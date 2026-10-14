Baklava mı Künefe mi? Seçimini Yap, Psikolojini Anlatalım!
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Bazen bir tatlı seçimi bile karakterin hakkında küçük ipuçları verebilir! Bol fıstıklı, kat kat baklava mı, yoksa sıcacık, uzayan peyniri ve şerbetiyle künefe mi? Belki geleneklerine bağlı, planlı ve detaycı birisin, belki de anı yaşamayı seven, tutkulu ve spontane bir karakterin var. Hiç düşünmeden seçimini yap ve tatlı tercihin üzerinden psikolojinin hangi yönünün öne çıktığını keşfet!
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