İlişkilerdeki Soğukluğun Fizyolojik ve Psikolojik Sebepleri
Beyza Hakan’ın YouTube kanalında, ilişkilerin karmaşıklığı ve bireyler arasındaki duygusal bağların dinamikleri tartışılan yeni bölümde programın konuğu, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, ilişkilerde yaşanan duygusal soğukluk, bağlanma sorunları ve çiftlerin yaşadığı krizlerin temel nedenlerini ele aldı. İşte programdan öne çıkan başlıklara göz atalım.
“İlişkiler başlar, devam eder ve biter” diyen Dr. Kahraman Güler, soğukluğun fizyolojik ve psikolojik sebeplerine dikkat çekti.
Dr. Güler, bireylerin çocuklukta edindiği bağlanma stilinin ilişkilerini şekillendirdiğini söyleyerek bazı kişilerin narsistik ebeveynlerin etkisiyle duygusal yakınlıktan kaçtığını ifade etti:
“Duygusal yoksunluk yaşayan bireyler, sevgi ve sıcaklık eksikliğini, bağlanmayı reddeden ya da mesafeli kişilerle ilişki kurarak tekrar ediyor. Çocuklukta alınamayan bu sevgi, insanın ilişkilerde bir tür ‘duygusal tuzağa’ düşmesine neden oluyor. Kişi, ‘Beni terk edecek,’ korkusuyla ya fazla bağlanıyor ya da hiç bağlanamıyor. Bu örüntüler, kendi ihtiyaçlarımızı bile fark edemememize yol açabiliyor.”
Soğuk insanları tercih eden bireylerin genellikle sevgiden mahrum büyüdüğüne dikkat çeken Güler, bu örüntünün bireyin bilinçaltındaki bağlanma ihtiyacını yansıttığını belirtti.
Programda, kadınların duygularını ifade ederken neden kısa cümleler kullandığı da tartışıldı. Dr. Güler, bu durumun toplumsal cinsiyet rolleri ve yetiştirilme tarzıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti. Ayrıca erkeklerin duygusal olgunlaşma süreçlerinin daha uzun sürdüğünü belirterek bu farklılıkların, çiftler arasında iletişim kopukluğuna ve yanlış anlamalara neden olabileceğini belirtti.
“Bir ilişkideki huzur, bireylerin kendilerini ifade etme biçimleriyle doğrudan ilişkilidir.”
Pasif agresif davranışların ise bireyin duygularını açıkça ifade edemediğinde ortaya çıktığı belirtildi.
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