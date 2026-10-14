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Ebru Şallı, 9 Yaşında Vefat Eden Oğlu Pars'ı Birkaç Ay Daha Yaşatmayı Başardığı Mücadeleyi Anlattı

Ebru Şallı, 9 Yaşında Vefat Eden Oğlu Pars'ı Birkaç Ay Daha Yaşatmayı Başardığı Mücadeleyi Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 07:47
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Ebru Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olduğu Empati programında yıllardır içinde taşıdığı hikayeyi anlattı. 2020'de 9 yaşında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, hem kendi zor günler yaşamış hem de sevenleri bu acıyla nasıl mücadele ettiğini düşünüp acısını paylaşmıştı. Şallı, yıllar sonra programda kaybettiği oğlu Pars'a ilik verdiğini, kimsenin beklemediği bir doku uyumuyla küçük çocuğun aylarca daha hayata tutunduğunu söyledi. Doktorların bile şaşırdığı o günlerin en dokunaklı cümlesi ise Pars'tan geldi.

Kaynak: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati

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Ebru Şallı, 1995'te Türkiye güzeli seçildi, yıllar sonra hayatının en zor sınavını verdi.

Ebru Şallı, 1995'te Türkiye güzeli seçildi, yıllar sonra hayatının en zor sınavını verdi.
www.hurriyet.com.tr

1977 doğumlu Ebru Şallı, 1995'te Türkiye güzeli seçildi. Yıllar içinde modellik ve sunuculukla anılan ünlü isim, TV8'de Ebru'nun Mutfağı, Beyaz TV'de Ebruli programlarını sundu; sağlıklı yaşam ve pilates alanındaki çalışmalarıyla da tanındı.

İş insanı Harun Tan ile 2002'de evlenen Şallı'nın bu evlilikten Beren ve Pars adında iki çocuğu oldu. Çift 2013'te yollarını ayırdı. Pars, yaklaşık iki buçuk üç yıl süren lenfoma mücadelesinin ardından 16 Nisan 2020'de, 9 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Ebru Şallı, yıllar sonra o günleri anlatarak verdikleri mücadeleden bahsetti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Ebru Şallı, yıllar sonra o günleri anlatarak verdikleri mücadeleden bahsetti.
cnnturk.com

Programda Taylan'ın sorularıyla o günleri anlatan Şallı, uygun bir ilik bulmanın hiç kolay olmadığını söyledi. Aileden yapılan taramalarda tam bir eşleşme çıkmadı; Harun Tan'la da Beren'le de olmadı. 'İlik aradık bulamadık biz' diyen Şallı'ya Taylan, tutmadığı halde son çare olarak mı denendiğini sordu.

Şallı'nın yanıtı doku uyumunun nasıl hesaplandığını da özetliyordu: DNA'lara bakılıyor, doktorlar genellikle 10'da 10 eşleşmeyle yola çıkmak istiyor, 10'da 9'u bile düşünüyor. Şallı'nın incelemesinde farklı bir doku grubu çıktı, üstelik aynı doku grubu Pars'ta da vardı. 'Bu da Allah'ın verdiği bir şey' diyen Şallı, bu uyumun oğlunu 8-10 ay daha yaşattığını belirtti.

İliğin yüzde 100 tuttuğunu, bunun doktorlar dahil herkesi şaşırttığını anlatan Şallı, ekibin kendisine 'Çok vermek istiyorsunuz, gelin bu doku grubundan yürüyelim, verin oğlunuza iliği' dediğini aktardı. Pars'ın 'Anne sen beni tekrar doğurdun.' dediğini dile getiren Ebru Şallı, mücadelenin zorluğu ve kıymetini gözler önüne serdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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