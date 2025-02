İnsan Neden Övülmek İster?

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde alt basamak olan ‘kendini gerçekleştirme’ insanlarda birçok şey kendini/benliğini keşfetmek ile alakalıdır. İnsan kendisi ve yaşamı hakkında bir bilince sahip olması ve kendisinin farkında olması ve bu bilinci daima yükseltebilmesi gerekmektedir. Korkularının etkisinde kalmadan olguları olduğu. Dış etkenlerden ziyade kendi içine dönüp, kendini keşfederek bunu sağlayabilir (13) .

(13) A. Maslow 1973, Psychologie des Seins

KAYNAKLAR:

Aristoteles. (2014a). Fizik. (S. Babür, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.

Aristoteles. (2017b). Metafizik. (A. Arslan, Çev.) Diban Kitap.

Armaner, N. (1980). __Din Psikolojisine Giriş. Ankara: MEB Yayın.

Baymur, F. (1983). __Genel Psikoloji. İstanbul.Carl Gustav, j. (2006).

Analitik Psikoloji. (E. Gürol, Çev.) İstanbul: Payel Yayınları.

Darıcı, S. (2013). __Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri,. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Düzgün, Ş. (1997). __Din Birey ve Toplum. Ankara: Akçay Yayın.

Geçtan, E. (2014). __Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.

Goffman, E. (2004). __Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (B. Cezar, Çev.) İstanbul : Metis Yayıncılık.

Hogenson, G. (2009). Archetypes and Action Patterns. Journal Of Analytical Psychology, 54, 325-337.

Jung, C. (2006b). Analitik Psikoloji (E. Gürol, Çev., 2 b.). içinde İstanbul: Payel Yayınevi.

Jung, C. (2016a). İnsan Ruhuna Yöneliş. (E. Büyükinal, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Jung, C. (2016c). Analitik Psikoloji Sözlüğü. (N. Nirven, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Karahan, T., & Sardoğan, M. (2004). Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. Samsun: Deniz Kültür Yayın.

Kasapoğlu, A. (1997b). Kur’an’da Kişilik Psikolojisi. İstanbul: İzci Yayın.

Kasapoğlu, A. (2010). “Bir Kişilik Özelliği Olarak Kur’an’da Sadâkat”, İ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 119.

Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Magnavita, J. (2016). Kişilik Kuramları, Psikoterapi Enstitüsü. (Psikoterapi Enstitüsü , Çev.) Eğitim Yayınları.

Maslow, A. (1973). Psychologie des Seins. ( Paul Kruntorad, Kindler, Çev.) Verlag, Münih.

Meadow, M. (1992). Archetypes And Patriarchy:. Eliade And Jung. Journal Of Religion And Health, 31(3), 187-195.

Nakra, T. (1974). Saykoliciyyetü’l-Kıssa fi’l-Kur’ân, Tunus: eş-Şerîketü’t-Tunusiyye.

Namlı, T. (2007). Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın Pinhan Romanının İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 1210-1230. .

Neda , A. (1980). , Din Psikolojisine Giriş. Ankara 1980: MEB Yay.

Orhan, H. (1988). Ruhbilim Sözlüğü,. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Özcan, M. (2016). İnsan felsefesi- insanın neliği üzerine bir soruşturma. Bilge su Yayıncılık.

Pilard, N. (2018). C. G. Jung And İntuition: From The Mindscape Of The Paranormal To The Heart OfPsychology. . Journal Of Analytical Psychology, 63(1), 65-84. Doi:10.1111/1468-5922.12380.

Serrican, E. (2015). Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramındaki Arketip Kavramının Edebiyata Yansıması. International Journal Of Social Sciences And Education Research., 1(4), 1460-1472.

Snowden, R. (2012). Jung Kilit Fikirler. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.

Şimşek, E., & Şenocak, E. (2009). İbni Sina Hikayelerinin Arketipsel Tahlili. Milli Folklor.

Ukray, M. (2016). Jung Psikolojisi. Ankara: Yason Yayınları.

Yakın, V., & Ay, C. (2012). Markaların Kişilik Arketiplerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal Of Design, Art And Communication., 2 (3), 27-36.

Cihan Taş

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio