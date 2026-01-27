Hangi Ünlü Ressam Senin Ruh Eşin?
Bazı ressamlar vardır, tablolarına bakınca “bu ruh hali bana çok tanıdık” dersin. Peki hiç düşündün mü, sanat dünyasında seninle aynı frekansta olan bir ruh eşi olabilir mi? Bu test tam da bunun için burada! Sorulara uzun uzun düşünmeden, içinden geldiği gibi cevap ver!
Bakalım sanat dünyasında senin ruh eşin kim?
1. Öncelikle, pazar sabahı uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
2. Evinin duvarı için bir renk seçecek olsan bu hangisi olur?
3. Bir kafede tek başına oturup saatlerce insanları izlemekten keyif alır mısın?
4. Telefonunun galerisine baksak, en çok neyin fotoğrafını görürüz?
5. Bir şehir seçer misin?
6. Gece senin için nedir?
7. Yaşadığın acıların seni daha güçlü ve yaratıcı birine dönüştürdüğüne inanıyor musun?
8. Ve son soru: Sana göre sanat ne içindir?
Osman Hamdi Bey
Özdemir Altan
Bedri Baykam
Burhan Doğançay
