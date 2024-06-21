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İş Hayatında Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!

etiket İş Hayatında Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 17:01

Sen bize kendi iş hayatını anlat, biz de seni neyin bu kadar çok yorduğunu söyleyelim. Hazırsan haydi teste!

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1. İş yerinde en çok hangi durumla karşılaşıyorsun?

2. Çalışırken genellikle nasıl hissediyorsun?

3. Günde kaç saat çalışıyorsun?

4. Peki kaç yıldır çalışıyorsun?

5. Peki sen grup çalışmasını mı seviyorsun bireysel mi?

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6. İşinde en sevdiğin şey ne peki?

7. Ne sıklıkta işten ayrılmayı düşünüyorsun?

8. Son olarak iş arkadaşlarınla ilişkin nasıl?

Kesinlikle zamansız işler!

Senin gündüzün akşamın yok. Neredeyse her saat çalışıyorsun, bu da senin bünyeni çok yoruyor. En azından yoğun çalışma saatlerin biraz düzelse işini seveceğine eminiz. Her an iş gelmesi, mesaiye kalman derken sen bu iş hayatından çok ama çok yorulmuşsun...

Kesinlikle bitmek bilmeyen toplantılar!

Seni iş hayatında darlayan en önemli şey sonu gelmeyen o toplantılar. Toplantılarda boş konuşulmasına veya her şey için toplantı yapılmasına dayanamıyorsun. Vaktini verimli kullanmak isterken kendini günlük hatta saatlik toplantılarda buluyorsun. Aslında toplantılar olmasa işini baya seviyorsun!

Kesinlikle iş ortamı!

Seni bu iş hayatında mahfeden şey ne patronlar ne yöneticiler ne de çalışma saatleri. Senin iş ortamına ve iş arkadaşlarına pek tahammülün kalmamış. Yanlış yapılan şeylere dayanamıyorsun bu yüzden de iş ortamı iyice çekilmez bir hale geliyor. İş ortamından kendini soyutladığın an her şey çözülecek gibi!

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