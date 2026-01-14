onedio
İran'da Protestocuların Açtığı Aslan Figürlü Bayrak Ne Anlama Geliyor?

Oğuzhan Kaya
14.01.2026 - 16:53

İran'ın başkenti Tahran'da çarşı esnafının İran'ın yerel para biriminin değer kaybetmesi karşısında başlattığı protestolar tüm ülkeye yayıldı. Farklı siyasi görüşlerden İranlıların katılımıyla rejim karşıtı protestolara dönen gösterilerde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Bazı göstericiler üzerinde aslan figürü olan İran bayrakları açtı. Peki bu bayrağın günümüzde kullanılan bayraktan farkı ne?

Üzerinde bulunan aslan ve güneş figüründen dolayı şir-ü hürşid de denen bayrak 1979'daki İslam Devrimi öncesi devletin resmi bayrağıydı.

Safeviler döneminden beri kullanılan güneş sembolü önünde elinde kılıç olan aslan figürü bulunan bayrak özellikle Pehlevi döneminde bir simge haline geldi. Molla rejimine karşı bir tepki olarak açılan bu bayraklarla göstericiler İran'ın mevcut teokratik yapısını reddediyor. Aynı zamanda şah yanlısı protestocular da bunu bir sembol olarak kullanıyor.

1979'daki rejim değişikliğinin ardından bayraktan aslan figürü kaldırıldı.

Bayrağın renk düzenine dokunulmazken ortasına hat yazısıyla yazılmış Allah kelimesi eklendi. Ayrıca renk şeritlerinin ortasına kufi stilinde tekbir detayı işlendi.

