2 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Mayıs Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ticaret Bakanlığı, 'İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır' açıklamasını yaptı.
Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesini yorumlarken, ekranda alt yazıların değişmemesine sinirlendi.
Gelin ve Damadın ‘Düğün Kutlaması’ Olarak Havaya Ateş Açtığı Anlar Tepki Gördü
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) geleneksel olarak düzenlediği “Galatasaray’da Yılın Sporcusu Ödül Töreni”nde ödül alan sporcular İlkin Aydın, Barış Alper Yılmaz, Merten ve Muslera biraraya geldi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada İlkin Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı birbirine yakıştırdı ve en çok konuşulan konular haline getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının konuğu Gülben Ergen olmuştu. Ergen'le yıllardır küs olan Seren Serengil'in bu hamleye tepkisi sert oldu.
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Survivor All Star'da kaos ve entrika bitmek bilmezken, Kırmızı takımda üç yarışmacı bir araya gelerek bir yarışmacının karşıya geçmesini istedi.
Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan bahsediyor. İnsanların zaman zaman hasta bir şekilde uçağa bindiği için kustuğunu dile getiriyor.
Binanın Üstüne Devrilen Beton Pompası Kaldırılırken Vincin Halatları Koptu İki Balkon Tuzla Buz Oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde her hafta Dilber'in yeni dans şovu beklenirken, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'den beklenen dans geldi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir restorana ait adisyon gündem oldu. Bir buçuk porsiyonluk kebabın tutarı ise tam anlamıyla dudak uçuklattı!
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TikTok kullanmayı bir türlü öğrenemeyen Afra Saraçoğlu'nun derdini anlatmaya çalıştığı son paylaşımı dillere fena düştü!
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