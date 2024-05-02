Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Neden Küstüğü Ortaya Çıktı
Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Neden Küstüğü Ortaya Çıktı
Bir dönemlerin efsane ikilileri arasında Murat Cemcir ve Ahmet Kural da vardı. Ancak ikili arasında birden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin küslük sebebi merak edilirken, Aramızda Kalmasın programında neden küstükleri açıklandı!
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, İşler Güçler dizisinin ardından birlikte rol almalarının ardından yıldızları parlayan ve efsane ikililer arasında yer almaya başladı.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, her ortamda yan yana gördüğümüz ikilinin arasının birden bıçak gibi kesildiğini öğrenmiştik.
Murat Cemcir kendisine bu durum sorulunca "Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyerek konuyu kestirip atmıştı.
Uzun süredir bu küslüğün arkasında yatan sebep merak konusuydu. Murat Cemcir son olarak katıldığı bir YouTube programında yine Ahmet Kural'la ilgili açıklama yapmış ve dikkatleri üstüne çekmişti.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük sebebi Aramızda Kalmasın isimli televizyon programında açıklandı.
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Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürüyor ve küslük yaşanıyor. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışıyor.
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