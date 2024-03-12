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Hangi Üniversite Tam Sana Göre?

etiket Hangi Üniversite Tam Sana Göre?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 12:04

Üniversite sınavına hazırlanıyor ve hala hangi üniversitenin sana göre olduğuna emin olamıyorsan, bu test tam sana göre! Testi çöz, hangi üniversitenin sana göre olduğunu söyleyelim!

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1. Sınav stresi yaşıyor musun?

2. Günde ortalama kaç soru çözüyorsun?

3. TYT ve AYT konularında şu an hangi aşamadasın?

4. Üniversite hayatı denince aklında ne canlanıyor?

5. Peki üniversiteden beklentin ne?

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6. Bir şey daha soralım… Nasıl bir şehirde öğrencilik hayatı yaşamak istersin?

7. Üniversite sınavına kaçıncı kez giriyorsun?

8. Son olarak, üniversitenin tüm geleceğini belirleyen bir etken olduğuna inanıyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Anadolu Üniversitesi!

Anadolu Üniversitesi!

Biz seni çok iyi anladık! Sen üniversite hayatını doya doya yaşamak, öğrenciliği her yanında hissetmek istiyorsun. Bu yüzden de sana gitmeni önerebileceğimiz tek şehir tabii ki Eskişehir! Öğrencilerin her yeri ele geçirdiği bu şehirde hiçbir zaman sıkılmayacak, her anı eğlenerek geçireceksin! Keyifli geçmiş bir üniversite hayatı için Anadolu Üniversitesi doğru tercih olurdu herhalde!

ODTÜ!

ODTÜ!

Belli ki sen çok çalışmış, emek vermişsin. Bu emeklerinin karşılığını en güzel alacağın yer ise kesinlikle ODTÜ! Şimdi nasıl anlatsak bilemiyoruz ama ODTÜ’lü olmak diye bir şey gerçekten de var. Üniversitenin kendine ait bir kültürü, gelenekleri var. Sen bu geleneklere o kadar güzel ayak uydurup öyle güzel bir üniversite hayatı yaşardın ki! Üniversite hayatın boyunca kendini geliştirip kendine güzel bir gelecek inşa etmek için ODTÜ doğru tercih olurdu herhalde!

İstanbul Üniversitesi!

İstanbul Üniversitesi!

Sen hem keşfetmek hem de güzel bir öğrencilik hayatı yaşamak istiyorsun. Bu yüzden İstanbul Üniversitesi’nin tam senlik olduğunu düşündük! İstanbul gibi bir şehirde üniversite okumanın hem iyi hem de kötü birçok yanı var. İyi yanlarına odaklanırsak; eğlencenin de kültürün de kalbi İstanbul’da atıyor! Öğrenciliğin boyunca her şeyi doya doya yaşamak için İstanbul Üniversitesi doğru tercih olurdu herhalde!

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