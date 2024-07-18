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İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı

etiket İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 14:01

İş dünyasında başarının sırrı sürekli gelişimdir. Kendinizi geliştirerek işletmenizi taşımayacağınız yer bulunmaz. Sürekli öğrenmek ve gelişmeye açık olmak için takip edebileceğiniz birçok yol olsa da bunlar arasında belki de en keyiflisi okumaktır. Çünkü iş yaşamıyla ilgili doğru kitapları kendinize rehber aldığınızda alanının en iyilerinden öğrenme şansınız olur.

İşte işletmesini büyütmek isteyen her profesyonelin kitaplığında bulunması gereken kitaplar!

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1. Kendi İşini Kurmak İsteyen Girişimcinin El Kitabı 2.0 – Guy Kawasaki

Girişimcilik konusunda kapsamlı bir rehber arayanlar için harika olan bu kitap, sermaye oluşturmadan doğru elemanların işe alımına kadar işletmeci hayatını kurtaran bilgilere sahip. Markanızı nasıl kuracağınız, yönetim kurulunu nasıl çekip çevireceğiniz ve etrafınızda nasıl güçlü bir lider etkisi bırakacağınız gibi sorulara yanıt arıyorsanız, kütüphanenizde mutlaka bu çok okunan kitaba yer vermelisiniz. 😉

2. Liderlik 101 - John C. Maxwell

Yöneticiler için hayat değiştirici kitaplar arasında sayılan 'Liderlik 101', her liderin bilmesi gereken kritik bilgilerle dolu bir kitap. Herkesin liderlik yapamayacağını söyleyen yazara göre, iyi bir lider olabilmek için nelerin öncelikli olduğuna karar vermek gerekiyor. Maxwell'in akıcı diliyle birlikte liderlik yeteneklerinizi geliştirmek, beden dili ve iletişim dili üzerine yoğunlaşmak, nelere öncelik vermeniz gerektiğini öğrenmek isterseniz bu kitaba bir şans verebilirsiniz. 👏

3. Yeni Yöneticinin El Kitabı – Prof. Dr. Acar Baltaş

Yöneticilere yeni bir vizyon aşılamak için yazılan bu kitap, potansiyeli performansa çevirmek için gereken bilgilerle dolu. Doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Nöroloji dalında yapan Prof. Dr. Acar Baltaş'ın beyin fonksiyonları ve öğrenme arası ilişkiye dair bilgilerinin yer aldığı kitap, yöneticiliğe farklı bir açıdan yaklaşıyor. Çalışanları ikna etmek, çevreye ilham olmak ve gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için yeni ipuçlarına ihtiyaç duyuyorsanız, başarılı bilim insanın fikirlerine kulak verebilirsiniz. ✌️

4. Takım Oyunu - Seth Godin

Başarılı bir işletme kurmanın en kritik noktalarından biri, birbiriyle uyumlu ve koordine bir takım kurmaktır. Tam olarak bu konuya odaklanan 'Takım Oyunu' da liderin fikirlerine ve vizyonuna bağlı, senkronize bir ekip kurmanın püf noktalarını aktarıyor. Büyük takımlara liderlik etmesi gereken insanların özelliklerinden, işini tutkuyla yapan yöneticilerin yapması gerekenlere kadar alanında fark yaratmak isteyen herkese hayalini gerçekleştirme şansı sunuyor. Bu nedenle kesinlikle bir şans verilebilir. 😉

5. Liderliğin Kutsal Kitabı - Jeffrey Gitomer

Coğrafi sınırları aşarak dünyanın en çok okunan kitaplarından olan Jeffrey Gitomer imzalı bu eser, liderlik gibi her yerde konuşulan bir kavramın doğrudan köklerine inerek temel eğitimi sunan bir kitap. Bu nedenle uzun vadeli başarıyı hedefleyenleri doğrudan sonuca götüren kritik stratejilerle dolu. Okurlarına önce meydan okuyan, ardından rehberlik eden, son aşamada da yeni başarı fırsatları keşfetmelerine ilham olan kitap bugüne kadar pek çok yöneticinin hayatını değiştirmiş durumda. Neden sizinkini de değiştirmesin ki? 💪

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6. Yöneticilerin Yaptığı En Büyük 22 Hata – James K. Van

Kendi alanınızdaki gelişmelerin gerisinde kaldığınızdan, bir türlü tam olarak doğru atılımları yapamadığınızdan veya doğru kararı vermekte zorlandığınızdan şüpheleniyorsanız işte size harika bir rehber. Bu kitap, en azla yetinmek ve kendi performansını mantıklı şekilde değerlendirmemek gibi birçok yöneticinin yaptığı en büyük hata örnekleriyle dolu. Bu nedenle bu hatalardan ders alarak daha fazla vakit kaybetmemek isteyenler için en iyi önerilerden biri. 😎

7. Liderlik Dili - Başarılı CEO'ların İletişim Sırları - Kevin Murray

'Liderlik Dili', iş dünyasındaki liderlerin, ekiplerini etkilemek ve yönetmek için kullandığı gizli iletişim sırlarına odaklanan çok satan bir kitap. Çalışanlara esin kaynağı olmak isteyen güçlü liderlerin ortak bir sistem kurduğunu belirten kitap, işinin ehli birçok CEO ile yapılmış özel söyleşilerle dolu. Bu nedenle onların deneyimlerinden, bakış açılarından veya karşılaştıkları zorluklar karşısındaki duruşlarından ilham almak istiyorsanız, rahatlıkla başvurabileceğiniz bir kaynak. 💫

8. İyi’den Mükkemmel Şirkete, Kalıcı Başarıya Ulaşmanın Yolları – Jim Collins

Yayınlandığı tarihten beri çok satanlar arasında yer alan Jim Collins imzalı bu kitap, vasat bir işletmeyi mükemmel hale getirme ve kalıcı başarı elde etme konusunda evrensel olarak uygulanabilir bulgulara sahip. Bu nedenle coğrafyadan bağımsız olarak dünyanın dört bir yanından işletme sahibine yol göstermiş durumda. İşin sırrının sadece popüler değişimleri takip etmekten ibaret olmadığını vurgulayan kitap, disiplin kültürü üzerine kurulmuş bir ortam yaratmak gerektiğini savunuyor. Bunu ise bir dizi gerçek şirket hikayesi ile destekliyor. 🌀

9. İnsan Yönetimi – Harvard Business Review

İş dünyasının sürekli değiştiği ve başarının da adaptasyona bağlı olduğu ana fikri etrafında şekillenen bu kitap, yöneticilerin en zorlandığı alanlardan olan insan yönetimine odaklanıyor. Sorumluluk-motivasyon dengesi yüksek ve verimli performansa sahip ekipler kurmak için alanında uzman 10 kişinin deneyimini baz alan kitap, Harvard Business Review tarafından derlenmiş. Bu nedenle işinizin hangi aşamasında olursanız olun, kendi hayatınızda uygulayabileceğiniz önemli ipuçlarına ulaşabileceğiniz onaylı bir rehber. 🤩

10. Sürdürülebilir Büyüme / İnsanlar, Gezegen ve Kâr – Peter Fisk

İş hayatında günümüzün en tartışmalı konularından biri de kontrolsüz, diğer adıyla sürdürülebilir olmayan büyüme. Bu tip bir büyümenin kısa vadede getiri şansı sunsa da uzun vadede işletmeleri yüz üstü bırakma potansiyelinden bahseden bu kapsamlı rehber de istikrarlı gelişim için yapılması gerekenlere odaklanıyor. Sabit krizler, azalan kar marjı ve motivasyon gibi güncel sorunlara odaklanarak işletmenizdeki kontrolsüz durumları ortadan kaldırmak için neler yapabileceğinizi söylüyor. Sorunu daha büyük çerçevede çözmek istiyorsanız, bu sürdürülebilir kaynak size yemyeşil bir rota sunabilir. ♻️

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11. Doğru İşe Doğru Eleman – John Finnigan

Eğer yeni elemanları işe almak veya onları eğitmek konusunda sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, işin püf noktaları için hazırlanan bu kitaba bayılacaksınız. Artan istihdam maliyetleri, verimli çalışmayan personel ve personel eğitiminde yapılan yanlışlar gibi güncel sorunları çözümlemek için yazılan kitap, her yöneticinin kendinden bir parça bulacağı örneklere sahip. Bu nedenle kitapla kolayca bağ kurabilir ve aktarılan bilgileri anında uygulamaya koyulabilirsiniz. ✌️

12. Kriz Yönetimi – Richard Luecke

Her kurum krizle karşılaşabilir ve böyle bir anda yapılması gerekenleri bilerek hareket etmek kritiktir. Bu fikir etrafında şekillenen 'Kriz Yönetimi', yaşanan krizi tespit edip minimum zararla atlatmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün stratejilere sahip. Bu nedenle başınıza henüz felaket gelmemiş olsa bile gelecekte ne tür sorunlarla karşılaşabileceğinizi önceden fark etmek ve zamanında gereken önlemleri almak için her zaman başvurabileceğiniz bir kaynak. ✅

Bonus: Finans ve İş Dünyası Dergileri

Kitaplar işletme genişlemesi için benzersiz kaynaklar olsa da seçiminizi her zaman ilham hikayeleri, öneriler ve alanında uzman liderlerin ortak özellikleri gibi konulara odaklanan dergilerden yana da yapabilirsiniz. Forbes, Bloomberg, The Economist, Harvard Business Review, Fortune, Fast Company, Entrepreneur, Capital, INC. ve daha pek çok dergi ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşmak için harika birer kaynak olabilir. Kitap okumak için gereken enerjiyi kendinizde bulamadığınız her an bu onaylı rehberlere göz atabileceğinizi unutmayın! 😘

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