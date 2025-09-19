Huawei, 21 Gün Pil Ömrü Sunan Watch GT 6’yı ve Yeni Nesil Kalemiyle MatePad 12X’i Paris Lansmanında Tanıttı

Lansmanda dış mekan spor aktiviteleri için geliştirilmiş özellikleri ile öne çıkan HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, tek şarjla 21 güne kadar batarya ömrü ve HUAWEI TruSense sistemi ile güçlendirilmiş GPS konumlandırma doğruluğu sağlıyor. Mevcut 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak, özellikle dört dış mekan aktivitesi için yenilikler getiriyor. Bisiklet modu, profesyonel bir güç ölçer donanımına ihtiyaç duymadan performans analizi yapılmasını sağlayan sanal bir güç ölçer içeriyor. Patika koşusu için geliştirilen özellikler arasında rota zorluklarını belirlemeye ve enerji dağılımını optimize etmeye yardımcı olan hassas konumlandırma, irtifa eğilim grafiği ve anlık eğim analizi bulunuyor. Golf tutkunları için yüksek çözünürlüklü saha haritaları ile atışların daha isabetli yapılmasına olanak tanınırken, kayak modu da hassas konumlandırma ve zengin veri seti ile pist üzerinde detaylı analiz imkanı sunuyor.

Tüm iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu çalışan Watch GT 6 Serisi için Huawei, tamamen Türkiye pazarına özel bir fiyatlandırma stratejisi üzerinde çalıştığını da belirtti.