Hayvanını Terk Edenlere Sahiplenme Yasağı Kaç Yıl? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

22 Ocak Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu soru, hayvan hakları ve yasal yaptırımlar konusunda izleyicilerin dikkatini çekti. Sahiplenilen kedi veya köpeğin terk edilmesi durumunda uygulanan yaptırım süresi merak konusu oldu.