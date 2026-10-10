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14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Eski Eşi Uğur Haliloğlu Sessizliğini Bozdu

14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Eski Eşi Uğur Haliloğlu Sessizliğini Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 22:31 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 22:42
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Ünlü şarkıcı Atilla Taş, büyük bir acıyla sarsıldı. Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan Sezen Taş'ın cenazesinde acılı babanın feryatları yürekleri yaktı. Magazin dünyası son dönemde peş peşe yüksekten düşerek hayatını kaybeden isimlerin haberleri ile sarsıldı. Her birinde olduğu gibi Sezen Taş'ın ölümü de şüpheli bulundu. Gözler ise eski eş Uğur Haliloğlu'na çevrildi.

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"Eşi nerede?"

"Eşi nerede?"

Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede acılı anne ve babasının feryatları yükselirken, gözler genç kadının eşini aradı. Olay günü Trabzon'da olduğu söylenen eski eşten uzun bir süre açıklama gelmemişti. Sessizliği şüphe yaratırken, 11 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Uğur Haliloğlu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

"Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir."

"Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir."

Suskunluğunu bozan Uğur Haliloğlu, hakkındaki asılsız iddialara ve sosyal medyada fırtınalar koparan linç dalgasına isyan etti. 12 yılı devirdikleri ilişkilerinden iki evlatları olduğunu hatırlatan Haliloğlu, yaşadığı şoku ve acıyı 'tarifi imkansız' sözleriyle özetledi. 

Haliloğlu, aralarındaki bağın çoktan koptuğunu ve Sezen Taş ile evliliklerinin 11 ay önce tamamen resmi, hukuki ve karşılıklı anlaşma ile noktalandığını vurguladı. Olay günü çocukların nerede olduğu sorusu ortalığı karıştırmıştı. Haliloğlu bu spekülasyonlara da 'Çocuklar olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen’in kendi talebi, onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a geldiler' şeklinde yanıt verdi.

İkili kamp videoları ile biliniyordu.

İkili kamp videoları ile biliniyordu.

Sezen Taş ve Uğur Haliloğlu'nun kamp içeriklerini paylaştıkları bir YouTube kanalları vardı. Kanala bir süre video gelmeyince takipçileri de meraklanmıştı. Kendisini temize çıkarmak uğruna eski eşinin hatırasına leke sürdürmeyeceğini belirten Haliloğlu, 'Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim' diyerek noktayı koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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