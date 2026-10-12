Mehmet Ali Erbil Annesinin Cenazesine Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Kendisiyle ilgili bir konu kapanmadan yenisi açılıyor desek pek de abartmış olmayız! Ancak Mali'nin hayatında yıllardır değişmeyen, her gündeme geldiğinde de oldukça ağır sözler sarf ettiği bir mesele var: annesi Yurdagül Eken'le ilişkisi.

Erbil, anne ve babasının ayrılmasının ardından yaşadığı çocukluk yıllarını daha önce defalarca anlatmış, özellikle üvey babasıyla aynı evde geçirdiği dönemin kendisinde derin izler bıraktığını söylemişti. Hatta 2021 yılında Jülide Ateş'in 40 programına konuk olduğunda, 14 yaşına geldiğinde üvey babasının kendisini evde istemediğini, yatılı konservatuara gönderildiğini ve annesinin kendisine sahip çıkamadığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Öyle ki üvey babasının kirli çamaşırlarını annesine yıkatmadığını, bu yüzden çamaşırlarını bir komşularına götürdüğünü bile söylemişti. O röportajda annesini, kendilerini üvey babasına karşı korumadığı için sevemediğini dile getirmesi de uzun süre konuşulmuştu.