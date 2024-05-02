2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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“Şimdiki Aklım Olsaydı” serisinin yeni bölümünde Armağan Çağlayan'ın konuğu olan şarkıcı Doğuş, yıllar önce verdiği saksı pozu ile ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının konuğu Gülben Ergen olmuştu. Ergen'le yıllardır küs olan Seren Serengil'in bu hamleye tepkisi sert oldu.
İlk bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan Gonca Vuslateri, güze kızı Asya Mone'yle ilk paylaşımını yaptı. E yine döktürdü tabii! Hoş geldin güzel kız! 🧿
Dünyalar güzeli kızı Elay'ı 4 Temmuz'da kucağına alan Aslı Enver, ilk defa dert yandı! Minik kızı Elay'dan bahseden güzel oyuncu deneyimli annelerden acil yardım istedi! 😂
Biyografi filmi denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah radikal bir karar ile imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu imaj değişikliği ile sarışınlar kervanına katıldı.
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Geçtiğimiz gün 14 yıldır yüzü olduğu markanın davetine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci çocukla ilgili sorulara cevap verdi.
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Beton Ayşe karakterini canlandıran Hayfa Tulun'un son hali ortaya çıktı!
Bir dönemlerin efsane ikilileri arasında Murat Cemcir ve Ahmet Kural da vardı. Ancak ikili arasında birden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin küslük sebebi merak edilirken, Aramızda Kalmasın programında neden küstükleri açıklandı!
Demet Akalın ile Jess Molho'nun programına konuk olan eski manken Yaşar Alptekin'in "Hacı adam böyle giyinmez" diyenlere verdiği cevap şaşırttı.
Cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü olduğuna dair birçok iddia ile karşılaşmaya devam ederken bu sefer de ünlü fenomenin arkadaşı Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini iddia etti. Polat hakkında ilk açıklama ise kayınvalide Şükran Polat'tan geldi.
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