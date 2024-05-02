Galatasaraylı Taraftarlar, Yan Yana Gelen Barış Alper Yılmaz ve İlkin Aydın’ı Shipledi, Sosyal Medya Yıkıldı
Galatasaraylı Taraftarlar, Yan Yana Gelen Barış Alper Yılmaz ve İlkin Aydın’ı Shipledi, Sosyal Medya Yıkıldı
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) geleneksel olarak düzenlediği “Galatasaray’da Yılın Sporcusu Ödül Töreni”nde ödül alan sporcular İlkin Aydın, Barış Alper Yılmaz, Merten ve Muslera biraraya geldi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada İlkin Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı birbirine yakıştırdı ve en çok konuşulan konular haline getirdi.
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) geleneksel olarak düzenlediği “Galatasaray’da Yılın Sporcusu Ödül Töreni” Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Galatasaray’da 500 maç barajını aşarak unutulmaz bir rakama imza atan Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Fernando Muslera, ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Yılın En İyi Kadın Sporcusu, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sporcusu İlkin Aydın seçildi. Yılın Erkek Sporcusu ödülüne ise Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz layık görüldü.
Sosyal medyada İlkin Aydın ve Barış Alper Yılmaz çılgınlığı yaşandı. Sarı kırmızılı iki sporcuyu ‘ship’leyen taraftarlar, Galatasaray’ın iki oyuncusunu da TT listesine soktu.
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