The Last of Us evreninin sert tavırlı karakteri olan Joel, babalık iç güdüsü ile hareket eden etkileyici bir figür. Kendi kızının ölümünün ardından benzer hisleri Ellie ile yaşaması fakat bunu ilk başta kabul etmekte zorlanması, onu hem davranış hem de kişilik bakımından bambaşka bir pozisyona getiriyor. Bu nedenle de deri ceketi, eski silahları ve görsel tasarımıyla oyuncuyu kendine çekerken karakter gelişimiyle de duygusal bir derinlik sunuyor. Onun çok yönlü karakterini keşfederek hayatta kalma mücadelesine dahil olmak, oyun evrenindeki en dokunaklı deneyimlerden biri.