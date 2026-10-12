Mehmet Ali Erbil Annesinin Cenazesine Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı!
Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, geçtiğimiz nisan ayında 91 yaşında hayatını kaybetmiş, ünlü şovmenin cenazeye katılmaması dikkat çekmişti. Erbil'in annesiyle ilişkisinin yıllardır pek de iyi olmadığı, özellikle çocukluğunda yaşadıklarını bir türlü unutamadığı biliniyordu. Daha önce annesini sevemediğini bile söyleyen Mali, bu kez cenazeye neden gitmediğini açık açık anlattı. Annesine hakkını helal ettiğini söylemesine rağmen içindeki kırgınlığın hiç geçmediğini itiraf eden Erbil, üvey babası hakkında da şaşırtıcı bir ayrıntı paylaştı. Özellikle “İçimden gelmedi” sözleri, annesiyle arasındaki mesafenin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönem ekranların en çok güldüren isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, namıdiğer Mali, son yıllarda televizyon projelerinden çok özel hayatı, evlilikleri, sosyal medya yayınları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Yıllarca içinde taşıdığı bu kırgınlık, annesi Yurdagül Eken'in vefatıyla yeniden gündeme gelmişti.
Şimdi ise Mehmet Ali Erbil, annesinin cenazesine katılmama kararını anlatırken yıllardır içinde taşıdığı kırgınlığın hâlâ geçmediğini ortaya koyan sözler söyledi.
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