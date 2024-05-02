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İsmail Küçükkaya’dan Canlı Yayında “Trip”: “Başka Haber Bulayım O Zaman”

İsmail Küçükkaya’dan Canlı Yayında “Trip”: “Başka Haber Bulayım O Zaman”

halk tv
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 20:28

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesini yorumlarken, ekranda alt yazıların değişmemesine sinirlendi.

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İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında Erdoğan ile Özel görüşmesi sonrasında açıklama yapılmamasının önemli olduğunu ifade etti.

İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınında Erdoğan ile Özel görüşmesi sonrasında açıklama yapılmamasının önemli olduğunu ifade etti.

Küçükkaya ayrıca görüşmenin olumlu geçtiğini de söyledi.

Küçükkaya ayrıca görüşmenin olumlu geçtiğini de söyledi.

Bu sırada ekranda altyazıların değişmemesine sinirlenen İsmail Küçükkaya, “Ben başka haber öğreneyim o zaman” dedi.

Bu sırada ekranda altyazıların değişmemesine sinirlenen İsmail Küçükkaya, “Ben başka haber öğreneyim o zaman” dedi.

İşte canlı yayında yaşananlar 👇

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