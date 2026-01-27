onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Hangi Ünlü Ressam Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Ünlü Ressam Senin Ruh Eşin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.01.2026 - 19:16

Bazı ressamlar vardır, tablolarına bakınca “bu ruh hali bana çok tanıdık” dersin. Peki hiç düşündün mü, sanat dünyasında seninle aynı frekansta olan bir ruh eşi olabilir mi? Bu test tam da bunun için burada! Sorulara uzun uzun düşünmeden, içinden geldiği gibi cevap ver!

Bakalım sanat dünyasında senin ruh eşin kim?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle, pazar sabahı uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

2. Evinin duvarı için bir renk seçecek olsan bu hangisi olur?

3. Bir kafede tek başına oturup saatlerce insanları izlemekten keyif alır mısın?

4. Telefonunun galerisine baksak, en çok neyin fotoğrafını görürüz?

4. Telefonunun galerisine baksak, en çok neyin fotoğrafını görürüz?

5. Bir şehir seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gece senin için nedir?

7. Yaşadığın acıların seni daha güçlü ve yaratıcı birine dönüştürdüğüne inanıyor musun?

8. Ve son soru: Sana göre sanat ne içindir?

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey

Senin ruhun tam bir 'İstanbul Beyefendisi/Hanımefendisi!' Hem köklerine bağlısın hem de dünyadaki gelişmeleri takip edecek kadar açıksın. Sabır senin göbek adın (Tıpkı o Kaplumbağa Terbiyecisi gibi!). Detaylara önem veriyorsun, estetik zevkin çok yüksek ve girdiğin her ortamda entelektüel bir ağırlığın var. Sen sadece bir sanatsever değil, aynı zamanda bir kurucu ve yol göstericisin.

Özdemir Altan

Özdemir Altan

Senin dünyanda kurallar çiğnenmek için var! Klasik kalıplar, 'öyle yapılmaz'lar sana göre değil. Tıpkı Özdemir Altan gibi sen de kolajlardan, farklı dokuların birleşiminden ve bitmek bilmeyen bir enerji döngüsünden besleniyorsun. Çok yönlüsün, renkli bir kişiliğin var ve hayatı adeta devasa bir oyun alanı olarak görüyorsun. Seninle tanışan birinin sıkılması imkansız!

Bedri Baykam

Bedri Baykam

Senin ruh eşin kesinlikle Bedri Baykam! Yerinde duramayan, haksızlığa gelemeyen ve fikrini söylemekten asla çekinmeyen bir yapın var. Sanat senin için sadece bir görüntü değil, bir manifesto! Sosyal olaylara duyarlısın, enerjin her zaman tavan ve her zaman 'yeni' olanın peşindesin. Sen, hayatın figüranı değil, başrol oyuncususun!

Burhan Doğançay

Burhan Doğançay

Sen bir sokak tutkunusun! Hayatın karmaşasındaki o gizli güzellikleri görme konusunda üstüne yok. Burhan Doğançay gibi sen de yaşanmışlıklara, duvarlardaki izlere, şehrin ritmine aşıksın. Minimalist ama derin bir tarzın var. Gereksiz süsten kaçıyor, gerçeğin ve dokunun peşinden gidiyorsun. Senin ruhun hem çok modern hem de zamansız bir arşive sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın