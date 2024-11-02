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Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Narin Bulunmasın Diye Jandarmayı Mezarlığa Yönlendirmişler

Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Narin Bulunmasın Diye Jandarmayı Mezarlığa Yönlendirmişler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 11:39

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, günler süren aramalar ise olumsuz sonuç vermişti. Aramaların 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşılan Narin ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü'den Özgür Cebe, Jandarma ekiplerinin Narin'in ailesi tarafından yanlış yönlendirildiği mezarlıktan görüntüler paylaştı.

Kaynak: Sözcü / Özgür Cebe

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8 yaşındaki minik Narin'in cansız bedenine kaybolduktan 19 gün sonra ulaşıldı.

8 yaşındaki minik Narin'in cansız bedenine kaybolduktan 19 gün sonra ulaşıldı.

Narin'in acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin'in cansız bedeni, köyün yakınındaki derede bulunmuştu. Jandarma'nın kaydettiği o anların görüntüsü, dün ortaya çıktı.

Detaylar;

Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, Narin'in ailesi Narin'in bulunmaması için Jandarma ekiplerini yanlış yere, bir mezarlığa yönlendirdi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, Narin'in ailesi Narin'in bulunmaması için Jandarma ekiplerini yanlış yere, bir mezarlığa yönlendirdi.

Jandarma ekiplerinin çekmiş olduğu görüntülerde, mezarlıkta arama ve tarama faaliyetlerinin yapıldığı görüldü. Mezarlık, Narin'in bedenine ulaşılmadan 4 gün önce taranmıştı.

Videoda “4 Eylül 2024 kayıp çocuk Narin Güran’ın bulunması olayına istinaden Tavşantepe Mahallesi mezarlığında yeni taze mezarların cihaz eşliğinde içerisine bakılmaktadır. Şu anda bu faaliyet icra edilmektedir” sözleri duyuluyor.

Videoda “4 Eylül 2024 kayıp çocuk Narin Güran’ın bulunması olayına istinaden Tavşantepe Mahallesi mezarlığında yeni taze mezarların cihaz eşliğinde içerisine bakılmaktadır. Şu anda bu faaliyet icra edilmektedir” sözleri duyuluyor.

Ekiplerin yer altı görüntüleme cihazlarıyla mezarlık alanını incelediği, yeni gömülmüş alanları taradığı görülüyor.

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Görüntülerin devamında, cesedin taşındığı aracın içinde biyolojik araştırmalar yapılıyor.

Görüntülerin devamında, cesedin taşındığı aracın içinde biyolojik araştırmalar yapılıyor.

Araçtaki tüm döşemeler sökülüyor, biyolojik bulgular aranıyor.

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Güran ailesinin, daha önce de ailece yaptığı konuşmaların Jandarma tarafından duyulmaması için ortamda yüksek sesle müzik açtığı ortaya çıkmıştı.

Güran ailesinin, daha önce de ailece yaptığı konuşmaların Jandarma tarafından duyulmaması için ortamda yüksek sesle müzik açtığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Narin Güran’ın evinde bulunan halı, kilim, kanepe örtüleri birden fazla kez yıkandığı, annenin ise kızının kaybolmasının ardından çamaşırları yıkadığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki çamaşır makinesinin çok kullanılmaktan bozulduğu, çamaşırların Narin’in yengesinin evine götürüldüğü söylenmişti.

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