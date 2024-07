İşletmesini Yukarılara Taşımak İsteyen Her Yöneticinin Okuması Gereken 12 İş Yaşam Kitabı

Kitaplar işletme genişlemesi için benzersiz kaynaklar olsa da seçiminizi her zaman ilham hikayeleri, öneriler ve alanında uzman liderlerin ortak özellikleri gibi konulara odaklanan dergilerden yana da yapabilirsiniz. Forbes, Bloomberg, The Economist, Harvard Business Review, Fortune, Fast Company, Entrepreneur, Capital, INC. ve daha pek çok dergi ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşmak için harika birer kaynak olabilir. Kitap okumak için gereken enerjiyi kendinizde bulamadığınız her an bu onaylı rehberlere göz atabileceğinizi unutmayın! 😘