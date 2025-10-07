Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?
Reklam, pazarlama, iletişim ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren uluslararası bir yaratıcılık ve ilham platformu olan Brand Week Istanbul’da herkes için bir öğrenme, keşif ve ilham fırsatı var. Geleceğin iletişim dünyasını şekillendirecek akademilerden hangisi senin kariyer planlarına uygun? Hazırsan, teste başla ve “Hangi akademiye katılmalısın?” sorusunun cevabını birlikte bulalım!
1. Pazartesi sabahı masana yepyeni bir proje geldi. İlk tepkin ne olur?
2. Büyük bir fikri sunuma dönüştüreceksin. Sunumunun en can alıcı, "alkışı koparan" sayfası hangisi olur?
3. Bir konferansta hangi salona koşarak gidersin?
4. Ekip beyin fırtınasında tıkandı, kimsenin aklına parlak bir fikir gelmiyor. Odaya hangi sihirli değnekle girersin?
5. Ekip arkadaşların seni bir yemeğe davet edecek olsa masaya hangi lakapla çağırırlardı?
6. En sinir bozucu probleme karşı gizli süper gücün nedir?
7. Kendini geliştirmek için internette en çok hangi tür içerikleri tüketirsin?
8. Hafta sonu tamamen keyfi olarak bir şey okuyacak/izleyecek olsan bu ne olurdu?
9. Tüm zaman ve kaynak seninse, rüyandaki projeyi hayata geçireceksin. Bu proje ne olurdu?
Sen "Medya Akademisi"ne katılmalısın!
Sen "Strateji Akademisi"ne katılmalısın!
Sen "Brand Akademisi"ne katılmalısın!
Sen "Insight Akademisi"ne katılmalısın!
Sen "AI Film Akademisi"ne katılmalısın!
Brand Week Istanbul’da Herkese Göre Bir Akademi Var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video