HBO Hayranlarına Güzel Haber: Ödüllü HBO Dizileri TV+ Kullanıcılarıyla Buluşuyor!

Nicole Kidman ve Hugh Grant’in başrollerini paylaştığı mini dizi The Undoing, ses getiren bir yapım. Dizi, zengin bir psikiyatrist olan Grace Fraser’ın hayatının bir öğrencinin annesinin ölümüyle alt üst olmasını konu alıyor. Gerilim dolu hikâyesiyle, karmaşık ilişkilerle ve gizemli unsurlarla izleyicilere büyüleyici bir dramatik deneyim sunmayı başarıyor. David E. Kelley’nin yarattığı ve Susanne Bier’in yönettiği bu dizi, izleyicileri şaşırtıcı ve çarpıcı olay örgüleriyle ekran başına kilitliyor. Öyle ki HBO tarihinin en iyi psikolojik gerilim dizilerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz!