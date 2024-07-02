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Hem Hikaye Altyapı Hem de Görsel Olarak Çok İyi Tasarlanmış 13 Oyun Karakteri

etiket Hem Hikaye Altyapı Hem de Görsel Olarak Çok İyi Tasarlanmış 13 Oyun Karakteri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 12:01

Oyun dünyasındaki karakterler, hikayenin kalbinde yer alarak oyunla bağ kurmamızı sağlayan ana taşıyıcılar. Görsel tasarımları üzerinde bir hayli emek olan birçok oyun karakteri, aynı zamanda kişiliği ve arka plandaki hikayesiyle de öne çıkar. Fiziksel görünümündeki en ince detayda yaşadığı geçmişin izlerini taşıyan bu karakterler, unutulmaz bir oyun deneyimi yaratmamızda etkili olurlar. Bu nedenle tüm zamanların en ikonik karakterlerini tanımak, sonraki oyun seçimimize yardımcı olabilir. 

İşte tüm zamanların gerek altyapısı gerek görsel tasarımıyla en çok ses getiren o karakterlerinden bazıları! 🕹

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1. Jin Sakai – Ghost Of Tsushima

1. Jin Sakai – Ghost Of Tsushima

Görsel olarak oldukça çarpıcı olan Ghost of Tsushima, ana karakter Jin Sakai'nin evinin Moğollar tarafından istila edilmesinden sonrasına odaklanıyor. Karakterin, onurlu bir şekilde savaşmak veya düşmanları gibi vahşi ve kurnaz olmak arasında yaşadığı iç çatışma oyunun genel odağı. Birçok inandırıcı ve gerçek sahnesiyle oyuncuyla doğrudan bağ kuran Jin, aslında babası öldürülürken onu savunamadığı için çocukluğundan beri ağır bir yük taşıyor. Bu nedenle sadece sıra dışı tasarımı, kostümü ve düşünceli bakışları değil, arkasındaki hikayeyle de savaşa devam etme isteği yaratıyor.

2. Lara Croft - Tomb Raider

2. Lara Croft - Tomb Raider

İskoç yatılı okulunda okuduktan sonra uçak kazasından kurtulan ve Himalayalar'da iki hafta mahsur kalan Lara Croft, yaşadığı bu deneyimin ardından eski hayatından uzaklaşarak bildiğimiz kişiliğine büründü. Bu nedenle cesur arkeolog, oyun dünyasının en ikonikleşmiş karakterleri arasında. Parlak zekası, atletik yetenekleri ve mezar avcılığı konusundaki tutkusuyla yeni maceralara atılan Croft, dış görünümüyle kullanıyı etkileme becerisine sahip. İlk oyunlardan beri bir hayli evrim geçirmiş olsa da hala görsel açıdan fazlasıyla çekici olan karakter, aslında görünenden daha derin ve karmaşık bir kişiliğe sahip.

3. Ellie - The Last of Us

3. Ellie - The Last of Us

Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmayı başaran Ellie, önce Joel ile olan bağı, sonra da cesareti ve dış dünyaya karşı gösterdiği direnç sebebiyle oyuncuyu kendine çeken bir karakter. Görsel tasarımıyla öne çıkan Ellie'yi dikkat çekici yapan esas şeylerden biri de tehlikeli bir evrende, bir genç kız olarak hayatta kalma çabası. Zamanla karakterin geçirdiği değişim, iç çatışmalar ve Joel'in ölümünün ardından keşfettiği intikam duygusu da hikayenin çok katmanlı olmasını sağlıyor. Bu nedenle Joel ile yaşadıkları yürek parçalayıcı ayrılıktan sonra Ellie, çok daha suçlu, tehlikeli ve öfkeli bir hale gelerek oyun evreninin ana karakteri oluyor.

4. Joel - The Last of Us

4. Joel - The Last of Us

The Last of Us evreninin sert tavırlı karakteri olan Joel, babalık iç güdüsü ile hareket eden etkileyici bir figür. Kendi kızının ölümünün ardından benzer hisleri Ellie ile yaşaması fakat bunu ilk başta kabul etmekte zorlanması, onu hem davranış hem de kişilik bakımından bambaşka bir pozisyona getiriyor. Bu nedenle de deri ceketi, eski silahları ve görsel tasarımıyla oyuncuyu kendine çekerken karakter gelişimiyle de duygusal bir derinlik sunuyor. Onun çok yönlü karakterini keşfederek hayatta kalma mücadelesine dahil olmak, oyun evrenindeki en dokunaklı deneyimlerden biri.

5. Senua – Hellblade: Senua's Sacrifice

5. Senua – Hellblade: Senua's Sacrifice

Çoğu zaman karanlık ve stil sahibi sahneler sunan Hellblade evreninin başrolünde, etkileyici savaşçı Senua var. Ölü sevgilisinin ruhunu tanrıça Hela'dan kurtarmaya çalışan karakter, hikayesi boyunca pek çok dünyevi zorlukla mücadele etmek zorunda. Zaman zaman geçmişte ailesi ile ilgili yaşadığı travmalar önünü keserken, psikozları da mücadelesini etkilemeye devam ediyor. İstismarcı babasının ellerinde ölen annesi ve 'lanet' olarak nitelediği görme yetisiyle yola devam etmeye çalışsa da geçmişi, bugünün eylemlerinde kritik rol oynuyor. Bu oyuncuyla daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor.

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6. Geralt Of Rivia – The Witcher 3: Wild Hunt

6. Geralt Of Rivia – The Witcher 3: Wild Hunt

Rivialı Geralt'ın evlatlık kızını bulma çabasına odaklanan The Witcher 3 evreni, görsel açıdan en etkileyici oyun evrenlerinden birine sahip. Bu nedenle ana karakterin tasarımı pek çok kişi için tartışmaya açık bir konu değil. Ama onu bu kadar etkileyici hale getiren bir diğer özelliği, başkalarının barınamayacağı en çetin şartlar altında bile hayatta kalacak gücü bulması. Bir canavar avcısı olarak yaptığı ahlaki seçimler ve geçmişinden taşıdığı izler, bu karakteri bambaşka bir seviyeye getiriyor. Çünkü gördüğü ayrımcılığı ve kişiliğinin bıkkınlığını bir kenara bırakarak yola devam etmesi gerekiyor.

7. Aloy – Horizon Zero Dawn

7. Aloy – Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn evreninin Aloy'u geçmişi hakkında daha fazla şey öğrendikçe bağ kurulan karakterler arasında. Görsel tasarım anlamında büyük bir emeğin ürünü olan Aloy, topluluğu etrafındaki makinelerin şiddeti karşısında dünyayla daha derin bir bağ kuruyor ve kendi geçmişini arıyor. Cesareti ve kararlılığıyla yola devam ederken ilham veren Aloy, kızıl saçları ve mekanik dinozor dolu evreniyle bir hayli dikkat çekici. Derinliği ve karakter gelişim eğrisi, aynı zamanda hayattaki gerçek amacını öğrenme zorunluluğu, bu karakteri çok katmanlı bir seviyeye taşıyor.

8. Arthur Morgan – Red Dead Redemption 2

8. Arthur Morgan – Red Dead Redemption 2

Oyun evreninin bir diğer karmaşık figürü olan Arthur Morgan, detaylı yüz ifadelerine ve şaşırtıcı bir karaktere sahip. Eski Batı'nın son günlerini temsil eden bu stil sahibi karakter, hala popüler olmasını arkasında taşıdığı anlamlı hikayeye borçlu diyebiliriz. Çünkü bir kanun kaçağı olarak oyunun tam merkezinde konumlanan Morgan, aslında kendi yoldaşlarına ve çetelere karşı da savaş açıyor. Bu da hikaye boyunca yavaş yavaş akıllanması ve hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmesiyle yakından ilişkili. Sonuçta ihmalkar babası, ölen annesi ve daha bir dizi geçmiş olay onu hayata kötü bir başlangıç yapmaya itmiş olsa da karakteri hala değişmeye devam ediyor.

9. Deacon St. John – Days Gone

9. Deacon St. John – Days Gone

Days Gone dünyasının Deacon St John'u, üzerine atladığı motosikleti ve bandanasıyla ikonik bir diğer figür. Ama Days Gone oyuncularının hala bir devam serisi bekliyor olması, sadece onun tasarımıyla ilgili değil. Çünkü yamyam 'freakerlar' tarafından istila edilen kıyamet sonrası bir dünyayı anlatan oyun, başkahramanın, karısı Sarah'nın hala hayatta olduğunu öğrenmesiyle birlikte dönüşüme uğruyor. Karakterin geçmişi, karısını bulma ihtimali ve bu ihtimalin ona aşıladığı hayatta kalma arzusu, beklenmedik ortaklıklara ve ilham verici serüvenlere sürüklenmesini sağlıyor.

10. Sam Porter Bridges – Death Stranding

10. Sam Porter Bridges – Death Stranding

Kıyamete yakın bir evrende geçen Death Standing, her yönüyle tam bir kaos dünyası. Oyunun merkezinde duran Sam Porter Bridges, kişilik olarak son derece kafa karıştırıcı. Hikaye boyunca onun geçmişiyle ilgili ayrıntıları yavaş yavaş öğrendiğimizden, kahramanın kim olduğunu ve kıyametteki rolünü de zamanla keşfediyoruz. Bu da her oyuncuya, dağınık ailevi ilişkiler ve kaotik görevler arasında farklı seçim yapma şansı tanıyor. Böylece karakteri çok daha ilgi çekici hale getiriyor.

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11. Kratos – God Of War

11. Kratos – God Of War

God of War evreninin kudretli Kratos'u, hem dış görünüşü hem de karakteriyle oyun dünyasına yepyeni bir soluk getirdi. Klasik baba figürlerinden farklı bir baba tasviri sunan Kranos, aslında oğluyla bağ kurmak istiyor. Bir yandan da karısının gizemli ölümünü araştırıyor. Onun küllerini savurmak için çıktığı yolculuğa oğlunu da dahil eden güçlü savaşçı Kranos, İskandinav mitolojisine dayanan hikayeyi yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. Çünkü kurtuluş ve intikam arası gidip gelen duyguları, babalığın etkisiyle çok daha anlamlı ve derin bir hal alıyor.

12. Cloud Strife - Final Fantasy VII

12. Cloud Strife - Final Fantasy VII

Eski bir asker olan Cloud Strife'ın hikayesi, SOLDIER isimli seçkin birliğin parçası olmak isteyen bir Shinra askeri olarak başlıyor. Hayatını birçok açıdan değiştiren bu hayal, onu küresel çatışmalara giren paralı bir askere çevirirken aynı zamanda onurlu bir kahraman haline getiriyor. Uzun kılıcı, askeri üniforması ve diken diken saçlarıyla öne çıkan karakterin, bir yandan hala geçmişiyle boğuşması Final Fantasy dünyasının çok daha anlamlı hale gelmesini sağlıyor.

13. Dante - Devil May Cry

13. Dante - Devil May Cry

Devil May Cry evreninin başkahramanı ve iblis avcısı Dante, asi tavırları ve karizmasıyla ünlü. Güçlü silahları ve uzun gümüş saçlarıyla görsel açıdan öne çıkan bu karakter, melek-iblis melezi olduğundan fazlasıyla köşeli bir karaktere sahip. Bu nedenle kötü niyetli iblisleri yok etme mücadelesinde, aslında bir yandan da annesini öldüren ve kardeşini yozlaştıran güçlerin intikamını almaya çalışıyor. Kanunsuz yaşamı boyunca farklı zorluklarla mücadele ederken, hem iblislerin görünüşünden hem de insanların sosyal durumundan etkilenen dolu dolu bir geçmiş taşıyor. Bu da onu oynamayı çok daha keyifli ve merak uyandırıcı hale getiriyor.

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