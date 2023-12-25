İstanbul’da Keyifli Bir Etkinlik: Resim Heykel Müzesinde Görebileceğiniz 7 Başyapıt

Ressam: İbrahim Çallı

Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile yapılan resim içerisinde birçok detay ve imgelemeyi birlikte barındırır. Kadının üzerindeki dantelli tül elbise zarifliği, modernliği ve çekiciliği yansıtmaktadır. Tablo, Cumhuriyet dönemi kadın temasını yansıtır. Bu nedenle Türk sanatının çağdaşlaşma aşamasında önemli bir eser olarak kabul edilir.

Tabloyu Resmeden İbrahim Çallı ise Türk Sanat Tarihi'nin en önemli ressamlarından ve eğitmenlerinden biri olarak anılır. Sanat camiasına önemli eserlerin yanı sıra ünlü ressamları da kazandırmıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Zeki Kocamemi, Eşref Üren gibi önemli sanatçılar ibrahim Çallı'nın öğrencileridir.