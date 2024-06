HBO Hayranlarına Güzel Haber: Ödüllü HBO Dizileri TV+ Kullanıcılarıyla Buluşuyor!

Fisher ailesinin cenaze evi etrafında gelişen olayları anlatan Six Feet Under, ölüm ve yaşam üzerine düşündüren, duygusal bir yapım. Alan Ball tarafından yaratılan dizide, aile üyelerinin hayat, ölüm ve aralarındaki ilişkilerle nasıl başa çıktıkları işleniyor. Peter Krause, Michael C. Hall ve Frances Conroy gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla zenginleşen Six Feet Under, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor.