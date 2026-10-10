Seray Sever, Kızını Kaybeden Atilla Taş’ın Erol Köse Hakkındaki Sözlerini Hatırlattı: "Ne Kadar Acı Bir Şey!
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Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kızına gözyaşlarıyla veda eden sanatçının yaşadığı acı, Gel Konuşalım programında da gündeme geldi. Seray Sever, konuyu konuşurken Taş’ın Erol Köse’nin ölümünün ardından yaptığı paylaşımı hatırlattı. Sever’in “Büyük konuşmayacaksın” sözleri dikkat çekti.
Kaynak: Gel Konuşalım
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Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim’de hayatını kaybetti.
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Atilla Taş, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti.
Seray Sever, Gel Konuşalım’da Atilla Taş’ın kızının vefatını konuşurken bu paylaşımı hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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