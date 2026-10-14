Fırın Tellerindeki Yanmış Yağları Temizlemenin En Kolay Yolu

Uzmanlar en sık yapılan hatanın temizleyiciye yağı çözmesi için yeterince zaman tanımamak olduğunu söylüyor. Teller lavaboda ılık ve deterjanlı suyla yıkanabiliyor, lavabo yetmezse altına havlu serilmiş küvet de kullanılabiliyor.

İnatçı kirler için yağ çözücü sprey deterjan tellere sıkılıp birkaç dakika bekletiliyor. Ardından kirin durumuna göre orta ya da sert bir bulaşık teliyle ovalanıp duruluyor, teller kuruduktan sonra fırına geri takılıyor.