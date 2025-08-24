onedio
Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 22:42

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Ağustos Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıya yöneltilen Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?' sorusunun cevabı ise araştırılıyor.  Peki Şener Şen'in karakterine dair sorulan bu sorunun cevabı ne?

İşte 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Hangisi Züğürt Ağa Filminde Şener Şen'in Seyyar Olarak Satmaya Çalıştığı Ürünlerden Biri Değildir?

Şıklar:

  • A: Limon

  • B: Balon

  • C: Domates

  • D: Simit

Doğru Cevap:  Simir (Yani D Şıkkı)

