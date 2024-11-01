Cinayetin Kilit İsmi Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in Cansız Bedenini Taşıdığı Aracın Arandığı Anlar Paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda 8 yaşındaki Narin'in kaybı tüm ülkenin gündemine oturmuş, kaybının 19. gününde minik kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Narin Güran cinayetinin kilit isimlerinden biri de, Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'dı.