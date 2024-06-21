İş Hayatında Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!
İş Hayatında Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!
Sen bize kendi iş hayatını anlat, biz de seni neyin bu kadar çok yorduğunu söyleyelim. Hazırsan haydi teste!
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1. İş yerinde en çok hangi durumla karşılaşıyorsun?
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2. Çalışırken genellikle nasıl hissediyorsun?
3. Günde kaç saat çalışıyorsun?
4. Peki kaç yıldır çalışıyorsun?
5. Peki sen grup çalışmasını mı seviyorsun bireysel mi?
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