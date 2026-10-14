Hangi Yılda Doğduğun Önemli Değil: Ruhun Hangi Jenerasyona Ait?
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Hangi yılda doğduğun önemli değil; bazen ruhun kasetçalarlı yıllarda, bazen de internetin hiç olmadığı zamanlarda yaşamak istiyor olabilir. Bakalım cevaplarına göre sen aslında hangi jenerasyona aitsin?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir gün çocuğun olursa ona hangi ismi koymaya daha yakın hissedersin?
4. Hangi yılların atmosferinde yaşamak isterdin?
5. Bir iş seçerken senin için en cazip olan hangisi olurdu?
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6. Hangi müzik tarzı seni daha çok kendine çeker?
7. Bir konuda haksızlık olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
8. Aşağıdaki fotoğraf tarzlarından hangisi senin ruhunu daha iyi yansıtıyor?
9. Bir arkadaşın seni üç kelimeyle anlatacak olsa hangisini seçmesini isterdin?
10. Bu akşam hangi filmi izlemek isterdin?
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68 Jenerasyonu!
80'ler Jenerasyonu!
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