Japon Kağıt Katlama Sanatı Olan Origami Kelimesinde "Kami" Hangi Anlama Gelir?

Japon Kağıt Katlama Sanatı Olan Origami Kelimesinde “Kami” Hangi Anlama Gelir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.10.2025 - 22:14

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Japon Kağıt Katlama Sanatı Olan Origami Kelimesinde “Kami” Hangi Anlama Gelir?”   sorusu gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Japon Kağıt Katlama Sanatı Olan Origami Kelimesinde “Kami” Hangi Anlama Gelir?

Japon Kağıt Katlama Sanatı Olan Origami Kelimesinde “Kami” Hangi Anlama Gelir?

A: Japon

B: Kağıt

C: Sanat

D: Gemi

Cevap: Kağıt

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
