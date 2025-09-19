onedio
Huawei, 21 Gün Pil Ömrü Sunan Watch GT 6’yı ve Yeni Nesil Kalemiyle MatePad 12X’i Paris Lansmanında Tanıttı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.09.2025 - 18:01

IDC'nin 2025 ilk çeyrek raporuna göre 'Global Giyilebilir Cihaz Pazarında 1 Numaraya Yükselen' ve Counterpoint Research tarafından da 2025 ikinci çeyrek itibarıyla pazarın lideri olarak teyit edilen Huawei, yeni giyilebilir teknoloji ve mobil cihazlarını duyurdu. Özellikle sağlık ve spor takibi özelliklerine odaklanan yeni giyilebilir cihazlarını ve yaratıcılığa odaklanan gelişmiş kalemiyle verimliliği arttıran yeni nesil tabletini, Paris’te gerçekleştirdiği global lansmanda tanıttı.

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, tek şarjla 21 güne kadar batarya ömrü sunuyor

Lansmanda dış mekan spor aktiviteleri için geliştirilmiş özellikleri ile öne çıkan HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, tek şarjla 21 güne kadar batarya ömrü ve HUAWEI TruSense sistemi ile güçlendirilmiş GPS konumlandırma doğruluğu sağlıyor. Mevcut 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak, özellikle dört dış mekan aktivitesi için yenilikler getiriyor. Bisiklet modu, profesyonel bir güç ölçer donanımına ihtiyaç duymadan performans analizi yapılmasını sağlayan sanal bir güç ölçer içeriyor. Patika koşusu için geliştirilen özellikler arasında rota zorluklarını belirlemeye ve enerji dağılımını optimize etmeye yardımcı olan hassas konumlandırma, irtifa eğilim grafiği ve anlık eğim analizi bulunuyor. Golf tutkunları için yüksek çözünürlüklü saha haritaları ile atışların daha isabetli yapılmasına olanak tanınırken, kayak modu da hassas konumlandırma ve zengin veri seti ile pist üzerinde detaylı analiz imkanı sunuyor.

Tüm iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu çalışan Watch GT 6 Serisi için Huawei, tamamen Türkiye pazarına özel bir fiyatlandırma stratejisi üzerinde çalıştığını da belirtti.

Lansmanın öne çıkan bir diğer ürünü, geliştirilmiş versiyonuyla HUAWEI MatePad 12X 2025 oldu.

Görsel konfor için tasarlanmış, parlama yapmayan ve kağıt benzeri dokuya sahip ipeksi mat ekrana sahip bu tablet, HUAWEI M-Pencil Pro ile uyumlu çalışıyor. Huawei’in ilk kez duyurduğu kendine has özellikleriyle dikkat çeken bu profesyonel tablet kalemi, tek bir sıkıştırma hareketiyle uygulama içi menülere erişim, tek dokunuşla uygulama açma ve kalemi döndürerek fırça ayarlarını kolayca değiştirme gibi özellikler sunuyor.

Sunduğu tablet modelleri, profesyonel kalemi ve GoPaint uygulamasıyla, yaratıcılık araçlarını desteklemeyi amaçlayan Huawei, GoPaint Yaratıcı Çizim Yarışması 2025’i başlatacağını duyurdu. Dört ana kategoriye (Anlatı Sanatı, Dijital Suluboya ve Mürekkep, Bilim Kurgu Sanatı, Modern Resim) sahip olacak bu yarışmada, ek olarak Animasyon kategorisi de dahil olacak.

Lansmanda tanıtılan bir diğer ürün ise Kablosuz Bluetooth Kulaklık Modeli HUAWEI FreeBuds 7i oldu. Bu model, sahip olduğu ses teknolojileriyle, ikinci seviye uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini destekleyen Akıllı Dinamik ANC 4.0 teknolojisi, uzamsal ses ve kararlı arama kalitesi sunuyor.

Satış tarihi belli oldu!

Huawei Watch GT 6 ve Matepad 12X, bugünden itibaren Türkiye'ye özel fırsatlar ve hediyelerle ön satışa sunuldu. Huawei Freebuds 7i modeli ise, 30 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Fiyat ve Lansman Fırsatları

Huawei'nin yeni ürünleri, Türkiye'ye özel lansman fırsatlarıyla bugün ön satışa sunuldu. HUAWEI FreeBuds 7i ise 30 Eylül'den itibaren satışta olacak.

Huawei Watch GT 6 fiyat ve satış bilgileri:

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt6-pro/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_gt6pro_mkt

Huawei MatePad 12X fiyat ve satış bilgileri:

https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-12-x-2025/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_matepad12x_mkt

#işbirliği 

