Hangi Üniversite Tam Sana Göre?
Hangi Üniversite Tam Sana Göre?
Üniversite sınavına hazırlanıyor ve hala hangi üniversitenin sana göre olduğuna emin olamıyorsan, bu test tam sana göre! Testi çöz, hangi üniversitenin sana göre olduğunu söyleyelim!
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1. Sınav stresi yaşıyor musun?
2. Günde ortalama kaç soru çözüyorsun?
3. TYT ve AYT konularında şu an hangi aşamadasın?
4. Üniversite hayatı denince aklında ne canlanıyor?
5. Peki üniversiteden beklentin ne?
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6. Bir şey daha soralım… Nasıl bir şehirde öğrencilik hayatı yaşamak istersin?
7. Üniversite sınavına kaçıncı kez giriyorsun?
8. Son olarak, üniversitenin tüm geleceğini belirleyen bir etken olduğuna inanıyor musun?
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