İletişimin Temeli: Kendini Ortaya Koymak
İletişimin Temeli: Kendini Ortaya Koymak
Babil Kulesi’nin hikâyesini bilirsiniz. Efsaneye göre zengin bir topluluk olan Babil halkı Tanrı’ya yakın olmak için bir kule inşa etmeye başlar. Amaç Tanrı’ya yakın olmak olsa da Tanrı bunu bir saygısızlık olarak görür ve ceza olarak o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dillerini karıştırıp birbirini anlayamaz hale getirir. Birbirini anlayamayan insanlar dağılıp giderler. Kule tamamlanamaz ve bir harabeye döner. Ve dünyada konuşulan farklı diller böylece ortaya çıkar.
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Elbette dillerin gelişimiyle ilgili bizleri daha tatmin edecek filolojik açıklamalar vardır.
Açık iletişim kasımız gelişmediği için de iletişimde ya edilgen ya saldırgan olma eğilimi gösteririz.
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