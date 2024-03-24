'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 14. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

En bilinen çorbalardan biri olan yayla çorbası için malzemeler şunlar:

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Tuz

Nane

3-4 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1. İlk önce pirinci suda haşlıyoruz. Bu suya yağı ve tuzu da ekliyoruz.

2. Haşlanırken başka bir kapta terbiye için yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpıyoruz. Pürüzsüz olana kadar çırpmamız gerekiyor.

3. Pirinçler yumuşadığında sudan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpıyoruz. Bu karışımı çorbaya eklerken sürekli karıştırıyoruz.

4. Bu şekilde kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra çorbaya eklemek için yağları tavaya alıp kızdırıyoruz. Üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Bu karışımı çorbaya ekleyip son kez karıştırıyoruz.

Çorbamız servise hazır!