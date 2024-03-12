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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 2. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 2. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 07:04

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 2. günü iftar menüsü burada. 👇

2. gün geldi çattı! Bugünün ilk menüsü şöyle:

  • Domates çorbası

  • Karnıyarık

  • Pirinç pilavı

  • Cacık

  • Şekerpare

Orucu elbette çorbayla açmak gerek. Domates çorbası iftar için güzel çorbalardan biri.

Orucu elbette çorbayla açmak gerek. Domates çorbası iftar için güzel çorbalardan biri.

Mis gibi domates kokan çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 5 domates

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 litre sıcak su

  • 1 su bardağı süt

  • Tuz

Malzemeleri az çorbanın yapılışı çok pratik. 

1. Önce kenarda domatesleri rendelemeniz gerek.

2. Sonra tencereye tereyağını alalım ve eritip unu üzerine ekleyelim. Bu aşamada güzelce kavuruyoruz.

3. Kavrulan unun üzerine rendelediğiniz domatesleri ekleyelim. Bu şekilde bir süre daha kavuralım.  

4. Şimdi sıra suyu eklemede. Su ekledikten sonra 15 dakika daha pişiriyoruz. 

5. Hafifçe ısıttığınız sütü yavaş yavaş tencereye ekleyebilirsiniz. Bu sırada sürekli karıştırmanız gerekiyor.

Kaşar ya da kıtır ekmekle servis edebileceğiniz domates çorbasının lezzetine doyum olmuyor. 🍅

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden karnıyarık bugünkü ana yemeğimiz olsun.

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden karnıyarık bugünkü ana yemeğimiz olsun.

Patlıcanın lezzetinin arşa çıktığı karnıyarık için ihtiyacınız olan şunlar: 

  • 4 patlıcan

  • 200 gram kıyma

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 soğan

  • 1 domates

  • 3-4 dal maydanoz

  • 1 biber

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım tatlı kaşığı domates salçası 

  • Yarım tatlı kaşığı biber salçası

  • Tuz - Karabiber

  • Yarım çay bardağı su

Şimdi sıra pişirme aşamasında!

1. Önce patlıcanları hazırlayalım. Patlıcanları alacalı şekilde soyalım ve yağda kızartalım.

2. Sonra tavaya zeytinyağını alıyoruz. Üzerine yemeklik doğranan soğanları ekliyoruz. 

3. Yeşil biberi de doğruyoruz ve tavaya ekliyoruz. Şöyle güzel bir de çevirelim.

4. Bu aşamada artık kıymayı ekleyebiliriz. Kıymayı biraz kavurduktan sonra salça, sarımsak ve baharatları ekleyelim.

5. Domatesleri küp küp doğrayıp tavamıza ekleyelim. Maydanozu kıyıp ekleyelim.

6. Son olarak sıcak suyu da ekleyip tavayı soğuması için kenara alalım. 

7. Kızartıp kenara aldığınız patlıcanları artık fırın kabına koyabilirsiniz. Her bir patlıcanın içini biraz açıp içine kıymalı harcınızı doldurabilirsiniz.

8. Üzerine isterseniz biber ve domates dizebilirsiniz.

9. Bu arada fırını ısıtın ve 170 dereceye ayarlayın. 20-25 dakika pişmesi için yeterli olacaktır. 

Yanında pilav ve cacıkla bu tarifin tadından yenmez!

Eee karnıyarığın eşlikçisi pilav olmadan olur mu?

Eee karnıyarığın eşlikçisi pilav olmadan olur mu?

Pilav her yemeğin eşlikçisi. Karnıyarık yanına da çok yakışıyor. Pilav yaparken ihtiyacınız olanlar şunlar:

  • 2 su bardağı pirinç

  • 2.5 su bardağı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

En korkulan tariflerden olan pilavın yapılışı ise şöyle:

1. Pilav tenceremize sıvı yağı koyup biraz ısıtıyoruz. 

2. Pirinci de kenarda güzelce yıkayıp süzelim.

3. Daha sonra pirinci kızmış yağa atıp şöyle 3-4 dakika kavuruyoruz. 

4. Şimdi sıra suyu eklemede. Burada ister tavuk ister et suyu kullanabilirsiniz. 

5. Suyunu koyduktan sonra kısık ateşe alıp yavaş yavaş pişiriyoruz. Kapağını bu aşamada kapalı tutalım.

6. Pişmeye yakın tereyağını pilavınızın üstüne koyun ve kapağını kapatın.

7. Pirincin bir tanesini deneyerek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Altını kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarsanız daha güzel demlenir.

Karnıyarık var, pilav var. Yanına ne eksik diye sorsak herkesin cevabı cacık olur herhalde.

Karnıyarık var, pilav var. Yanına ne eksik diye sorsak herkesin cevabı cacık olur herhalde.

Cacık ferahlatıcı mezelerden. İftarda da bu yüzden sevilerek yeniliyor. Cacığın malzemeleri çok az aslında, malzemeler şunlar:

  • 2 salatalık

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Soğuk su

  • Dereotu

Cacık iki şekilde yapılıyor. Eğer kuru cacık yapmak istiyorsanız suyunu daha az koymalısınız. 

1. Önce salatalıkları güzelce rendeliyoruz.

2. Başka bir yerde yoğurt, sarımsak ve suyu güzelce karıştırmanız gerekiyor.

3. Dereotunu incecik kıydıktan sonra salatalık ve dereotunu yoğurtlu suya karıştırıyoruz. 

4. Kaselere aldıktan sonra üzerine zeytinyağı ile servis edebilirsiniz.

Ferahlatıcı cacık oruç sonrası çok iyi gelecek!

Yedik, içtik. Biraz da ağzımız tatlansın di mi? Ramazan için şekerpare ideal tatlılardan.

Yedik, içtik. Biraz da ağzımız tatlansın di mi? Ramazan için şekerpare ideal tatlılardan.

Yapımı biraz uğraştırıcı doğru ama bir kere yiyince uğraştığınıza değecek!

Şekerparenin malzemeleri şunlar:

  • 125 gram tereyağı

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 paket vanilin

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

  • 2-2.5 su bardağı un

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

1. İlk işimiz şerbeti hazırlamak. Su ile şekeri karıştıralım. Kaynayınca birkaç damla limon suyu damlatıyoruz. 

2. Şerbet olurken hamurumuzu hazırlayalım. Sırasıyla malzemeleri ekliyoruz ve pürüzsüz bir karışım olana kadar karıştırıyoruz. 

Burada unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. 

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz ve şekil veriyoruz. Şekli ister yuvarlak ister oval şeklinde yapıp tepsiye diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarısını sürelim. Eğer oval şekil yaptıysak çatalla iz yapabiliriz.

4. Şimdi fırına verme zamanı! 180 derecede 25-30 dakika pişiriyoruz. Ama her zaman olduğu gibi kontrollü şekilde pişirelim.

5. Pişme süresinin sonunda fırından çıkarıp şerbetliyoruz. 

İsterseniz üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz.

2. menümüz ise şöyle:

  • Mantar çorbası

  • Sultan kebabı

  • Humus

  • Kaşık salatası 

  • İrmik helvası

Lezzetli ve hafif çorbalardan olan mantar çorbası iftar için farklı bir alternatif.

Lezzetli ve hafif çorbalardan olan mantar çorbası iftar için farklı bir alternatif.

Mantarın başrolde olduğu çorbanın malzemeleri şöyle:

  • 250 gram mantar

  • 1.5 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 bardak süt

  • 2-3 bardak su (Çorbanın kıvamına göre ayarlamanız gerekiyor.)

  • Tuz - Karabiber

Malzemelerimizi öğrendik, şimdi de yapımına bakalım...

1. Mantarları soyuyoruz ve dilediğimiz şekilde doğruyoruz.

2. Daha sonra tencereye yağı ekleyelim ve üzerine mantarları koyalım. 

3. Mantarlar renk alana kadar bir güzel kavuralım. Renk aldığını gördüğümüzde hemen unu da ekleyebiliriz.

4. Un kavrulunca önce suyumuzu, su kaynadıktan sonra da sütü ekliyoruz. 

5. Koyulaşmaya başlayan çorbaya baharatları da ekledikten sonra karıştırıyoruz.

Yiyen herkesin bayılacağı mantar çorbasını yapmak çok da zor değilmiş sanki. 😅

Bugün menümüzün ana yemeğinde tavuklu bir lezzet var. Tek başına sofrayı dolduracak sultan kebabının tarifi aslında göründüğü kadar zor değil.

Bugün menümüzün ana yemeğinde tavuklu bir lezzet var. Tek başına sofrayı dolduracak sultan kebabının tarifi aslında göründüğü kadar zor değil.

Sultan kebabı için önce malzemelerimize bakalım...

  • 1 yufka

  • 200 gram tavuk

  • Yarım kavanoz garnitür

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım tatlı kaşığı salça (açmak için biraz su)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Beşamel sos için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 su bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • Rende kaşar

Malzemeler biraz gözünüzü korkutmuş olabilir ama korkutmasın. Aslında yapılışı oldukça kolay.

1. Önce tavuklu harcı yapmakla başlayalım. Tavaya yağları koyup biraz ısıtıyoruz. 

2. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanları koyuyoruz ve pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

3. Soğanların üzerine tavukları da ekleyelim ve kavurmaya devam edelim.

4. Daha sonra garnitürlerimizi ve sarımsakları ekleyip güzelce karıştıralım. Bir yanda salçayla suyu açalım ve bu tavaya ekleyelim.

5. Son olarak baharatlarımızı da ekleyip 5 dakika kaynatıp kenara alıyoruz. 

6. Bu arada beşamelimizi yapalım. Beşamel için yağı sos tenceresine alıp eritiyoruz. Üzerine unu ekleyip kavuruyoruz. 

7. Unu iyice kavurduktan sonra üzerine yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak sütü ekliyoruz. Topaklanmaması için sürekli karıştırmalısınız. 

8. Koyulaşınca kenara alıyoruz ve baharatlarını ekliyoruz. Sosumuz hazır!

9. Tekrar sultan kebabına dönelim. 😅 Yufkayı dörde bölüyoruz ve bir kaseye yerleştiriyoruz. 

10. Ortasına tavuklu harcımızı koyduktan sonra sarkan yufka parçalarını üstüne kapatıyoruz. Pişirmek için ayarladığınız fırın tepsisine bohçayı ters çevirerek koyuyoruz.

11. Üzerine güzelce beşamelini sürüp rende kaşarını da ekliyoruz. 

12. 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Pişirirken kontrol edelim, üzeri ve altı güzelce kızardıysa alabiliriz.

İster kendiniz ister misafirleriniz için iftarda bu tarifi düşünebilirsiniz.

Humus olmadan bir iftar sofrası düşünülemez. Ekmek bana bana yiyeceğiniz humusu bir deneyen bir daha bırakamıyor.

Humus olmadan bir iftar sofrası düşünülemez. Ekmek bana bana yiyeceğiniz humusu bir deneyen bir daha bırakamıyor.

Humusun malzemeleri çok az. Malzemeler şöyle:

  • 1 su bardağı nohut

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

  • Kıvamına göre su

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Kırmızı toz biber

Malzemeler oldukça basit. Şimdi sıra yapmakta.

1. Önce nohutlarımızı iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz.

2. Haşlandıktan sonra robotumuza alıp pürüzsüz kıvama getiriyoruz.

3. Üzerine kimyon, tuz ve su hariç tüm malzemeleri ekleyip yine robottan çekiyoruz. Tuz ve kimyonu da ekleyip karıştırıyoruz.

Eğer kıvamı çok katıysa biraz suyla açabiliriz.

4. Servis tabağını aldıktan sonra kenarda kırmızı toz biberli sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için yağları eritip üzerine kırmızı toz biberi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hafif kokusu çıkınca ocaktan alıp humusumuzun üzerine döküyoruz.

Eee böyle bir sofraya güzel bir kaşık salata yakışır!

Eee böyle bir sofraya güzel bir kaşık salata yakışır!

Kaşık salata aslında normal salata ama biraz daha küçük boyutlu doğranıyor. Salata için gerekli malzemeler şunlar:

  • 2 domates

  • 1 salatalık

  • 1 sivri biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 3-4 dal maydanoz

  • İsteğe göre ceviz

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Nar ekşisi

Salatamızı yapmak için adımlar şunlar:

1. Dediğimiz gibi tek fark minik doğramak. Tüm malzemeleri küçük küçük doğruyoruz.

2. Tuzunu, zeytinyağını ve nar ekşisini de ekliyoruz.

Bekledikçe tadı güzelleşen salatayı iftardan biraz önce hazırlarsanız lezzeti daha güzel olacaktır.

Cevizleri üzerine serperek servis edebilirsiniz.

İçine dondurmayla eşsiz bir tada ulaşan irmik helvası kolay tatlı tariflerinden biri.

İçine dondurmayla eşsiz bir tada ulaşan irmik helvası kolay tatlı tariflerinden biri.

İrmiğin tereyağıyla kavrulup sütle tatlandırılması sonrasında ortaya çıkan bu lezzet aslında 10-15 dakikada hazırlanabiliyor. Kalorisi biraz fazla kabul ama bu lezzet için değmez mi?

İrmik helvasının malzemeleri şöyle:

  • 2 su bardağı irmik

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Varsa dolmalık fıstık

Şerbeti için;

  • 1,5 su bardağı şeker

  • 1,5 su bardağı süt

Malzemelerimiz bu kadar! Şimdi sıra yapılışında...

1. Önce her zaman olduğu gibi şerbeti yapmakla başlayalım. Şeker ve sütü güzelce karıştırıp ocağa alıyoruz. 

2. Bir yandan da tencereye yağları döküyoruz, tereyağı eridikten sonra dolmalık fıstık kullanacaksak onları biraz kavuruyoruz.

3. Üzerine irmiğimizi de ekleyelim. Şimdi iş bileğinizde! Burada güzelce kavurmanız gerekiyor.

4. İrmik renk değiştirince şerbeti ekliyoruz. Köpürecek, korkmanıza gerek yok. 🫣

5. Şerbeti koyup bir kere karıştırın ve kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Suyunu çekince helvanız hazır. İster içine dondurmayla isterseniz sade şekilde servis etmeniz mümkün.

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