Fırın Tellerindeki Yanmış Yağları Temizlemenin En Kolay Yolu
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Fırın tellerini temizlemek çoğu kişinin en sevmediği ev işlerinden biri. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, yağlı ve yanık telleri saatlerce ovalamadan temizlemenin yolunu anlattı.
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Bulaşık deterjanı ve ılık su işin büyük kısmını hallediyor.
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Çok kirli tellerde fırın temizleyicisi daha etkili oluyor, ama önce teller fırından çıkarılmalı.
Karbonat, sirke ve bulaşık makinesi deterjanı uzmanların önerdiği yöntemler arasında değil.
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