Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Narin Bulunmasın Diye Jandarmayı Mezarlığa Yönlendirmişler
Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Narin Bulunmasın Diye Jandarmayı Mezarlığa Yönlendirmişler
8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, günler süren aramalar ise olumsuz sonuç vermişti. Aramaların 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşılan Narin ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sözcü'den Özgür Cebe, Jandarma ekiplerinin Narin'in ailesi tarafından yanlış yönlendirildiği mezarlıktan görüntüler paylaştı.
Kaynak: Sözcü / Özgür Cebe
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8 yaşındaki minik Narin'in cansız bedenine kaybolduktan 19 gün sonra ulaşıldı.
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Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığına göre, Narin'in ailesi Narin'in bulunmaması için Jandarma ekiplerini yanlış yere, bir mezarlığa yönlendirdi.
Videoda “4 Eylül 2024 kayıp çocuk Narin Güran’ın bulunması olayına istinaden Tavşantepe Mahallesi mezarlığında yeni taze mezarların cihaz eşliğinde içerisine bakılmaktadır. Şu anda bu faaliyet icra edilmektedir” sözleri duyuluyor.
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Görüntülerin devamında, cesedin taşındığı aracın içinde biyolojik araştırmalar yapılıyor.
Güran ailesinin, daha önce de ailece yaptığı konuşmaların Jandarma tarafından duyulmaması için ortamda yüksek sesle müzik açtığı ortaya çıkmıştı.
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