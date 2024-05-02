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Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Neden Küstüğü Ortaya Çıktı

Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Neden Küstüğü Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.05.2024 - 16:29

Bir dönemlerin efsane ikilileri arasında Murat Cemcir ve Ahmet Kural da vardı. Ancak ikili arasında birden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin küslük sebebi merak edilirken, Aramızda Kalmasın programında neden küstükleri açıklandı!

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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, İşler Güçler dizisinin ardından birlikte rol almalarının ardından yıldızları parlayan ve efsane ikililer arasında yer almaya başladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, İşler Güçler dizisinin ardından birlikte rol almalarının ardından yıldızları parlayan ve efsane ikililer arasında yer almaya başladı.

İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız ve Baba Parası gibi işlerde birlikte rol almalarının ardından seyircilerin birlikte görmek istediği ikililer arasında yer aldı.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, her ortamda yan yana gördüğümüz ikilinin arasının birden bıçak gibi kesildiğini öğrenmiştik.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, her ortamda yan yana gördüğümüz ikilinin arasının birden bıçak gibi kesildiğini öğrenmiştik.

Durum o kadar ciddi bir hal almıştı ki Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe bile katılım göstermemişti.

Murat Cemcir kendisine bu durum sorulunca "Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyerek konuyu kestirip atmıştı.

Murat Cemcir kendisine bu durum sorulunca "Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyerek konuyu kestirip atmıştı.

Ardından yaptığı başka bir açıklamada 'Ben kimseyle küsmem. Ben dururum, insanlar bana küser, sonra da geri gelirler, Ahmet gelmedi ama. Ahmet çok sevdiğim eski bir arkadaşım, bundan sonra da öyle kalacak. İnsanların hayatlarına birileri girer ve sonra gider. Ahmet ile yollarımızın tekrar kesişmesine gerek de yok.' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir bu küslüğün arkasında yatan sebep merak konusuydu. Murat Cemcir son olarak katıldığı bir YouTube programında yine Ahmet Kural'la ilgili açıklama yapmış ve dikkatleri üstüne çekmişti.

Uzun süredir bu küslüğün arkasında yatan sebep merak konusuydu. Murat Cemcir son olarak katıldığı bir YouTube programında yine Ahmet Kural'la ilgili açıklama yapmış ve dikkatleri üstüne çekmişti.

'Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor.'

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük sebebi Aramızda Kalmasın isimli televizyon programında açıklandı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük sebebi Aramızda Kalmasın isimli televizyon programında açıklandı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Murat Kural birlikte büyük işler yaptı. Selçuk Aydemir ve Murat Cemcir arasında ise bir noktadan sonra anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

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Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürüyor ve küslük yaşanıyor. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışıyor.

Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürüyor ve küslük yaşanıyor. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışıyor.

Murat Cemcir bu durumu öğrendikten sonra epey şaşırıyor. Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir ise senaryoyu yazıp filmi çekiyor. Murat Cemcir ise yediği dost kazığının ardından bütün iletişimi koparıyor.

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