'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 2. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Sultan kebabı için önce malzemelerimize bakalım...
Beşamel sos için;
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
Tuz - Karabiber
Üzeri için;
Malzemeler biraz gözünüzü korkutmuş olabilir ama korkutmasın. Aslında yapılışı oldukça kolay.
1. Önce tavuklu harcı yapmakla başlayalım. Tavaya yağları koyup biraz ısıtıyoruz.
2. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanları koyuyoruz ve pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
3. Soğanların üzerine tavukları da ekleyelim ve kavurmaya devam edelim.
4. Daha sonra garnitürlerimizi ve sarımsakları ekleyip güzelce karıştıralım. Bir yanda salçayla suyu açalım ve bu tavaya ekleyelim.
5. Son olarak baharatlarımızı da ekleyip 5 dakika kaynatıp kenara alıyoruz.
6. Bu arada beşamelimizi yapalım. Beşamel için yağı sos tenceresine alıp eritiyoruz. Üzerine unu ekleyip kavuruyoruz.
7. Unu iyice kavurduktan sonra üzerine yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak sütü ekliyoruz. Topaklanmaması için sürekli karıştırmalısınız.
8. Koyulaşınca kenara alıyoruz ve baharatlarını ekliyoruz. Sosumuz hazır!
9. Tekrar sultan kebabına dönelim. 😅 Yufkayı dörde bölüyoruz ve bir kaseye yerleştiriyoruz.
10. Ortasına tavuklu harcımızı koyduktan sonra sarkan yufka parçalarını üstüne kapatıyoruz. Pişirmek için ayarladığınız fırın tepsisine bohçayı ters çevirerek koyuyoruz.
11. Üzerine güzelce beşamelini sürüp rende kaşarını da ekliyoruz.
12. 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Pişirirken kontrol edelim, üzeri ve altı güzelce kızardıysa alabiliriz.
İster kendiniz ister misafirleriniz için iftarda bu tarifi düşünebilirsiniz.
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