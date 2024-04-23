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İnsan Yaşamında Spiritüel veya Ruhsal Plan Nedir?

etiket İnsan Yaşamında Spiritüel veya Ruhsal Plan Nedir?

Gönül Ateşsaçan
Gönül Ateşsaçan - yazio
23.04.2024 - 21:22

Dr. Micheal Newton kendi geliştirdiği tekniğiyle Amerika’da ödül almış bir hipnoterapist. Uyguladığı terapilerle kişilerin dünyaya ailelerini ve coğrafyalarını seçerek geldiklerini iddia etmiştir. Bu terapi, hafif hipnoz yoluyla bir önceki hayatınıza geçiş yapıyor ve şimdiki hayatınıza gelmeden önce, ruhsal alemde yaşadıklarınızı hatırlıyorsunuz. Gözünüzün önüne bir sürü kare geliyor. Bedeniniz bu dünyada kalırken, ruhunuz öte aleme çıkıyor ve içinizden yükselen ses; kim olduğunuzu, neden bu ülkede doğduğunuzu, ruh eşinizin kim olduğunu anlatmaya başlıyor...

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Michael Newton, normal terapi seansları sırasında danışanlarının geçmiş hayatlarından ve rehberlerinden bahsettiğini gözlemledikten sonra bu çalışmanın altyapısını oluşturmuş.

Michael Newton, normal terapi seansları sırasında danışanlarının geçmiş hayatlarından ve rehberlerinden bahsettiğini gözlemledikten sonra bu çalışmanın altyapısını oluşturmuş.

Bu çalışma sayesinde bir önceki yaşamda nerede doğduğunuz ve ne iş yaptığınıza kadar hatırlayabiliyorsunuz. Önceki hayatınızdaki eksik dersleri bugüne getirmeniz sağlanıyor. Bu dünyaya neyi başarmak için geldiğimiz anlaşılıyor. Ölü doğmak, doğal bir afette ölmek gibi sıra dışı durumlar da ruhsal planın parçası olabiliyor. Sakat doğanların çoğu, ailelerine koşulsuz sevginin ne olduğunu öğretme misyonunu üstleniyor. Bazen de ruh, acıyı seçip geçmiş hayatlarındaki karmaları temizliyor.

Seansa giren kişi, niçin o ülkede doğduğunu, hangi cinsiyeti neden seçtiğini, ailesinin kimlerden oluşacağını rehberleriyle belirlediğini, işini hatta kimle evleneceğini bilerek dünyaya geldiğini hatırlıyor. Kısaca yazılmasına katkıda bulunduğumuz bir senaryoyla dünyaya gelip kendi filmimizi çekiyoruz. Elbette yaşarken bunu unutuyoruz. Ruhsal terapi insana bunu hatırlatıyor. “Ben kimim?” sorusunun yanıtını veriyor, ölüm korkusunu yok ediyor.

Yaşadığımız hayata gelmeden önce ailemizi, acı-tatlı deneyimlerimizi, o boyutta rehberlerimizle birlikte biz seçiyoruz.

Yaşadığımız hayata gelmeden önce ailemizi, acı-tatlı deneyimlerimizi, o boyutta rehberlerimizle birlikte biz seçiyoruz.

Rehberler ruhsal ilerleyişimize yardımcı olan yüksek enerjili varlıklardır. Çoğumuz onların farkında değiliz. Halbuki rehberlerimizi bir ışık, koku, iç ses veya sezgi olarak algılayabiliriz. “İçimden bir ses şöyle diyor...” dediğimizde, rehberimiz bize yol gösteriyor olabilir. Bazen insanın aklına bir soru takılır. Sonra izlediği bir film ya da otobüste yanına oturan bir yabancı, ona bu sorunun cevabını verir. Böyle anlarda rehberlerimiz devrededir. Onlar, hep bizimle olan koruyucu ve yol gösterici öğretmenler...

Ölüm sonrası, ruhu onaran bir dinlenmenin ardından önce rehberimizle, sonra arkadaşlarımızla (birlikte yaratılıp, kaynağa geri dönene kadar beraber olduğumuz çekirdek ruh ailemiz) son bedenlenmenizde yaşadıklarımız tartışılıyor, son olarak rehberlerimizden oluşan bir kurulun karşısına çıkıyoruz. Onlar da görüşlerini dile getiriyorlar fakat hiçbir aşamada yargılama, kızgınlık ya da cezalandırma yok. Bedenlenmeye hazır olduğumuzda bir hazırlık odasına geçiyoruz. Bize beden seçenekleri sunuyorlar, yaşayacağımız hayatı seyrettiriyorlar! Kabul edersek tekrar rehberimizle konseye çıkıyoruz ve enine boyuna tartışıyoruz. Bazı tanıtıcı işaretler öğretiyorlar. Son aşamada ise seçtiğimiz bebeğin içine girmek için anne karnına gidiyor ve bebekle bütünleşiyoruz.

Her eylemin ve sahip olunan her şeyin bir sonucu var. Dünyamız içerdiği şiddet nedeniyle oldukça zorlu bir okul olarak kabul ediliyor.  Dr. Micheal Newton diyor ki, “Asıl konu aileyi seçiyor olmak. Rehberlerimizin olup olmadığı, birden fazla dünyaya gelip gelmediğimiz değil… Hipnoterapi sırasında hastanın bize aktardıkları hayâl ürünü de olsa, seyrettiği bir filmi anlatıyor da olsa, uydursa da, terapiden uyanınca yaşamında ve alışkanlıklarında değişmeler başlamışsa, o zaman hipnoterapi etkili bir tedavidir.”

Anne karnına girdiğimiz anda DNA kaydı başladığından, istediğiniz bir bilgiyi hipnoterapi seansıyla alabilirsiniz. Özellikle değişmeyen alışkanlıklarımız ve farkında olmadığımız takıntılı durumlarımız varsa…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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