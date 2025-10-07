Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?

Yeni nesil marka yönetiminin kodları bu akademide!

Yaratıcılık, bir anda parlayan fikirlerle sınırlı değil; araştırmayla beslenen, teknolojiyle gelişen, stratejiyle yön bulan ve kararlılıkla sürdürülen bir yolculuk. Brand Academy, bu yolculuğun haritasını çizen yeni nesil bir marka yönetimi deneyimi.

📌 3 güne yayılan programın odak noktaları:

🎨 Creative — Yaratıcı üretimin temelini kavrama

🔎 Curious — İçgörüye giden yolu araştırma ve sezme

📏 Consistent — Tutarlılık ve liderlik becerileriyle markalaşmayı sürdürme

Brand Academy; ilhamın ötesinde, katılımcılarına sistematik düşünme, veri okuma, stratejik planlama ve yaratıcı liderlik gibi kalıcı beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Yeni nesil medya dinamiklerinden sosyal platformlara, nöropazarlamadan yapay zekâya, davranışsal içgörüden kriz anı marka yönetimine uzanan bu program; sektörde fark yaratmak isteyen herkesi daha derin, daha yaratıcı ve daha stratejik düşünmeye davet ediyor.

Akademi programı ve daha fazla bilgi için buraya tıkla!