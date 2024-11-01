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Cinayetin Kilit İsmi Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in Cansız Bedenini Taşıdığı Aracın Arandığı Anlar Paylaşıldı

Cinayetin Kilit İsmi Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in Cansız Bedenini Taşıdığı Aracın Arandığı Anlar Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 19:06

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Geçtiğimiz aylarda 8 yaşındaki Narin'in kaybı tüm ülkenin gündemine oturmuş, kaybının 19. gününde minik kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Narin Güran cinayetinin kilit isimlerinden biri de, Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'dı.

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Bahtiyar'ın söz konusu aracında gerçekleştirilen arama çalışmalarının görüntüleri paylaşıldı.

Bahtiyar'ın söz konusu aracında gerçekleştirilen arama çalışmalarının görüntüleri paylaşıldı.

Titizlikle sürdürülen arama çalışmalarına ve olayın ardından günler geçmesine rağmen henüz net bir sonuca ulaşılmaması, akıllara yeni soru işaretleri getirdi.

Titizlikle sürdürülen arama çalışmalarına ve olayın ardından günler geçmesine rağmen henüz net bir sonuca ulaşılmaması, akıllara yeni soru işaretleri getirdi.

İşte o anlar;

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