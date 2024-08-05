Hayatın Bir Film Olsa Konusu Ne Olurdu?
Hayatın Bir Film Olsa Konusu Ne Olurdu?
Hepimiz en az bir kez 'Hayatımı yazsan roman olurdu!' demişizdir. 😅 Peki senin hayatın roman değil de bir film olsaydı konusu ne olurdu?
Öğrenmek için hemen aşağıya bak!
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1. Bir sabah uyandığında yatağının yanında bir zaman makinesi buldun. İlk tepkin ne olurdu?
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2. Peki bu zaman makinesi ile ilk olarak hangi tarihe ışınlanırdın? 🧐
3. İş yerinde ya da okulda önemli bir projeyi tamamlaman gerekiyor. Nasıl bir yol izlersin?
4. Devam edelim! Tatil planı yaparken ilk olarak neyi düşünürsün?
5. Sosyal medyada zaman geçirirken en çok ne tür içerikleri beğenirsin?
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