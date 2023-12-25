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İstanbul’da Keyifli Bir Etkinlik: Resim Heykel Müzesinde Görebileceğiniz 7 Başyapıt

İstanbul’da Keyifli Bir Etkinlik: Resim Heykel Müzesinde Görebileceğiniz 7 Başyapıt

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.12.2023 - 14:19

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29. Ekim'de açıldı! Birçok ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede görebileceğiniz 7 başyapıta bu içerikte sizler için yer verdik.

1. Ömer Faruk Efendi’nin Portresi

1. Ömer Faruk Efendi’nin Portresi

Ressam: Abdülmecid Efendi

Osmanlı Hanedanı’nın son veliahtı, aynı zamanda son İslam halifesi olan Abdülmecid Efendi bir ressam ve müzisyendi.

Osman Hamdi Bey ve Salvatore Valeri’den resim dersi aldı. Fausto Zonaro ile dostluk kurup resim çalışmalarında onun yolunda ilerledi. Osmanlı toplumunun modernizasyon sürecinde önemli rol oynayan Abdülmecid Efendi tablolarında daha çok kızı Dürrüşehvar Sultan ve oğlu Ömer Faruk'un portreleri üzerinde çalıştı.

Bu tabloda resmettiği Ömer Faruk Efendi ise Abdümecid Efendi'nin oğluydu.

2. Mavi Şalvarlı Kız - 1948

2. Mavi Şalvarlı Kız - 1948

Ressam: Feyhaman Duran

 “Mavi Şalvarlı Kız”, Türk Resim Sanatı'nda, portre sanatının en önemli temsilcilerinden sayılan Feyhaman Duran'ın en çok bilinen tablosu. Otantizmin ve modernizmin bir arada yansıtıldığı bu tablo birçok önemli ayrıntıyı da içinde barındırıyor. İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Gül İrepoğlu'na göre ise portredeki genç kız, Reşat Nuri Güntekin’in kaleme aldığı “Çalıkuşu” romanının baş karakteri Feride’yi çağrıştırıyor...

3. Gül Koklayan Kadın

3. Gül Koklayan Kadın

Ressam: İbrahim Çallı

Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile yapılan resim içerisinde birçok detay ve imgelemeyi birlikte barındırır. Kadının üzerindeki dantelli tül elbise zarifliği, modernliği ve çekiciliği yansıtmaktadır. Tablo, Cumhuriyet dönemi kadın temasını yansıtır. Bu nedenle Türk sanatının çağdaşlaşma aşamasında önemli bir eser olarak kabul edilir.

Tabloyu Resmeden İbrahim Çallı ise Türk Sanat Tarihi'nin en önemli ressamlarından ve eğitmenlerinden biri olarak anılır. Sanat camiasına önemli eserlerin yanı sıra ünlü ressamları da kazandırmıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Zeki Kocamemi, Eşref Üren gibi önemli sanatçılar ibrahim Çallı'nın öğrencileridir.

4. İftardan Sonra - 1886

4. İftardan Sonra - 1886

Ressam: Osman Hamdi Bey

Konu Türk Resim Sanatı olunca akla ilk olarak şüphesiz ki Osman Hamdi Bey'in ismi gelir. Her ne kadar en çok bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisi olsa da diğer tabloların da başyapıt olarak kabul edilir.

Bu tablosu İftardan Sonra'da ise,  özenli figür çalışmalarıyla birlikte detaylı kompozisyon öğelerini görmek mümkündür. Parke taşlarından halının desenine, şöminedeki güğümden kapıdaki ve ahşap koltuktaki işlemelere kadar her detay özenle işlenmiştir. Renk paleti ve ışık kullanımı, tablonun genel atmosferini güçlendirmiş, figürler özenle işlenmiştir.

5. Ayvalı Natürmort - 1904

5. Ayvalı Natürmort - 1904

Ressam: Şeker Ahmed Paşa

Şeker Ahmet Paşa'nın ayvalı natürmort tablosu, göz kamaştırıcı bir detay ve incelik barındırıyor. Ancak tablo gerçekçilikten uzak romantik ve rüyacı bir üslupla resmedilmiştir. Paletindeki yumuşak tonlar ve kontrastlar, tabloya derinlik kazandırıyor.

Ahmet Paşa, hayalindeki ayva ağacını titizlikle tasvir ederek izleyiciye romantik bir deneyim sunmuş gibi görünüyor. Dallarda değil, ağacın gövdesinde büyüdüğü resmedilen ayvaların düzeni ise gerçek olamayacak kadar özenli.

Tablonun genel atmosferi sakin ve huzur verici. Bu, izleyicinin gözlerini dinlendirmesine ve detaylara odaklanmasına olanak tanıyor.

6. Anadolu Hisarı

6. Anadolu Hisarı

Ressam: Hikmet Onat

Genellikle resimlerinde balıkçı teknelerine yer veren Hikmet Onat, bu eserinde de yakın planda tekneleri resmetmiş. Anadolu Hisar'ının arkadaki görüntüsü ise resme görkem katıyor. Hikmet Onat'ın bu tabloda ışığı ve renkleri kullanışı ise muazzam. Sudaki dalga izleri ve yansımalar ise tabloya farklı bir derinlik katmış.

7. Ortaköy Camii

7. Ortaköy Camii

Ressam: İbrahim Safi

İbrahim Safi'nin Ortaköy Camii tablosu, estetik bir güzellikle tarihi ve kültürel unsurları birleştiriyor. Sanatçının eserindeki renk paleti ve kompozisyon, İstanbul'un tarihini ve mimarisini yansıtarak etkileyici bir atmosfer oluşturuyor.

Ortaköy Camii'nin incelikle tasvir edilmiş mimarisi, tabloya derinlik katıyor. Minarenin zarif detayları ve caminin genel silueti, sanatçının gözünden geçmişin izlerini takip etmemizi sağlıyor. Renk tonlarındaki ustaca kullanım, mavi ve yeşil tonlar tabloya huzur ve romantizm katıyor.

Kompozisyon, camiiyi çevreleyen su ve gökyüzüyle dengeli bir şekilde entegre edilmiş. Bu, izleyiciye hem tarihi bir yapıyı hem de İstanbul'un doğal güzelliklerini aynı anda deneyimleme fırsatı veriyor. Aynı zamanda kayıklar, kıyıda çalışan işçiler ve yerel halk da tabloda dikkat çekiyor.

Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2.700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Resim Heykel Müzesi'nde görücüye çıkıyor!

Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2.700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Resim Heykel Müzesi'nde görücüye çıkıyor!

Siz de  Salı – Pazar günleri arasında ve 10.00 – 18.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edilebilirsiniz!Üstelik 2023 yıl sonuna kadar ücretsiz!