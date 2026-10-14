Ebru Şallı, 9 Yaşında Vefat Eden Oğlu Pars'ı Birkaç Ay Daha Yaşatmayı Başardığı Mücadeleyi Anlattı
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Ebru Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olduğu Empati programında yıllardır içinde taşıdığı hikayeyi anlattı. 2020'de 9 yaşında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, hem kendi zor günler yaşamış hem de sevenleri bu acıyla nasıl mücadele ettiğini düşünüp acısını paylaşmıştı. Şallı, yıllar sonra programda kaybettiği oğlu Pars'a ilik verdiğini, kimsenin beklemediği bir doku uyumuyla küçük çocuğun aylarca daha hayata tutunduğunu söyledi. Doktorların bile şaşırdığı o günlerin en dokunaklı cümlesi ise Pars'tan geldi.
Kaynak: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati
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Ebru Şallı, 1995'te Türkiye güzeli seçildi, yıllar sonra hayatının en zor sınavını verdi.
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Ebru Şallı, yıllar sonra o günleri anlatarak verdikleri mücadeleden bahsetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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