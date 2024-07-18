İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı

Kendi alanınızdaki gelişmelerin gerisinde kaldığınızdan, bir türlü tam olarak doğru atılımları yapamadığınızdan veya doğru kararı vermekte zorlandığınızdan şüpheleniyorsanız işte size harika bir rehber. Bu kitap, en azla yetinmek ve kendi performansını mantıklı şekilde değerlendirmemek gibi birçok yöneticinin yaptığı en büyük hata örnekleriyle dolu. Bu nedenle bu hatalardan ders alarak daha fazla vakit kaybetmemek isteyenler için en iyi önerilerden biri. 😎