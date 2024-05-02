Seni Sarıp Sarmalayacak Şarkı Hangisi?
Seni Sarıp Sarmalayacak Şarkı Hangisi?
Yara bandı etkisi yaratacak o şarkı hangisi, öğrenmek ister misin?
Öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇
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1. Haydi başlayalım! Sosyal ortamlar hakkında ne düşünüyorsun? Sosyalleşmeyi sever misin?
2. Ne olursa olsun bir şeyler keşfetmek herkesi cezbeder! Peki sen neler keşfetmeyi seviyorsun diye sorsak?
3. Hımm, devam edelim bakalım. Stresli olduğunda nasıl bir tepki verirsin?
4. Senin hayatında müziğin yeri nedir peki?
5. Karşılaştığın zorluklara nasıl yaklaşırsın?
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6. Romantik bir ilişkide tam olarak ne ararsın?
7. Sen şu an hayatının hangi evresindesin?
8. Ayrılık acısını kolaylıkla atlatabilir misin?
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