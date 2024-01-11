Kader Aslında Nedir?
Kader Aslında Nedir?
Önceki bölümlerde kaderin, alınyazısının ve ecelin inançtaki yerini ve Kur’an’daki tanımını işlemiştim. Bu bölümünde Kur’an’daki kader kavramının aslında ne olduğu konusuna değineceğim.
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Soru: Önceki bölümlerde söylediğiniz gibi bizim inandığımız şekliyle kader anlayışının Kur’an’da yeri olmadığını, özetle “Eğer insan sınavda ise alın yazısı yoktur, olmaz da.” diye ayrıntılarıyla açıkladınız. Şimdi oradan devam edelim. Peki, kader nedir, kaderi nasıl anlayacağız? Daha anlaşılır bir şekilde açıklanabilir mi?
Şimdi de gelelim bu oyunların Kur’an’daki kaderle benzerliğine. Önce ilgili birkaç ayet vereyim:
Soru: Kader konusundaki bu mantıklı gerçeği geçmiştekiler fark edememiş olabilirler. Şimdi neden pek üzerinde düşünülmüyor?
Soru: Merhum Yaşar Nuri Öztürk hocanın da belirttiği bu bilgilere göre Kur’an’ın bahsettiği kaderin doğa yasaları olduğunu öğrendik. Ancak Kur’an insanın var edilmesine ilişkin bir amaç olduğu ve insanın sınavda olduğunu da belirtiyor. Burada farklı bir durum ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi, sınav eşit şartlarda eşit haklara sahip olarak yapılır. Öyle değil mi? Ama gelin görün ki, İnsanların sınav olduğu yaşamında bırakın eşit olmayı kahredici eşitsizlikler var. Eğer sınavdaysak bu eşitsizliği nasıl değerlendireceğiz, bir açıklaması var mı?
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