'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 14. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Trileçe o leziz karamel sosuyla hafif ve lezzetli bir tatlı.
Sütlü sosu için;
6 su bardağı süt
4.5 yemek kaşığı şeker
1 paket krema
Üzeri için;
Karameli için;
1. Yumurta ve şekeri kaba alıp çırpıyoruz.
2. İyice karıştırdıktan sonra elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini spatula ile yapmak gerek.
3. Trileçeyi fırın kabına döküyoruz ve üstünü düzeltiyoruz. 170 derecede 10 dakika kadar pişiriyoruz. Sürenin sonunda 150 derecede 30 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz.
4. Sütlü sos için süt, şeker ve kremayı kaba alıp çırpıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırarak soğutuyoruz.
5. Karameli hazırlamak için tavaya şekeri yavaş yavaş ekliyoruz. Rengi değişince tereyağını ekliyoruz. Kremayı hafif ısıtıyoruz, ısınınca tavaya ekliyoruz.
6. Fırından çıkan trileçenin üzerinde delikler açalım ve şerbetini dökelim.
7. Krem şantiyi kenarda çırpıyoruz. Ve şerbetten sonra kekin üzerine sürüyoruz. Son olarak karamelini de dökerek servise hazır hale getiriyoruz.