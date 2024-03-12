Hangi Üniversite Tam Sana Göre?

Belli ki sen çok çalışmış, emek vermişsin. Bu emeklerinin karşılığını en güzel alacağın yer ise kesinlikle ODTÜ! Şimdi nasıl anlatsak bilemiyoruz ama ODTÜ’lü olmak diye bir şey gerçekten de var. Üniversitenin kendine ait bir kültürü, gelenekleri var. Sen bu geleneklere o kadar güzel ayak uydurup öyle güzel bir üniversite hayatı yaşardın ki! Üniversite hayatın boyunca kendini geliştirip kendine güzel bir gelecek inşa etmek için ODTÜ doğru tercih olurdu herhalde!