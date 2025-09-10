Ceyhun Mengiroğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Ceyhun Mengiroğlu Hakkındaki Şok İddia

Son günlerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, televizyon projelerindeki performansı ve özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul doğumlu olan Mengiroğlu, modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde birçok popüler dizide rol aldı. Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu. Ancak bu kez kariyerinden çok, hakkında çıkan iddialarla konuşuluyor.

Peki Ceyhun Mengiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...