14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Eski Eşi Uğur Haliloğlu Sessizliğini Bozdu

Suskunluğunu bozan Uğur Haliloğlu, hakkındaki asılsız iddialara ve sosyal medyada fırtınalar koparan linç dalgasına isyan etti. 12 yılı devirdikleri ilişkilerinden iki evlatları olduğunu hatırlatan Haliloğlu, yaşadığı şoku ve acıyı 'tarifi imkansız' sözleriyle özetledi.

Haliloğlu, aralarındaki bağın çoktan koptuğunu ve Sezen Taş ile evliliklerinin 11 ay önce tamamen resmi, hukuki ve karşılıklı anlaşma ile noktalandığını vurguladı. Olay günü çocukların nerede olduğu sorusu ortalığı karıştırmıştı. Haliloğlu bu spekülasyonlara da 'Çocuklar olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen’in kendi talebi, onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a geldiler' şeklinde yanıt verdi.