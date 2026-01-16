onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kayserispor'un Transfer İçin Getirdiği Futbolcu Ronael Pierre-Gabriel Şehirden Kaçtı

Kayserispor'un Transfer İçin Getirdiği Futbolcu Ronael Pierre-Gabriel Şehirden Kaçtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.01.2026 - 16:39

Süper Lig kulüpleri ligin ikinci yarısı için ara transfer hamleleri yapmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ise Gabriel'i kadrosuna katmak için Kayseri'ye davet etti. Ancak transfer için şehre getirilen Ronael Pierre-Gabriel, şehirden kaçtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb forması giyen savunmacı ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb forması giyen savunmacı ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

27 yaşındaki futbolcu transferini tamamlamak için iki gün önce Kayseri'ye gelmişti. Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre 2 gün önce Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre-Gabriel, apar topar şehirden kaçtı ve telefonlara da çıkmadı.

Eski takımı Dinamo'ya yakın bir hesaba göre şartlar konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Eski takımı Dinamo'ya yakın bir hesaba göre şartlar konusunda anlaşmazlık yaşandı.

'Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın