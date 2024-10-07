Kişilik Testi!: Seçtiğin Kebap Karakterini Ortaya Çıkaracak!
Kişilik Testi!: Seçtiğin Kebap Karakterini Ortaya Çıkaracak!
Seçtiğin kebap türü senin karakterini ortaya çıkaracak!
Adana mı Urfa mı?
Haydi testeee!
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Seçtiğin kebap seni anlatıyor!
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Sen hayatın bütün zorluklarıyla mücadele edebilen ve bu zorluklardan zevk alan birisin!
Sen en küçük problemde hedeflerinden vazgeçen ve hayatını kolaylaştırmak isteyen birisin!
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