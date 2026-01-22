onedio
Hayvanını Terk Edenlere Sahiplenme Yasağı Kaç Yıl? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 21:58

22 Ocak Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu soru, hayvan hakları ve yasal yaptırımlar konusunda izleyicilerin dikkatini çekti. Sahiplenilen kedi veya köpeğin terk edilmesi durumunda uygulanan yaptırım süresi merak konusu oldu.

Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır?

  • A: 1 yıl

  • B: 3 yıl

  • C: 5 yıl

  • D: 10 yıl

Doğru Cevap: B: 3 yıl

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
