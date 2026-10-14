Hangi Yılda Doğduğun Önemli Değil: Ruhun Hangi Jenerasyona Ait?

Senin ruhun biraz mahalle arasında oynanan oyunlara, biraz da eve geç kalınca duyulan o tanıdık heyecana ait. Arkadaşlık senin için yalnızca mesajlaşmak değil, birlikte saçmalamak ve yıllar sonra aynı anıya gülmek demek. Küçük şeylerden keyif alabiliyor, geçmişi hatırlarken kendini iyi hissediyorsun. Yeni teknolojileri kullanıyorsun ama bazen her şeyi bir kenara bırakıp eski günlerdeki gibi yaşamak istiyorsun. İçindeki çocuk hâlâ orada ve açıkçası bu hiç fena bir şey değil.