Kader Aslında Nedir?

“Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, biz onu uygulamaya koymadan önce bir Kitapta yazılı olmasın.” (HADİD-22)

“Bir yaprak düşmez ve yerin karanlıklarına bir tane gitmez ki O bilmesin. Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın.” (ENAM-59)

Görüldüğü gibi ayetler, tıpkı bilgisayar oyunları programında olduğu gibi, yeryüzünde ve insanla ilgili gelişen tüm olaylar, Allah’ın tanzim ettiğimiz aktif bir program dahilinde gelişmektedir diyor. Bu programın dışında hiçbir şey oluşamaz bilgisini veriyor. Şimdi de dünya sahnesindeki oyunun insanla ilgili kısmına bakalım.

Oyundaki konuya, yani insanın yaratılmasındaki amaca gelindiğimizde ilgili ayetlerde şu bilgiyi görüyoruz: Kur’an’da İnsan-2 ayetinde olduğu gibi çeşitli farklı ayetlerde insanın kesinlikle sınava tabi tutacağını bildirmiştir. Demek ki oyunun ana karakteri, sınav için yaratılmış insan. Bilindiği gibi sınavlar doğru ve yanlış üzerine tasarlanır. Kazanan, kaybeden de bu sonuçlar üzerinden belirlenir. Şimdi bu durumla ilgili ayetleri vererek devam edelim.

ŞEMS-9. “Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki.”

İNSAN-3. “Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.”

BELED-10. 'Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi?'

ŞURA-30. “Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir.” demiştir.

Ayetlere bakarsak, teşbihte hata olmaz, insanın ve kainatın programlayan yaratıcı, oyun motorunda İnsana sınav olacak şekilde program (fıtrat) tasarlamış ve yüklemiş. Bu doğrultuda oyun ortamı olarak da dünyayı yaratıp yaşam şartlarını da sınava uygun olarak düzenlemiş ve insanı burada meydana getirmiş. Yine oyunlarda olduğu gibi, kumanda oyuncuya yani insanın kendisine vermiştir. Tabii, insanlar bir arada yaşadıkları için, Yaratıcı, tıpkı çevrim içi online oyunlarda olduğu gibi, oyunu birçok kişilerce oynanan oyunlara benzer şekilde tasarlamıştır. Aradaki fark, Kur’an‘ın bahsettiği kaderde, oyundaki tüm insanları ana karakter olarak dizayn etmiş yani insanların tümünün de hareketlerinde seçme özgürlüğü var. Dolayısıyla çevrim içi online oyunda, katılan herkesin doğru ve yanlış seçimleriyle diğer oyuncuları etkileme olasılığına vardır. Ayetlerde “Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir, kendi ellerinizin ürünüdür.” sözleri tam da bu duruma işaret eder. Sistem olarak “Biz insana doğruyu yanlışı gösterdik.” ifadesiyle insanlar ne kadar doğru şeyler yaparlarsa o kadar başarılı olma şansı artar. Yanlış yapanlar ise hem kendilerine hem de oyuna dahil diğer insanları etkiler, zarar verir, istenmeyen sonuçlara sebep olurlar. Sonuç olarak ayetlerin tanımladığı kader tam da böyledir.