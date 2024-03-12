'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 2. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Patlıcanın lezzetinin arşa çıktığı karnıyarık için ihtiyacınız olan şunlar:

4 patlıcan

200 gram kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 domates

3-4 dal maydanoz

1 biber

1 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

Tuz - Karabiber

Yarım çay bardağı su

Şimdi sıra pişirme aşamasında!

1. Önce patlıcanları hazırlayalım. Patlıcanları alacalı şekilde soyalım ve yağda kızartalım.

2. Sonra tavaya zeytinyağını alıyoruz. Üzerine yemeklik doğranan soğanları ekliyoruz.

3. Yeşil biberi de doğruyoruz ve tavaya ekliyoruz. Şöyle güzel bir de çevirelim.

4. Bu aşamada artık kıymayı ekleyebiliriz. Kıymayı biraz kavurduktan sonra salça, sarımsak ve baharatları ekleyelim.

5. Domatesleri küp küp doğrayıp tavamıza ekleyelim. Maydanozu kıyıp ekleyelim.

6. Son olarak sıcak suyu da ekleyip tavayı soğuması için kenara alalım.

7. Kızartıp kenara aldığınız patlıcanları artık fırın kabına koyabilirsiniz. Her bir patlıcanın içini biraz açıp içine kıymalı harcınızı doldurabilirsiniz.

8. Üzerine isterseniz biber ve domates dizebilirsiniz.

9. Bu arada fırını ısıtın ve 170 dereceye ayarlayın. 20-25 dakika pişmesi için yeterli olacaktır.

Yanında pilav ve cacıkla bu tarifin tadından yenmez!