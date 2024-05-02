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Arzu Sabancı'nın "A" Harfli Ekmeğini Kesen Çalışanın 1 Mayısını Kutlayarak Hepimizi Güldüren Kullanıcı

Arzu Sabancı'nın "A" Harfli Ekmeğini Kesen Çalışanın 1 Mayısını Kutlayarak Hepimizi Güldüren Kullanıcı

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.05.2024 - 13:06

Magazinin en gözde ailelerinden biri Sabancılar bildiğiniz gibi. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı ve ailenin diğer üyeleri gündemimizde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir yemek sofrasında 'A' harfli ekmeğini paylaşan Arzu Sabancı, 1 Mayıs'ta yeniden gündeme geldi. Ekmeği kesen işçinin İşçi Bayramı'nın kutlanması herkesi güldürdü.

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Sosyetenin en gözde isimlerinden bir tanesi Arzu Sabancı tabii ki.

Sosyetenin en gözde isimlerinden bir tanesi Arzu Sabancı tabii ki.

Sabancı Ailesi'nin yıllardır gözde gelini kendisi. Katıldığı etkinlikler, uğraşları ve dernek yemekleri olsun sık sık adından bahsediliyor.

Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte kendisini paylaşımlarını yakından takip ediyoruz.

Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte kendisini paylaşımlarını yakından takip ediyoruz.

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi olan Arzu Sabancı, gezdiği yerlerden katıldığı etkinliklere pek çok anını sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Bu da takip edenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle yurt dışı pozları beğenilere boğuluyor.

Diğer yandan Arzu Sabancı'nın gelini Zeynep Nazlı Sabancı ile yakınlığı da magazinde en çok konuşulan konulardan biri.

Diğer yandan Arzu Sabancı'nın gelini Zeynep Nazlı Sabancı ile yakınlığı da magazinde en çok konuşulan konulardan biri.

Ömer Sabancı'yla olan evliliğinden Hacı, Hakan ve Kerim isimli üç oğlu olan Arzu Sabancı, 2021 yılında oğlu Hacı Sabancı'nın evlenmesiyle ilk kez kayınvalide olmuştu. Nazlı Sabancı ile birlikte katıldığı etkinlikler ve sosyal medya yorumları da aralarının ne kadar iyi olduğunu göstermeye devam ediyor.

Şimdilerde kendisinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le olan ilişkisi epey gündemde.

Şimdilerde kendisinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le olan ilişkisi epey gündemde.

Hande Erçel'in yakında aileye gireceği, hatta girdiği yönünde iddialar var. Kimilerinin söylediğine göre ise kayınvalide Arzu Sabancı, Hande Erçel'i gelin olarak kabul etmiyor...

Yaptıkları paylaşımlarla aylarca manşetlerden düşmeyen Sabancı ailesinin geçtiğimiz aylarda hepimizi şaşırtan bir yemek masasını görmüştük.

Yaptıkları paylaşımlarla aylarca manşetlerden düşmeyen Sabancı ailesinin geçtiğimiz aylarda hepimizi şaşırtan bir yemek masasını görmüştük.

Analı kızlı çorbasının yanında Arzu Sabancı'nın baş harfi 'A' ve Nazlı Sabancı'nın 'N' şeklinde kesilmiş ekmekleri epey dalgası geçilen bir konu olmuştu.

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Aylar sonra yeniden gündeme getirilen konuda Arzu Sabancı'nın ekmeğini kesen çalışanın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanınca herkes güldü.

Aylar sonra yeniden gündeme getirilen konuda Arzu Sabancı'nın ekmeğini kesen çalışanın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanınca herkes güldü.
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Kimileri "o bizden iyi durumda", "ne olacak" gibi yorumlarında bulundu. Kimileri ise gülüp geçti!

Kimileri "o bizden iyi durumda", "ne olacak" gibi yorumlarında bulundu. Kimileri ise gülüp geçti!
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