Arzu Sabancı'nın "A" Harfli Ekmeğini Kesen Çalışanın 1 Mayısını Kutlayarak Hepimizi Güldüren Kullanıcı

Ömer Sabancı'yla olan evliliğinden Hacı, Hakan ve Kerim isimli üç oğlu olan Arzu Sabancı, 2021 yılında oğlu Hacı Sabancı'nın evlenmesiyle ilk kez kayınvalide olmuştu. Nazlı Sabancı ile birlikte katıldığı etkinlikler ve sosyal medya yorumları da aralarının ne kadar iyi olduğunu göstermeye devam ediyor.