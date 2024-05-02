Galatasaraylı Taraftarlar, Yan Yana Gelen Barış Alper Yılmaz ve İlkin Aydın’ı Shipledi, Sosyal Medya Yıkıldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) geleneksel olarak düzenlediği “Galatasaray’da Yılın Sporcusu Ödül Töreni”nde ödül alan sporcular İlkin Aydın, Barış Alper Yılmaz, Merten ve Muslera biraraya geldi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada İlkin Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı birbirine yakıştırdı ve en çok konuşulan konular haline getirdi.