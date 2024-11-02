Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Narin Bulunmasın Diye Jandarmayı Mezarlığa Yönlendirmişler

Ayrıca Narin Güran’ın evinde bulunan halı, kilim, kanepe örtüleri birden fazla kez yıkandığı, annenin ise kızının kaybolmasının ardından çamaşırları yıkadığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki çamaşır makinesinin çok kullanılmaktan bozulduğu, çamaşırların Narin’in yengesinin evine götürüldüğü söylenmişti.