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Seray Sever, Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Erol Köse Hakkındaki Sözlerini Hatırlattı: "Ne Kadar Acı Bir Şey!

Seray Sever, Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Erol Köse Hakkındaki Sözlerini Hatırlattı: "Ne Kadar Acı Bir Şey!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 10:13
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Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kızına gözyaşlarıyla veda eden sanatçının yaşadığı acı, Gel Konuşalım programında da gündeme geldi. Seray Sever, konuyu konuşurken Taş’ın Erol Köse’nin ölümünün ardından yaptığı paylaşımı hatırlattı. Sever’in “Büyük konuşmayacaksın” sözleri dikkat çekti.

Kaynak: Gel Konuşalım

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Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim’de hayatını kaybetti.

Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim’de hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın 14. katından düşen iki çocuk annesi Sezen Taş’ın vefatı, ailesini yasa boğdu. Sezen Taş, 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Atilla Taş, Sezen Taş’ın annesi İlkay Sarıköse, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kızının tabutuna sarılarak ağlayan Atilla Taş’ın vedası, cenazeden gelen görüntülere yansıdı.

Atilla Taş, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti.

Atilla Taş, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti.

Yapımcı Erol Köse’nin mart ayında hayatını kaybetmesinin ardından Taş, geçmişte aralarında yaşanan sorunları sosyal medya hesabında dile getirmişti. Köse’nin kendisini maddi zarara uğrattığını ve çalışmasını engellediğini iddia eden sanatçı, paylaşımında oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Taş’ın “Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!” sözleri, o dönem magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Seray Sever, Gel Konuşalım’da Atilla Taş’ın kızının vefatını konuşurken bu paylaşımı hatırlattı.

TV8’de yayınlanan programda konuyu gündeme getiren Sever, “Ağzımızdan çıkan her söz çok önemli. Büyük konuşmayacaksın” ifadelerini kullandı. Ardından Atilla Taş’ın yaşadığı acıya değinerek, “Ne kadar acı bir şey yaşıyor şu an Atilla Taş. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. İki çocuk bıraktı ardında” dedi.

Sever, açıklamasını “Anne baba olduğunda on kere düşünmek gerekiyor ağzından çıkanı” sözleriyle sürdürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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