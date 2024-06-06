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İnternet Üzerinden Tatil Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

etiket İnternet Üzerinden Tatil Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
06.06.2024 - 21:33

Bayram ve yaz tatili için online ortamlardan tatil alırken paranızı dolandırıcılara kaptırmamak için ve siz tatildeyken evinizin ve sevdiklerinizin güven içinde olduğundan emin olmak için bunlara çok dikkat edin:

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Hayatımızı her alanda kolaylaştıran internet ortamlarının en büyük tehlikelerinden biri, güvenlik sorunlarıdır.

Hayatımızı her alanda kolaylaştıran internet ortamlarının en büyük tehlikelerinden biri, güvenlik sorunlarıdır.

Unutmayın ki internet dolandırıcıları, toplumun duyarlılıklarını, ihtiyaçlarını ve eğilimlerini takip ederler, onlara havuç ve yemler göstererek, teknik tabirle trollerler. Bayram ve yaz tatili hayalleri kurduğumuz, planlar yaptığımız bu günlerde hayallerimizin kurbanı olmamak için neler yapabileceğimizden kısaca bahsedeceğiz bu haftaki yazımızda.

Online acentelerin ve tesislerin gerçekliğini araştırın

Tatilinizi online olarak satın almadan önce, hem acentenin hem de otelin gerçekliğinin ve kurumsallığının mutlaka araştırılması gerekir. Alan adının yazıldığı adres çubuğunun yanında yer alan 'site bilgilerini görüntüle' seçeneği ile hem kurumu ifade eden sitenin teknik bilgilerine, hem de ilgili kurum hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz.

Hizmet ve fiyat dengesi önemli

Hizmet ve fiyat dengesi önemlidir. Müşteriyi çekmek için en ucuz fiyatı veren tekliflerle, alınan hizmeti karşılaştırın. Size vadedilen hizmetin diğer muadil tesislerdeki fiyatını karşılaştırın. En uygun pansiyon fiyatına 5 yıldızlı bir tesiste kalamayacağınızı bilin. Kuşkulandığınız ve referansları sağlam olmayan yerlerden tatil satın almaktan kaçının. 

Şikâyetleri araştırın

Online tatil satan sitelerle ilgili, internet üzerinden şikâyet araştırması yapmak da önemli bir önlem. Hakkında belirli bir çoğunlukta olumsuz olan sitelerden uzak durmaya çalışın. Yeri uzak, çalışanları güler yüzlü değil, kahvaltı çeşidi az gibi şikayetler o tesisin konforu hakkında fikir verirken, asıl konumuz olan internet dolandırıcılığı konularında; 'paramı kaptırdım', 'odaya çift rezervasyon yapmışlar' türündeki uyarılara dikkat edin. 

Acentenin otelle çalıştığını teyit edin

Satın aldığınız hizmetleri kullanmadan önce ve satın alma aşamasında mümkün olduğunca çapraz teyitler yapın. Otel hizmeti aldıysanız oteli arayıp satın alma işlemi yaptığınız firma- acenta ile çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Sosyal medya ve internet ortamlarında en fazla dijital marketinge bütçe ayıranın her zaman en üstte çıkacağını, en üstte çıkmanın bir ölçü olmadığını bilin.

Rezervasyonunuzu kontrol edin

Rezervasyonunuzu kontrol edin

Operasyonel hatalara da mahal bırakmamak için rezervasyon yapıldıktan sonra ve otele giriş yapmadan bir gün önce oteli arayarak adınıza rezervasyonun olup olmadığını kontrol edin.

Hırsıza davetiye çıkarmayın

Anlık veri transferini mükemmel şartlarda sağlayarak, hayatımızı kolaylaştıran sosyal medya ortamları kişisel güvenliği de tehdit edebilir, sosyal medyada yapılan paylaşımlar evde kimsenin olmadığını göstererek hırsızlara açık bir davetiye çıkarabilir. 

En büyük güvenlik açıklarından biri de vatandaşların tatildeyken aileleriyle birlikte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıdır. Tatilden fotoğraf paylaşan ailelerin fertlerinden birinin bile profili herkese açıksa, ya da tatilde olan aileyi tanıyan, evinin yerini bilen, art niyetli birileri varsa, bu paylaşımlar hırsızlığa davetiye çıkartabilir. Sadece evin yerini bilen riskli kişiler değil, hırsızlar da tatil fotoları paylaşan kişilerin profillerine girip evlerinin yerini anlamaya yönelik araştırmalar yapabilirler. Bu kişilerin profilde biraz aşağı kaydırdıklarında, evin yerini tahmin edebilecekleri paylaşımlar bulabilirler ya da açıkça evinden konum bildirerek paylaşım yapanlar var. Bu durum da hırsızlara açık davetiye anlamına gelir.

Bu anlamda güvenli sosyal medya kullanımı için dikkat edilmesi gereken bazı önemli ipuçları:

Gizlilik ayarları: Profilinizi herkese açık yerine sadece arkadaşlarınızın görebileceği şekilde ayarlayın.

Konum bilgisi: Fotoğraf veya durum güncellemelerinde konum bilgisi paylaşmaktan kaçının.

Zamanlama: Tatildeyken nerede olduğunuzu paylaşmak yerine, tatil dönüşü bu anıları paylaşmayı tercih edin.

Paylaşım içeriği: Ev veya kişisel bilgiler içeren paylaşımlar yaparken çok dikkatli olun ve bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini unutmayın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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