İzmir Sokaklarını Sanatla Güzelleştiren Sprey Ustası Can Çetiner: "Berlin'de Bir Çalışma Yapmak İsterim"

İzmir'de ilk göz ağrım Bostanlı sahilindeki yürüyüş parkuru. Her sabah kediler, köpekler, uzaktan flamingolar, şuursuzca atlayan kefaller eşliğinde yürüyorum. Bu rutinimin sonunda da rengarenk bir basket sahasının yanında mola veriyorum. Tabii ki sahayı bu hale getiren grafiti sanatçısı Can Çetiner'i buldum ve ona aklımdakileri sordum.

Söyledikleri arasında en hoşuma giden şey 'illegal' olarak tanımlanan hatta bir dönem 'çevre kirliliği' olarak bile addedilen bir sanat türünün artık belediyeler tarafından gençlerle iletişim kurmak için tercih ediliyor olması.

Yani sanattan zarar gelmeyeceği, aksine insanların duygu, düşünce ve gözlemlerini 'yaratarak' dışa vurumlarının toplum açısından da faydalı bir durum olduğu artık anlaşılıyor. Sprey boyaların ve diğer malzemelerin daha ulaşılabilir olduğu bir dünyada eminim bizim gençlerimiz de Grafiti sanatında giderek daha başarılı olacaklardır.