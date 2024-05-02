Arzu Sabancı'nın "A" Harfli Ekmeğini Kesen Çalışanın 1 Mayısını Kutlayarak Hepimizi Güldüren Kullanıcı
Arzu Sabancı'nın "A" Harfli Ekmeğini Kesen Çalışanın 1 Mayısını Kutlayarak Hepimizi Güldüren Kullanıcı
Magazinin en gözde ailelerinden biri Sabancılar bildiğiniz gibi. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı ve ailenin diğer üyeleri gündemimizde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir yemek sofrasında 'A' harfli ekmeğini paylaşan Arzu Sabancı, 1 Mayıs'ta yeniden gündeme geldi. Ekmeği kesen işçinin İşçi Bayramı'nın kutlanması herkesi güldürdü.
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Sosyetenin en gözde isimlerinden bir tanesi Arzu Sabancı tabii ki.
Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte kendisini paylaşımlarını yakından takip ediyoruz.
Diğer yandan Arzu Sabancı'nın gelini Zeynep Nazlı Sabancı ile yakınlığı da magazinde en çok konuşulan konulardan biri.
Şimdilerde kendisinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le olan ilişkisi epey gündemde.
Yaptıkları paylaşımlarla aylarca manşetlerden düşmeyen Sabancı ailesinin geçtiğimiz aylarda hepimizi şaşırtan bir yemek masasını görmüştük.
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Aylar sonra yeniden gündeme getirilen konuda Arzu Sabancı'nın ekmeğini kesen çalışanın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanınca herkes güldü.
Kimileri "o bizden iyi durumda", "ne olacak" gibi yorumlarında bulundu. Kimileri ise gülüp geçti!
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