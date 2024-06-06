İnternet Üzerinden Tatil Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Unutmayın ki internet dolandırıcıları, toplumun duyarlılıklarını, ihtiyaçlarını ve eğilimlerini takip ederler, onlara havuç ve yemler göstererek, teknik tabirle trollerler. Bayram ve yaz tatili hayalleri kurduğumuz, planlar yaptığımız bu günlerde hayallerimizin kurbanı olmamak için neler yapabileceğimizden kısaca bahsedeceğiz bu haftaki yazımızda.

Online acentelerin ve tesislerin gerçekliğini araştırın

Tatilinizi online olarak satın almadan önce, hem acentenin hem de otelin gerçekliğinin ve kurumsallığının mutlaka araştırılması gerekir. Alan adının yazıldığı adres çubuğunun yanında yer alan 'site bilgilerini görüntüle' seçeneği ile hem kurumu ifade eden sitenin teknik bilgilerine, hem de ilgili kurum hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz.

Hizmet ve fiyat dengesi önemli

Hizmet ve fiyat dengesi önemlidir. Müşteriyi çekmek için en ucuz fiyatı veren tekliflerle, alınan hizmeti karşılaştırın. Size vadedilen hizmetin diğer muadil tesislerdeki fiyatını karşılaştırın. En uygun pansiyon fiyatına 5 yıldızlı bir tesiste kalamayacağınızı bilin. Kuşkulandığınız ve referansları sağlam olmayan yerlerden tatil satın almaktan kaçının.

Şikâyetleri araştırın

Online tatil satan sitelerle ilgili, internet üzerinden şikâyet araştırması yapmak da önemli bir önlem. Hakkında belirli bir çoğunlukta olumsuz olan sitelerden uzak durmaya çalışın. Yeri uzak, çalışanları güler yüzlü değil, kahvaltı çeşidi az gibi şikayetler o tesisin konforu hakkında fikir verirken, asıl konumuz olan internet dolandırıcılığı konularında; 'paramı kaptırdım', 'odaya çift rezervasyon yapmışlar' türündeki uyarılara dikkat edin.

Acentenin otelle çalıştığını teyit edin

Satın aldığınız hizmetleri kullanmadan önce ve satın alma aşamasında mümkün olduğunca çapraz teyitler yapın. Otel hizmeti aldıysanız oteli arayıp satın alma işlemi yaptığınız firma- acenta ile çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Sosyal medya ve internet ortamlarında en fazla dijital marketinge bütçe ayıranın her zaman en üstte çıkacağını, en üstte çıkmanın bir ölçü olmadığını bilin.