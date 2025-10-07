onedio
Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?

Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?

07.10.2025 - 14:07

Reklam, pazarlama, iletişim ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren uluslararası bir yaratıcılık ve ilham platformu olan Brand Week Istanbul’da herkes için bir öğrenme, keşif ve ilham fırsatı var. Geleceğin iletişim dünyasını şekillendirecek akademilerden hangisi senin kariyer planlarına uygun? Hazırsan, teste başla ve “Hangi akademiye katılmalısın?” sorusunun cevabını birlikte bulalım!

1. Pazartesi sabahı masana yepyeni bir proje geldi. İlk tepkin ne olur?

2. Büyük bir fikri sunuma dönüştüreceksin. Sunumunun en can alıcı, "alkışı koparan" sayfası hangisi olur?

3. Bir konferansta hangi salona koşarak gidersin?

4. Ekip beyin fırtınasında tıkandı, kimsenin aklına parlak bir fikir gelmiyor. Odaya hangi sihirli değnekle girersin?

5. Ekip arkadaşların seni bir yemeğe davet edecek olsa masaya hangi lakapla çağırırlardı?

6. En sinir bozucu probleme karşı gizli süper gücün nedir?

7. Kendini geliştirmek için internette en çok hangi tür içerikleri tüketirsin?

8. Hafta sonu tamamen keyfi olarak bir şey okuyacak/izleyecek olsan bu ne olurdu?

9. Tüm zaman ve kaynak seninse, rüyandaki projeyi hayata geçireceksin. Bu proje ne olurdu?

Sen "Medya Akademisi"ne katılmalısın!

Sen "Medya Akademisi"ne katılmalısın!

Artık eski medya oyunları işe yaramıyor. Bugünün dünyasında büyüme için yeni bir işletim sistemi kurmak şart. Medya Akademisi, klasik eğitimlerin ötesine geçen; pratiğe, gerçek deneyime ve dönüşüme odaklanan 3 günlük bir buluşma. Burada medya, yalnızca bir bütçe kalemi değil; işin büyümesini ve kültürel etkisini tetikleyen, yapay zekâ destekli ve entegre bir sistem olarak ele alınır.

12–13–14 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Medya Akademisi’nde; veri, teknoloji, yaratıcılık ve stratejinin nasıl birleştiğini gerçek örneklerle keşfediyoruz.

🔑 Bu Yılın Öne Çıkan Konuları

🏗️ Medyada Yeni İşletim Sistemi

Medyayı şirketler için büyümenin merkezine yerleştiren yeni yaklaşımlar.

💸 Medyanın Büyüme Motoru Rolü

Yatırımı savunulabilir, ölçülebilir ve iş sonuçlarını büyüten bir araç haline getirmek.

🌍 Kültür ve Tüketici Ustalığı

Demografi ötesinde, insanların kararlarını etkileyen psikolojik ve kültürel kodlar.

🤖 AI + Empati + Kültür

Yapay zekâ ile insan dokunuşunu birleştirerek bağ kurmanın yeni yolları.

Akademi programı ve daha fazla bilgi için buraya tıkla!

Sen "Strateji Akademisi"ne katılmalısın!

Sen "Strateji Akademisi"ne katılmalısın!

Pazarlamanın ve yaratıcı stratejinin geleceği bir araya geliyor!

Verdiğin cevaplara göre katılman gereken Strateji Akademisi, 2025’te yeniden sahnede! En güncel trendler, dijital inovasyonlar ve toplumsal dönüşümün markalara etkilerini keşfetmek için bizimle ol!

Bu yıl öne çıkan konular:

🤖 Yapay zekâ

🌱 Duyarlı marka

🎭 İnteraktif hikâyecilik

Akademi programı ve daha fazla bilgi için buraya tıkla!

Sen "Brand Akademisi"ne katılmalısın!

Sen "Brand Akademisi"ne katılmalısın!

Yeni nesil marka yönetiminin kodları bu akademide!

Yaratıcılık, bir anda parlayan fikirlerle sınırlı değil; araştırmayla beslenen, teknolojiyle gelişen, stratejiyle yön bulan ve kararlılıkla sürdürülen bir yolculuk. Brand Academy, bu yolculuğun haritasını çizen yeni nesil bir marka yönetimi deneyimi.

📌 3 güne yayılan programın odak noktaları:

🎨 Creative — Yaratıcı üretimin temelini kavrama

🔎 Curious — İçgörüye giden yolu araştırma ve sezme

📏 Consistent — Tutarlılık ve liderlik becerileriyle markalaşmayı sürdürme

Brand Academy; ilhamın ötesinde, katılımcılarına sistematik düşünme, veri okuma, stratejik planlama ve yaratıcı liderlik gibi kalıcı beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Yeni nesil medya dinamiklerinden sosyal platformlara, nöropazarlamadan yapay zekâya, davranışsal içgörüden kriz anı marka yönetimine uzanan bu program; sektörde fark yaratmak isteyen herkesi daha derin, daha yaratıcı ve daha stratejik düşünmeye davet ediyor.

Akademi programı ve daha fazla bilgi için buraya tıkla!

Sen "Insight Akademisi"ne katılmalısın!

Sen "Insight Akademisi"ne katılmalısın!

✨ Bilgiyi veriye, veriyi içgörüye dönüştür: Insight Academy ilk kez Brand Week Istanbul’da!

Veriyle çalışmayı öğrenmek isteyen pazarlama ve iletişim profesyonelleri için özel bir eğitim: Insight Academy

📊 Kimler Katılmalı?

🔍 Pazar Araştırma Uzmanları & Veri Analistleri → Teknik bilgiyi stratejiye dönüştürmek, bulguları etkili sunmak.

🎯 Marka, Pazarlama & İletişim Stratejistleri → Veri yığınları arasından içgörü çıkarıp yaratıcı stratejilere dönüştürmek.

📈 Pazarlama & Marka Yöneticileri → Araştırma sonuçlarını okumak, segmentasyon yapmak, CRM verisini stratejiye çevirmek.

📢 Kurumsal İletişim & PR Uzmanları → İletişim kampanyalarını veriyle desteklemek.

🌍 Kamu Politikaları & STK Profesyonelleri → Toplumsal fayda için veriye dayalı karar süreçlerini güçlendirmek.

Akademi programı ve daha fazla bilgi için buraya tıkla!

Sen "AI Film Akademisi"ne katılmalısın!

Sen "AI Film Akademisi"ne katılmalısın!

✨ Yaratıcılığın ve yapay zekânın kesişim noktası

Yapay zekâ ve insan zekâsının yaratıcılıkta buluştuğu bu üç günlük deneyimde sizi;

  • AI okuryazarlığını geliştirmeye,

  • yeni hikâye anlatım araçlarını keşfetmeye,

  • sınırları zorlayan yaratıcı üretimler ortaya koymaya davet ediyoruz.

Senaryodan görsel üretime, ses tasarımından film kurgusuna kadar AI destekli yaratıcı süreçleri deneyimleyin. 🚀

📣 Katılımcılar, Brand Week Istanbul sahnesinde ilham verici bir deneyimle kendi üretimlerini paylaşma şansı bulacak!

🎟️ Buraya tıklayıp hemen yerini ayırt, geleceğin hikâye anlatımında sen de ol.

Brand Week Istanbul’da Herkese Göre Bir Akademi Var!

Brand Week Istanbul'da Herkese Göre Bir Akademi Var!

