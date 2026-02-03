İstanbul Topraktan Daire Fırsatları ile Hayalinizdeki Eve Ulaşın

Topraktan daire, henüz inşaatına başlanmamış ya da yapımı devam eden bir projeden, tapu devri teslimden sonra yapılmak üzere satın alınan konut türüdür. Bu modelde alıcılar, projeyi plan ve görseller üzerinden değerlendirerek karar verir. İstanbul gibi sürekli gelişen ve yeni yerleşim alanları kazanan bir şehirde, bu tür projeler özellikle planlı bölgelerde konumlanır.

İstanbul topraktan daire alımı genellikle modern site konseptleri içinde gerçekleşir. Sosyal alanlar, yeşil alan planlamaları ve ulaşım bağlantıları proje aşamasında netleşir. Böylece alıcı, sadece bir daire değil, bütüncül bir yaşam alanına yatırım yapmış olur.

İstanbul topraktan daire modeli, bütçesini daha kontrollü yönetmek isteyenler için de avantajlıdır. İnşaat sürecine yayılan ödeme planları sayesinde, peşin yük hafifler ve alım süreci daha sürdürülebilir hâle gelir. Bu nedenle İstanbul’daki yeni konut arayışlarında topraktan alım modeli güçlü bir alternatif olarak değerlendirilir.