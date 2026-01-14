İran'da Protestocuların Açtığı Aslan Figürlü Bayrak Ne Anlama Geliyor?
İran'ın başkenti Tahran'da çarşı esnafının İran'ın yerel para biriminin değer kaybetmesi karşısında başlattığı protestolar tüm ülkeye yayıldı. Farklı siyasi görüşlerden İranlıların katılımıyla rejim karşıtı protestolara dönen gösterilerde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Bazı göstericiler üzerinde aslan figürü olan İran bayrakları açtı. Peki bu bayrağın günümüzde kullanılan bayraktan farkı ne?
Üzerinde bulunan aslan ve güneş figüründen dolayı şir-ü hürşid de denen bayrak 1979'daki İslam Devrimi öncesi devletin resmi bayrağıydı.
1979'daki rejim değişikliğinin ardından bayraktan aslan figürü kaldırıldı.
