Kalkan Balığının Yavrusuna Verilen Ad Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 23:29

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu biyoloji sorusu, deniz canlılarıyla ilgili ilginç bir bilgiyi gündeme taşıdı. Kalkan balığının yavrusunun nasıl adlandırıldığı izleyiciler tarafından merak edildi.

  • A: Akya

  • B: Sarpa

  • C: Sübye

  • D: Parpa

Doğru Cevap: D: Parpa

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
