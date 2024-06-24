HBO Hayranlarına Güzel Haber: Ödüllü HBO Dizileri TV+ Kullanıcılarıyla Buluşuyor!
HBO Hayranlarına Güzel Haber: Ödüllü HBO Dizileri TV+ Kullanıcılarıyla Buluşuyor!
Yabancı dizi tutkunlarına sevindirici bir haberimiz var: Televizyon dünyasında ödüllü yapımlarıyla adından sıkça söz ettiren HBO dizileri, şimdi TV+ kullanıcılarıyla buluşuyor. HBO’nun en iyi dizilerine bünyesinde yer veren platform, izleyicileri eğlence dolu bir dünyaya davet ediyor. Özgün ve orijinal içerikleriyle her zaman dikkatleri üstüne çeken HBO’nun TV+’taki dizilerini sizin için derledik.
The Sopranos (1999-2007)
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