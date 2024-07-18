İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı
İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı
İş dünyasında başarının sırrı sürekli gelişimdir. Kendinizi geliştirerek işletmenizi taşımayacağınız yer bulunmaz. Sürekli öğrenmek ve gelişmeye açık olmak için takip edebileceğiniz birçok yol olsa da bunlar arasında belki de en keyiflisi okumaktır. Çünkü iş yaşamıyla ilgili doğru kitapları kendinize rehber aldığınızda alanının en iyilerinden öğrenme şansınız olur.
İşte işletmesini büyütmek isteyen her profesyonelin kitaplığında bulunması gereken kitaplar!
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1. Kendi İşini Kurmak İsteyen Girişimcinin El Kitabı 2.0 – Guy Kawasaki
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2. Liderlik 101 - John C. Maxwell
3. Yeni Yöneticinin El Kitabı – Prof. Dr. Acar Baltaş
4. Takım Oyunu - Seth Godin
5. Liderliğin Kutsal Kitabı - Jeffrey Gitomer
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6. Yöneticilerin Yaptığı En Büyük 22 Hata – James K. Van
7. Liderlik Dili - Başarılı CEO'ların İletişim Sırları - Kevin Murray
8. İyi’den Mükkemmel Şirkete, Kalıcı Başarıya Ulaşmanın Yolları – Jim Collins
9. İnsan Yönetimi – Harvard Business Review
10. Sürdürülebilir Büyüme / İnsanlar, Gezegen ve Kâr – Peter Fisk
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