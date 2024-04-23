İnsan Yaşamında Spiritüel veya Ruhsal Plan Nedir?

Rehberler ruhsal ilerleyişimize yardımcı olan yüksek enerjili varlıklardır. Çoğumuz onların farkında değiliz. Halbuki rehberlerimizi bir ışık, koku, iç ses veya sezgi olarak algılayabiliriz. “İçimden bir ses şöyle diyor...” dediğimizde, rehberimiz bize yol gösteriyor olabilir. Bazen insanın aklına bir soru takılır. Sonra izlediği bir film ya da otobüste yanına oturan bir yabancı, ona bu sorunun cevabını verir. Böyle anlarda rehberlerimiz devrededir. Onlar, hep bizimle olan koruyucu ve yol gösterici öğretmenler...

Ölüm sonrası, ruhu onaran bir dinlenmenin ardından önce rehberimizle, sonra arkadaşlarımızla (birlikte yaratılıp, kaynağa geri dönene kadar beraber olduğumuz çekirdek ruh ailemiz) son bedenlenmenizde yaşadıklarımız tartışılıyor, son olarak rehberlerimizden oluşan bir kurulun karşısına çıkıyoruz. Onlar da görüşlerini dile getiriyorlar fakat hiçbir aşamada yargılama, kızgınlık ya da cezalandırma yok. Bedenlenmeye hazır olduğumuzda bir hazırlık odasına geçiyoruz. Bize beden seçenekleri sunuyorlar, yaşayacağımız hayatı seyrettiriyorlar! Kabul edersek tekrar rehberimizle konseye çıkıyoruz ve enine boyuna tartışıyoruz. Bazı tanıtıcı işaretler öğretiyorlar. Son aşamada ise seçtiğimiz bebeğin içine girmek için anne karnına gidiyor ve bebekle bütünleşiyoruz.

Her eylemin ve sahip olunan her şeyin bir sonucu var. Dünyamız içerdiği şiddet nedeniyle oldukça zorlu bir okul olarak kabul ediliyor. Dr. Micheal Newton diyor ki, “Asıl konu aileyi seçiyor olmak. Rehberlerimizin olup olmadığı, birden fazla dünyaya gelip gelmediğimiz değil… Hipnoterapi sırasında hastanın bize aktardıkları hayâl ürünü de olsa, seyrettiği bir filmi anlatıyor da olsa, uydursa da, terapiden uyanınca yaşamında ve alışkanlıklarında değişmeler başlamışsa, o zaman hipnoterapi etkili bir tedavidir.”

Anne karnına girdiğimiz anda DNA kaydı başladığından, istediğiniz bir bilgiyi hipnoterapi seansıyla alabilirsiniz. Özellikle değişmeyen alışkanlıklarımız ve farkında olmadığımız takıntılı durumlarımız varsa…

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