İş Hayatında Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!

Seni bu iş hayatında mahfeden şey ne patronlar ne yöneticiler ne de çalışma saatleri. Senin iş ortamına ve iş arkadaşlarına pek tahammülün kalmamış. Yanlış yapılan şeylere dayanamıyorsun bu yüzden de iş ortamı iyice çekilmez bir hale geliyor. İş ortamından kendini soyutladığın an her şey çözülecek gibi!