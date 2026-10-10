14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Eski Eşi Uğur Haliloğlu Sessizliğini Bozdu
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Ünlü şarkıcı Atilla Taş, büyük bir acıyla sarsıldı. Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Sezen Taş'ın cenazesinde acılı babanın feryatları yürekleri yaktı. Magazin dünyası son dönemde peş peşe yüksekten düşerek hayatını kaybeden isimlerin haberleri ile sarsıldı. Her birinde olduğu gibi Sezen Taş'ın ölümü de şüpheli bulundu. Gözler ise eski eş Uğur Haliloğlu'na çevrildi.
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"Eşi nerede?"
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"Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir."
İkili kamp videoları ile biliniyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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