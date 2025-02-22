İnsan Neden Övülmek İster?

Bu kapsamda insanın akıl yönü, yapısal ve duygusal yönlerini ele alıp incelemişlerdir. Bu durumdan dolayı insanın tanımı aslında eksik kaldığı söylenebilir. İnsan bedensel ve ruhsal olarak iç ve dış yapısıyla bir bütündür. İnsan, biyolojik olarak Homo Sapiens türüne ait bir canlıdır, iki ayak üzerinde hareket edebilen, yürüyen, koşan ve büyük bir beyin kapasitesine sahip karmaşık düşünme yeteneğine sahip bir varlıktır. İnsanı sadece biyolojik açıdan tanımlamak yeterli olmayacaktır. İnsanın doğuştan ve genetik faktörlerden gelen özellikleri vardır. Bu özellikler kişinin kendi içyapısından olduğu gibi aynı zamanda dış etkenlerinde olduğudur. İnsanın iç etkenleri us (akıl) , irade, nefis, karakter ve huy olarak sınıflandırılırken dış etkenler ise sosyal çevre ve aile dış faktörlerdir. Genel çerçevede insan en basit tanımı ile duygu, düşünce, inanç ve değerlerden oluşan akıl sahibi, irade sahibi ve özgür olan bir varlıktır. Yapılan araştırmalarda genel olarak insanın us sahibi olduğu vurgulanmaktadır. Tarihin her döneminde insanın akıl (us) sahibi denilmiştir.

Aristoteles insanı sıradan bir varlık olarak ifade ederken doğası gereği büyüme, gelişme, eyleme geçme ve durağanlık ilkesinin de insanın içinde olduğunu belirtmiştir.(1) Başka bir anlamda insanı insan yapan onun canlılığının nedeni ve hakikatidir. Aristoteles insanın her şeyi kendisinde oluş ve varlığın ilkesini taşıdığı halde bir forma sahip değil ise doğasının da olmadığıdır. (2) Bu yaklaşımdan yola çıkarak insan kavramı üzerine detaylı incelemeler yaparak belli bir sonuca ulaşmıştır. Aristoteles insanı toplumsal bir varlık olarak görür ve felsefesini bu temel üzerine kurmuştur.

İnsanın hayatta elde etmek istediği hedeflerin amacı olup, hiçbir şekilde farklı bir hedef ve amaç aramayan bir durum olarak özetlemiştir. Erişmek istediği noktayı ise ‘eudaimonia’ olarak belirlemiştir. Amaç olarak belirlediği ‘eudaimonia’ ancak sosyal koşullarda ortaya çıkabilmektedir. İnsan felsefesi ise yalnızca insanın değil aynı zamanda toplumun da mutluluğu üzerinde değerlendirmek gerekir. Aynı zamanda mutluluk kişilerin arasındaki ilişkileri ahlak felsefesi üzerinden de gerçekleşmektedir.

Mengüşoğlu (3) (1905-1984) insanı davranış ve tutumlar takınan, bağımsız hareket eden, duygusal ve hisseden, diğer kişilerin sesini duyabilen, kendini odaklayan, inanç sahibi olan, çalışkan, konuşan, dinleyen ve anlayan, empati yapabilen, bilinçli ya da bilinçsiz psişe sahip olan, sanat ve tekniğin yaratıcısı olan canlı bir varlık olarak tanımlamıştır.

İnsan geçmiş ve kişisel deneyimlerinden oluşan zeki, öz farkındalığa sahip, anlayış, kavrama, algılama, iç gözlem yapma ve varoluş yetisini geliştirme yeteneğine sahip bir varlıktır. İnsan birçok unsurlardan meydana gelmiş, ahenkli ve parçalanamaz bir bütünüdür ve her insanın, diğer insanlardan farklı olarak kendine has özellikleri vardır. İnsan bu özelliklerinin bir bölümün doğuştan alırken, bazılarını sonradan kazandığı karmaşık bir bileşkesi olup insanın fiziki yapısının dışında bu yapıyı da içine alan geniş bir kavram olarak tanımlanmaktadır.(4)

(1)Aristoteles 2014, Fizik

(2)Aristoteles 2017, Metafizik

(3)Mengüşoğlu 1905-1984

(4 )Baymur 1983, Genel Psikoloji