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İlişkilerdeki Soğukluğun Fizyolojik ve Psikolojik Sebepleri

etiket İlişkilerdeki Soğukluğun Fizyolojik ve Psikolojik Sebepleri

Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler
Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler - yazio
09.01.2025 - 23:10

Beyza Hakan’ın YouTube kanalında, ilişkilerin karmaşıklığı ve bireyler arasındaki duygusal bağların dinamikleri tartışılan yeni bölümde programın konuğu, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, ilişkilerde yaşanan duygusal soğukluk, bağlanma sorunları ve çiftlerin yaşadığı krizlerin temel nedenlerini ele aldı. İşte programdan öne çıkan başlıklara göz atalım.

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“İlişkiler başlar, devam eder ve biter” diyen Dr. Kahraman Güler, soğukluğun fizyolojik ve psikolojik sebeplerine dikkat çekti.

“İlişkiler başlar, devam eder ve biter” diyen Dr. Kahraman Güler, soğukluğun fizyolojik ve psikolojik sebeplerine dikkat çekti.

Hormonal değişiklikler, geçmiş travmalar ve bağlanma korkusunun ilişkilerde soğukluk yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, insanların duygusal huzur bittiğinde birbirlerinden kopmaya başladığını vurgulayarak şu sözleri ekledi:

Aynı cümlede buluşmakla aynı cümlede yabancılaşmak çok ilginç şeylerdir. Bir insan biriyle duygusal bir bağ kuruyorsa ve belli bir süreden sonra onu arzulamıyor, istemiyor ve ona mesafeli hissediyorsa, ilk etapta biyolojik nedenlere bakmak gerekir. Ancak bazen duygusal bir paylaşım bittiğinde, değer ve huzur ortadan kalktığında, aynı cümlede yabancılaşıyoruz. İnsanların geçmişten bağımsız hareket edemediğini, bu yüzden kopuşların temelinde bağlanma ve geçmiş travmalar olduğunu gözlemliyoruz.”

Dr. Güler, bireylerin çocuklukta edindiği bağlanma stilinin ilişkilerini şekillendirdiğini söyleyerek bazı kişilerin narsistik ebeveynlerin etkisiyle duygusal yakınlıktan kaçtığını ifade etti:

“Duygusal yoksunluk yaşayan bireyler, sevgi ve sıcaklık eksikliğini, bağlanmayı reddeden ya da mesafeli kişilerle ilişki kurarak tekrar ediyor. Çocuklukta alınamayan bu sevgi, insanın ilişkilerde bir tür ‘duygusal tuzağa’ düşmesine neden oluyor. Kişi, ‘Beni terk edecek,’ korkusuyla ya fazla bağlanıyor ya da hiç bağlanamıyor. Bu örüntüler, kendi ihtiyaçlarımızı bile fark edemememize yol açabiliyor.”

Soğuk insanları tercih eden bireylerin genellikle sevgiden mahrum büyüdüğüne dikkat çeken Güler, bu örüntünün bireyin bilinçaltındaki bağlanma ihtiyacını yansıttığını belirtti.

Programda, kadınların duygularını ifade ederken neden kısa cümleler kullandığı da tartışıldı. Dr. Güler, bu durumun toplumsal cinsiyet rolleri ve yetiştirilme tarzıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti. Ayrıca erkeklerin duygusal olgunlaşma süreçlerinin daha uzun sürdüğünü belirterek bu farklılıkların, çiftler arasında iletişim kopukluğuna ve yanlış anlamalara neden olabileceğini belirtti.

 “Bir ilişkideki huzur, bireylerin kendilerini ifade etme biçimleriyle doğrudan ilişkilidir.”

Pasif agresif davranışların ise bireyin duygularını açıkça ifade edemediğinde ortaya çıktığı belirtildi.

Pasif agresif davranışların ise bireyin duygularını açıkça ifade edemediğinde ortaya çıktığı belirtildi.

Dr. Güler, bu tutumun hem bireyin kendisine hem de çevresine zarar verebileceğini söyledi:

“Pasif agresiflik, kişinin içinde biriktirdiği duyguları açıkça ifade edemediği durumlarda ortaya çıkar. Kişi, öfkesini ya da kırgınlığını doğrudan ifade etmek yerine unutkanlık, ihmalkarlık ya da dolaylı ifadelerle dışa vurur. Bu aslında kişinin kendi duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edememesinden kaynaklanan bir içsel baskıdır.”

İlişkilerde yaşanan pek çok problemin tartışılmasının yanı sıra bireylerin içsel zorlanmalarından biri olan boşluk hissi ve ilişki örüntülerinin çocukluk çağındaki ihmallerden beslendiğini belirten Dr. Güler, şu sözleri ekledi:

“Her insan dünyaya bir miktar boşlukla gelir ve bu boşluk, hayatta anlam yaratmak için bir fırsattır. Ancak çocukluk çağında yeterince sevgi, ilgi ve empati göremeyen bireyler bu boşluğu daha derin hisseder. Boşluğu aşırı doldurmak bağımlılığa, tamamen boş bırakmak ise kaybolmuşluğa yol açar. Önemli olan, insanın bu boşlukla barışık bir şekilde yaşamayı ve onu anlamlı bir şekilde doldurmayı öğrenmesidir.”

Program boyunca, ilişkilerde sevgi ve saygının, bireylerin kendilerini ifade edebilme becerileriyle beslendiği vurgulayan Dr. Güler’in şu sözleri izleyenlerin akıllarında yer etti:

“Kendi hayatında değişmezsen, başkasının hayatında eskirsin.”

İlişkilerin karmaşık ve dinamik yapısını anlamak, hem kendimizi hem de karşımızdakini tanıyarak mümkün olur. Unutmayın, her ilişki bir emek, sabır ve anlayış yolculuğudur. Dr. Kahraman Güler’in de dediği gibi “ilişkilerde sevgi, sadece duygusal bir bağ değil; bir yatırım ve emek meselesidir” Bu farkındalıkla, daha sağlam ve anlamlı bağlar kurmak sizin elinizde.

Eğer siz de ilişkinizde soğukluk, kopukluk veya bağlanma problemleri yaşıyorsanız, bu program tam size göre! Bir sonraki bölümde, sorularınızın yanıtlanması için yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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