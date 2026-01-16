Kayserispor'un Transfer İçin Getirdiği Futbolcu Ronael Pierre-Gabriel Şehirden Kaçtı
Süper Lig kulüpleri ligin ikinci yarısı için ara transfer hamleleri yapmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ise Gabriel'i kadrosuna katmak için Kayseri'ye davet etti. Ancak transfer için şehre getirilen Ronael Pierre-Gabriel, şehirden kaçtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb forması giyen savunmacı ile prensip anlaşmasına varılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski takımı Dinamo'ya yakın bir hesaba göre şartlar konusunda anlaşmazlık yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın