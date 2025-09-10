onedio
Ceyhun Mengiroğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Ceyhun Mengiroğlu Hakkındaki Şok İddia

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 11:39

Son günlerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, televizyon projelerindeki performansı ve özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul doğumlu olan Mengiroğlu, modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde birçok popüler dizide rol aldı. Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu. Ancak bu kez kariyerinden çok, hakkında çıkan iddialarla konuşuluyor. 

Peki Ceyhun Mengiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Ceyhun Mengiroğlu Kimdir?

Ceyhun Mengiroğlu, 5 Aralık 1986’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından modellik yapmaya başlayan Mengiroğlu, daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. 

2015 yılında “Adı Mutluluk” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Mengiroğlu, kısa sürede televizyon dünyasında tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.

Ceyhun Mengiroğlu Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu 5 Aralık 1986 doğumludur ve 38 yaşındadır. 

Ceyhun Mengiroğlu Nereli?

Mengiroğlu, İstanbul’da doğup büyümüştür. Ancak ailesinin kökeni Kastamonu’ya dayanmaktadır. İstanbul’da aldığı eğitim ve kariyer fırsatlarıyla sanat dünyasına adım atmıştır.

Ceyhun Mengiroğlu’nun Yer Aldığı Diziler

Ceyhun Mengiroğlu, bugüne kadar birçok başarılı dizide rol almıştır. İşte öne çıkan yapımları:

  • Yasak Elma / Ekin Önder (2022)

  • İkimizin Sırrı / Emir Karahun (2021)

  • Maria ile Mustafa / Görkem (2020)

  • Payitaht Abdülhamid / Mehmet Celaleddin (2019)

  • Rüya / Bulut Giray (2017)

  • Paramparça / Deniz (2016)

  • Adı Mutluluk / Eren Yüksel (2015)

Ceyhun Mengiroğlu Hakkındaki Şok İddia

Son günlerde oyuncunun adı, magazin gündemine yansıyan iddialarla anılıyor. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Mengiroğlu’nun bankalardan ve piyasadan yüklü miktarda borç aldığı öne sürüldü. İddialara göre oyuncu, eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali’ye giderek sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam etti. 

Ancak alacaklıların kendisine ulaşamadığı ve adresinde bulunamadığı iddia edildi. Bu gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

