Ebru Şallı, 9 Yaşında Vefat Eden Oğlu Pars'ı Birkaç Ay Daha Yaşatmayı Başardığı Mücadeleyi Anlattı

Programda Taylan'ın sorularıyla o günleri anlatan Şallı, uygun bir ilik bulmanın hiç kolay olmadığını söyledi. Aileden yapılan taramalarda tam bir eşleşme çıkmadı; Harun Tan'la da Beren'le de olmadı. 'İlik aradık bulamadık biz' diyen Şallı'ya Taylan, tutmadığı halde son çare olarak mı denendiğini sordu.

Şallı'nın yanıtı doku uyumunun nasıl hesaplandığını da özetliyordu: DNA'lara bakılıyor, doktorlar genellikle 10'da 10 eşleşmeyle yola çıkmak istiyor, 10'da 9'u bile düşünüyor. Şallı'nın incelemesinde farklı bir doku grubu çıktı, üstelik aynı doku grubu Pars'ta da vardı. 'Bu da Allah'ın verdiği bir şey' diyen Şallı, bu uyumun oğlunu 8-10 ay daha yaşattığını belirtti.

İliğin yüzde 100 tuttuğunu, bunun doktorlar dahil herkesi şaşırttığını anlatan Şallı, ekibin kendisine 'Çok vermek istiyorsunuz, gelin bu doku grubundan yürüyelim, verin oğlunuza iliği' dediğini aktardı. Pars'ın 'Anne sen beni tekrar doğurdun.' dediğini dile getiren Ebru Şallı, mücadelenin zorluğu ve kıymetini gözler önüne serdi.