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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 14. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 14. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü burada. 👇

2. haftanın sonuna geldik. 14. günün ilk menüsü şöyle:

  • Tutmaç çorbası

  • Sosyete mantısı

  • Mercimek köftesi

  • Brownie

Tutmaç çorbası, bol malzemeli çorbalardan.

Tutmaç çorbası, bol malzemeli çorbalardan.

Bu çorba için gerekli malzemeler şunlar:

  • Yarım çay bardağı haşlanmış nohut

  • Yarım çay bardağı erişte

  • Yarım çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • Yarım soğan

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1.5 su bardağı yoğurt

  • Tuz

  • Nane

1. Tencerede suyu kaynatıyoruz. İçine nohut, yeşil mercimek ve erişteyi atıp erişte pişene kadar haşlıyoruz.

2. Suyun içine tuzu da ekliyoruz.

3. Terbiyesi için un, yumurta sarısı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kaynayan çorbanın suyundan terbiyeye alıyoruz ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz.

3. Bu terbiyeyi çorbaya eklerken sürekli karıştırarak eklemeye dikkat edelim.

4. Ayrı bir sos tenceresine sıvı yağı ekliyoruz. Üzerine yemeklik soğanları da atıp biraz karamelize oluncaya kadar pişiriyoruz. Üzerine naneyi de ekleyip biraz çevirip çorbaya ekliyoruz.

Hadi bakalım, afiyet olsun!

Mantı açmaya üşeniyorsanız sosyete mantısını deneyebilirsiniz.

Mantı açmaya üşeniyorsanız sosyete mantısını deneyebilirsiniz.

Mantı yemek istiyorum ama hamur açmak istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken tarif sosyete mantısı. Bu mantı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 3 yufka

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 300 gram kıyma

  • 1 soğan

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • 1 kase yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1.5 yemek kaşığı salça

1. Mantının iç harcı için soğanı rendeleyip kıymayla birleştiriyoruz.

2. Üzerine tuz ve karabiberini de ekleyip iyice yoğuralım.

3. Yufka içine sürmek için tereyağını eritiyoruz. Yufkamızı dörde bölüyoruz.

4. Böldüğümüz yufka parçasını önümüze alıp önce yağını sürüyoruz. Kıymasını da yufkaya sıra halinde koyuyoruz ve rulo olarak yuvarlıyoruz. Daha sonra gül böreği şekli veriyoruz.

5. Bütün yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra hepsini fırına koyuyoruz ve 180 derecede üstleri kızarana kadar pişiriyoruz.

6. Bu arada yoğurdu ve sosu hazırlayalım. Yoğurt için sarımsakları eziyoruz ve yoğurtla karıştırıyoruz. Sos için tavaya tereyağını alıp eritiyoruz. Üzerine salçayı ekliyoruz. Eğer çok katı olduysa biraz su ekleyebilirsiniz.

Servis yaparken önce sarımsaklı yoğurttan daha sonra salçalı sostan döküyoruz.

Mercimek köftesi, mantı yanına yapabileceğiniz bir meze.

Mercimek köftesi, mantı yanına yapabileceğiniz bir meze.

Bugün salata yerine mercimek köftesi yapalım dedik. Bu tarifin malzemeleri şöyle: 

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • Yarım su bardağı ince bulgur

  • 3 su bardağı su

  • Taze soğan

  • 2 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Tuz - Karabiber

1. Önce mercimekle işe başlıyoruz. Mercimekleri haşlamak için suyu ve mercimekleri tencereye alıyoruz. İyice yumuşayana kadar pişiriyoruz.

2. Mercimek sıcakken ince bulguru ekleyip tencerenin kapağını kapatıyoruz, bu sayede bulgurun da şişmesini sağlıyoruz.

3. Hamur haline gelen mercimekli karışıma baharatları, yağı ve salçaları ekliyoruz ve yoğuruyoruz. Doğradığımız taze soğanları en son ekleyip çok fazla ezmeden karıştırıp şekil veriyoruz.

Bu menüyü brownie ile bitiriyoruz.

Bu menüyü brownie ile bitiriyoruz.

Tatlı olarak brownie güzel olur diye düşündük. Brownie için gerekli malzemeler şunlar:

  • 100 gram tereyağı

  • 300 gram bitter çikolata

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

1. İlk olarak tereyağını benmari eritiyoruz, ocaktan alıp üstüne çikolatayı ekliyoruz. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz.

2. Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Üzerine eleyerek un ve vanilini de ekliyoruz. 

3. Çikolata ılınınca unlu karışımla birleştiriyoruz.

4. Kalıba döktüğümüz brownieyi fırına alıp 170 derecede 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. 

Dondurma ile servis ederseniz lezzeti katlanacaktır.

Bugünün 2. menüsü ise şu şekilde:

  • Yayla çorbası

  • Sebzeli tavuk pirzola

  • Patates salatası

  • Trileçe

Yayla çorbası, klasik tariflerden biri.

Yayla çorbası, klasik tariflerden biri.

En bilinen çorbalardan biri olan yayla çorbası için malzemeler şunlar:

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta sarısı

  • Tuz

  • Nane

  • 3-4 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1. İlk önce pirinci suda haşlıyoruz. Bu suya yağı ve tuzu da ekliyoruz.

2. Haşlanırken başka bir kapta terbiye için yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpıyoruz. Pürüzsüz olana kadar çırpmamız gerekiyor.

3. Pirinçler yumuşadığında sudan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpıyoruz. Bu karışımı çorbaya eklerken sürekli karıştırıyoruz.

4. Bu şekilde kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra çorbaya eklemek için yağları tavaya alıp kızdırıyoruz. Üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Bu karışımı çorbaya ekleyip son kez karıştırıyoruz. 

Çorbamız servise hazır!

Sebzeli tavuk pirzola, iftara uygun bir lezzet.

Sebzeli tavuk pirzola, iftara uygun bir lezzet.

Tavuğun soslanıp fırınlanmış hali en güzel hallerinden biri. Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 kg tavuk pirzola

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz - Karabiber

  • Kekik

  • Kırmızı toz biber

  • Köri

1. Tavuğu soslamak için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. 

2. Güzelce harmanladığımız sos malzemeleriyle tavukları birleştiriyoruz.

3. Fırın tepsisine koyduğumuz tavukları 200 derecede üstü kızarana kadar pişiriyoruz.

Tavuk yanına pilav yerine patates salatası yapabilirsiniz.

Tavuk yanına pilav yerine patates salatası yapabilirsiniz.

Farklı bir patates salatası yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bu patates salatasının malzemeleri şunlar:

  • 3 patates

  • Yarım mor soğan

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1.5 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 2.5 çay kaşığı bal

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

1. Patatesleri küp küp doğrayıp haşlıyoruz. 

2. Patatesler haşlanırken sosu için malzemeleri karıştırıyoruz. Yoğurt, hardal, sirke, bal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi kaba alıp karıştırıyoruz.

3. Soğanları ince ince doğruyoruz. Haşlanan patatesleri soğanlarla birleştiriyoruz.

4. Son aşama sosu bu karışıma dökmek. Sosla birleşen patatesleri güzelce harmanlıyoruz.

5. Bu şekilde hazırlanan salatayı birkaç saat buzdolabında bekletirsek çok daha iyi olacaktır. 

Üzerine damak tadınıza göre maydanoz, yeşil soğan veya dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Trileçe hafif tatlı tariflerinden biri.

Trileçe hafif tatlı tariflerinden biri.

Trileçe o leziz karamel sosuyla hafif ve lezzetli bir tatlı.

  • 7 yumurta

  • 1.5 su bardağından az şeker

  • 2 su bardağından biraz fazla un

  • 1.5 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Sütlü sosu için;

  • 6 su bardağı süt

  • 4.5 yemek kaşığı şeker

  • 1 paket krema

Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti

Karameli için;

  • 1 su bardağı şeker

  • 1.5 tatlı kaşığı tereyağı

  • 1 paket krema

1. Yumurta ve şekeri kaba alıp çırpıyoruz.

2. İyice karıştırdıktan sonra elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini spatula ile yapmak gerek.

3. Trileçeyi fırın kabına döküyoruz ve üstünü düzeltiyoruz. 170 derecede 10 dakika kadar pişiriyoruz. Sürenin sonunda 150 derecede 30 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz.

4. Sütlü sos için süt, şeker ve kremayı kaba alıp çırpıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırarak soğutuyoruz. 

5. Karameli hazırlamak için tavaya şekeri yavaş yavaş ekliyoruz. Rengi değişince tereyağını ekliyoruz. Kremayı hafif ısıtıyoruz, ısınınca tavaya ekliyoruz. 

6. Fırından çıkan trileçenin üzerinde delikler açalım ve şerbetini dökelim.

7. Krem şantiyi kenarda çırpıyoruz. Ve şerbetten sonra kekin üzerine sürüyoruz. Son olarak karamelini de dökerek servise hazır hale getiriyoruz.

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