fırından çıkarılmalı.

Çok kirli tellerde fırın temizleyicisi daha etkili oluyor, ama önce teller fırından çıkarılmalı.

Yanmış yemek artıkları ve kalın yağ tabakası olan tellerde fırın temizleyicisi daha iyi sonuç verebiliyor. Bazı fırın temizleyicileri ahşap ve taş yüzeylere zarar verebildiği için çalışma alanına birkaç kat gazete serilmesi ya da işin dışarıda yapılması öneriliyor.

Uzmanlar derin temizlik sırasında her zaman eldiven takılmasını, ürün ambalajındaki talimatlara ve fırın üreticisinin önerilerine uyulmasını tavsiye ediyor. Köpük temizleyiciler ürüne göre 2 ile 10 dakika arasında bekletilip ovalanıyor, ardından nemli bir bezle siliniyor.

Karbonat, sirke ve bulaşık makinesi deterjanı uzmanların önerdiği yöntemler arasında değil.

Karbonat, sirke ve bulaşık makinesi deterjanı uzmanların önerdiği yöntemler arasında değil.

Karbonat hafif aşındırıcı olduğu için az kirli tellerde işe yarayabiliyor, ancak derin temizlikte çok fazla ovalama gerektiriyor. Karbonatla sirkeyi karıştırıp macun yapmak da önerilmiyor, çünkü karışım yalnızca köpürdüğü kısa süre boyunca etkili.

Telleri bulaşık makinesi deterjanlı suda bir gece bekletmek de sade bulaşık deterjanından daha etkili değil. Good Housekeeping Enstitüsü Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı Direktörü Carolyn Forté, bulaşık makinesinin suyu döngü boyunca ısıttığını, lavaboda ya da küvette bunun mümkün olmadığını hatırlatıyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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