Huawei, 21 Gün Pil Ömrü Sunan Watch GT 6’yı ve Yeni Nesil Kalemiyle MatePad 12X’i Paris Lansmanında Tanıttı
IDC'nin 2025 ilk çeyrek raporuna göre 'Global Giyilebilir Cihaz Pazarında 1 Numaraya Yükselen' ve Counterpoint Research tarafından da 2025 ikinci çeyrek itibarıyla pazarın lideri olarak teyit edilen Huawei, yeni giyilebilir teknoloji ve mobil cihazlarını duyurdu. Özellikle sağlık ve spor takibi özelliklerine odaklanan yeni giyilebilir cihazlarını ve yaratıcılığa odaklanan gelişmiş kalemiyle verimliliği arttıran yeni nesil tabletini, Paris’te gerçekleştirdiği global lansmanda tanıttı.
HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, tek şarjla 21 güne kadar batarya ömrü sunuyor
Lansmanın öne çıkan bir diğer ürünü, geliştirilmiş versiyonuyla HUAWEI MatePad 12X 2025 oldu.
Satış tarihi belli oldu!
