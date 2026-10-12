article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mehmet Ali Erbil Annesinin Cenazesine Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Mehmet Ali Erbil Annesinin Cenazesine Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 22:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, geçtiğimiz nisan ayında 91 yaşında hayatını kaybetmiş, ünlü şovmenin cenazeye katılmaması dikkat çekmişti. Erbil'in annesiyle ilişkisinin yıllardır pek de iyi olmadığı, özellikle çocukluğunda yaşadıklarını bir türlü unutamadığı biliniyordu. Daha önce annesini sevemediğini bile söyleyen Mali, bu kez cenazeye neden gitmediğini açık açık anlattı. Annesine hakkını helal ettiğini söylemesine rağmen içindeki kırgınlığın hiç geçmediğini itiraf eden Erbil, üvey babası hakkında da şaşırtıcı bir ayrıntı paylaştı. Özellikle “İçimden gelmedi” sözleri, annesiyle arasındaki mesafenin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem ekranların en çok güldüren isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, namıdiğer Mali, son yıllarda televizyon projelerinden çok özel hayatı, evlilikleri, sosyal medya yayınları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Bir dönem ekranların en çok güldüren isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, namıdiğer Mali, son yıllarda televizyon projelerinden çok özel hayatı, evlilikleri, sosyal medya yayınları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Kendisiyle ilgili bir konu kapanmadan yenisi açılıyor desek pek de abartmış olmayız! Ancak Mali'nin hayatında yıllardır değişmeyen, her gündeme geldiğinde de oldukça ağır sözler sarf ettiği bir mesele var: annesi Yurdagül Eken'le ilişkisi.

Erbil, anne ve babasının ayrılmasının ardından yaşadığı çocukluk yıllarını daha önce defalarca anlatmış, özellikle üvey babasıyla aynı evde geçirdiği dönemin kendisinde derin izler bıraktığını söylemişti. Hatta 2021 yılında Jülide Ateş'in 40 programına konuk olduğunda, 14 yaşına geldiğinde üvey babasının kendisini evde istemediğini, yatılı konservatuara gönderildiğini ve annesinin kendisine sahip çıkamadığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Öyle ki üvey babasının kirli çamaşırlarını annesine yıkatmadığını, bu yüzden çamaşırlarını bir komşularına götürdüğünü bile söylemişti. O röportajda annesini, kendilerini üvey babasına karşı korumadığı için sevemediğini dile getirmesi de uzun süre konuşulmuştu.

Yıllarca içinde taşıdığı bu kırgınlık, annesi Yurdagül Eken'in vefatıyla yeniden gündeme gelmişti.

Yıllarca içinde taşıdığı bu kırgınlık, annesi Yurdagül Eken'in vefatıyla yeniden gündeme gelmişti.

91 yaşındaki Eken, 2 Nisan 2026'da hayatını kaybetmiş, ertesi gün İzmir'in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ancak cenaze töreninde Mehmet Ali Erbil yoktu. Kız kardeşi Öngül Eken, abisinin sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını söylemişti.

Asıl tartışma ise Erbil'in annesinin ölümünün ardından TikTok'ta canlı yayın açmasıyla başlamıştı. Bir yandan yeni projelerinden bahseden, bir yandan da annesiyle iki yıldır görüşmediğini açıklayan Mali'nin bu tavrı sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Erbil o gün de çocukluğunda üvey babası nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylemiş, buna rağmen annesine karşı maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirdiğini savunmuştu. Fakat cenazeye neden gitmediği konusunda şimdiye kadar yaptığı açıklamalardan çok daha net bir cevap verdi.

Şimdi ise Mehmet Ali Erbil, annesinin cenazesine katılmama kararını anlatırken yıllardır içinde taşıdığı kırgınlığın hâlâ geçmediğini ortaya koyan sözler söyledi.

Şimdi ise Mehmet Ali Erbil, annesinin cenazesine katılmama kararını anlatırken yıllardır içinde taşıdığı kırgınlığın hâlâ geçmediğini ortaya koyan sözler söyledi.

Annesine hakkını helal edip etmediği sorulduğunda “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” diyerek cevap veren Mali, konu cenazeye gelince hiç lafı dolandırmadı:

“Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi. Çok açık yani.”

Ardından çocukluğundan bugüne uzanan kırgınlığını “İçimde bir ukde kaldı. O çocukluğumdan bugüne kadar bile…” sözleriyle dile getirdi.

Üstelik üvey babasıyla ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Bunca yaşanana rağmen evlatlık sorumluluklarını yerine getirdiğini savunan Erbil, “Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. O üvey pedere bile maaş bağladım. Bana o kadar çektiren adama” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın