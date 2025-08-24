Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Ağustos Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıya yöneltilen Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?' sorusunun cevabı ise araştırılıyor. Peki Şener Şen'in karakterine dair sorulan bu sorunun cevabı ne?
İşte 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın